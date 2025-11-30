Προς-νέο-ρεκόρ-οι-αιτήσεις-συνταξιοδότησης

Σταθερά ανοδικά κινούνται οι νέες αιτήσεις απονομής συντάξεων, που έκαναν ρεκόρ έτους με 20.552 τον Σεπτέμβριο και είχαν ως αποτέλεσμα να φτάσουν τις 149.308 στο εννεάμηνο, ενώ επιταχύνεται η έκδοση συντάξεων.

Τα στοιχεία της έκθεσης «ΑΤΛΑΣ» δείχνουν ότι εάν συνεχιστεί αυτή η αυξητική τάση και για το επόμενο τρίμηνο, τότε στο τέλος Δεκεμβρίου θα έχουν υπερβεί κατά πολύ τις 200.000 και ίσως έχουν προσεγγίσει τις 210.000 οι νέες αιτήσεις απονομής σύνταξης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την πίεση που θα ασκηθεί στον e-ΕΦΚΑ.

Οι αιτήσεις που παραδοσιακά κάθε έτος υποβάλλουν τοn συγκεκριμένο μήνα οι εκπαιδευτικοί, το γεγονός ότι αυξάνονται συνεχώς οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι, αλλά και το αυξημένο πλήθος των εργαζόμενων που είχαν προσληφθεί πριν από 35 και πλέον έτη και τώρα συμπληρώνουν τον χρόνο ασφάλισης για να συνταξιοδοτηθούν, είναι οι κύριες αιτίες της ανοδικής τάσης.

Έως τώρα, πάντως, οι εκκρεμότητες ως προς τις ληξιπρόθεσμες αιτήσεις για απονομή κύριας σύνταξης ήταν 15.737 τον Σεπτέμβριο, δηλαδή παρέμειναν χαμηλά. Υπάρχουν όμως και άλλες 22.361 μη ληξιπρόθεσμες αιτήσεις που επίσης βρίσκονται σε εκκρεμότητα και προβληματίζουν.

Τα στοιχεία

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την έκθεση «ΑΤΛΑΣ» ισχύουν τα εξής:

*Τον Σεπτέμβριο ολοκληρώθηκαν 19.904 αιτήσεις απονομής σύνταξης. Από αυτές, σχεδόν οι μισές (9.558 ή 48%) αφορούσαν σύνταξη γήρατος, άλλες 3.715 (ποσοστό 19%) σύνταξη χηρείας, 3.459 αιτήσεις (17%) ήταν για αναπηρία και 2.456 για παραπληγικό.

*Σε σχέση με τον Αύγουστο που είχαν ολοκληρωθεί 14.231 αιτήσεις, καταγράφηκε αύξηση 5.673 αιτήσεων σε έναν μήνα. Συγκριτικά με τον περσινό Σεπτέμβριο, όταν είχαν ανέλθει σε 18.645 οι ολοκληρωμένες αιτήσεις, διαπιστώνεται αύξηση 1.263 έναν χρόνο μετά.

*Οι 19.904 ολοκληρωμένες αιτήσεις του φετινού Σεπτεμβρίου αποτελούν τη δεύτερη καλύτερη φετινή επίδοση, πίσω μόνο από τις 20.206 του Ιουλίου.

*Στο εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου, έχουν ολοκληρωθεί 157.696 συνταξιοδοτικές αιτήσεις.

*Τον Σεπτέμβριο υποβλήθηκαν 20.552 νέες συνταξιοδοτικές αιτήσεις. Περισσότερες από τις μισές (11.341 ή 55%) αφορούσαν έκδοση σύνταξης γήρατος. Άλλες 3.697 αιτήσεις (ποσοστό 18%) σχετίζονταν με σύνταξη χηρείας, 2.955 ή 15% ήταν για σύνταξη αναπηρίας και 1.899 ή 9% για έκδοση παραπληγικού επιδόματος.

*Ο αριθμός των 20.552 νέων αιτήσεων του Σεπτεμβρίου είναι σχεδόν διπλάσιος από τις 11.881 που είχαν υποβληθεί έναν μήνα νωρίτερα, τον Αύγουστο. Πρόκειται για αλματώδη αύξηση 8.671 αιτήσεων σε μόλις έναν μήνα. Σημαντική αύξηση, κατά 3.267 αιτήσεις, διαπιστώνεται και σε σύγκριση με τις 17.285 που είχαν υποβληθεί τον περσινό Σεπτέμβριο. Οι 20.552 νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης του φετινού Σεπτεμβρίου αποτελούν ρεκόρ για την τρέχουσα χρονιά. Έπεται ο Ιούλιος με 19.541 αιτήσεις.

*Οι 20.552 νέες αιτήσεις του φετινού Σεπτεμβρίου αποτελούν τον υψηλότερο αριθμό που έχει υποβληθεί από το 2019 και μετά. Ακολουθεί από απόσταση το 2021 με 18.862 νέες αιτήσεις απονομής σύνταξης κατά τον ίδιο μήνα.

*Στο εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου, ανήλθαν σε 149.308 οι νέες απονομές συντάξεων. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι φέτος, κάθε μήνα, υποβάλλονται 16.589 νέες αιτήσεις, κατά μέσο όρο. Αν συνεχιστεί αυτή η πορεία υποβολής αιτήσεων, τότε έως το τέλος του έτους αναμένεται να αγγίξουν τις 200.000 οι νέες αιτήσεις. Επειδή όμως παραδοσιακά οι τελευταίοι μήνες κάθε χρονιάς έχουν διαρκώς αυξητική τάση στις υποβολές αιτήσεων, η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ προετοιμάζεται ότι οι υποβολές θα υπερβούν κατά πολύ τις 200.000 και μπορεί να προσεγγίσουν τις 210.000 για το τρέχον έτος.

*Με αυτά τα δεδομένα, θεωρείται πολύ πιθανό οι φετινές αιτήσεις να είναι αισθητά περισσότερες σε σχέση με τις 197.228 που είχαν υποβληθεί πέρυσι, το 2024. Αναμένεται να προσεγγίσουν το ρεκόρ του 2021, όταν είχαν καταγραφεί 212.151 νέες αιτήσεις, και του 2022, όταν είχαν προκύψει 211.133 αιτήσεις. Όμως εκείνες οι χρονιές ήταν πολύ ιδιαίτερες λόγω πανδημίας το 2021 και λήξης της υγειονομικής κρίσης η δεύτερη, που είχαν οδηγήσει σε αθρόες υποβολές νέων αιτήσεων.

*Παρά το γεγονός ότι τον Σεπτέμβριο ολοκληρώθηκαν 19.904 αιτήσεις, οι 20.552 που υποβλήθηκαν ήταν κατά 648 περισσότερες. Είναι η πρώτη φορά από τον Ιανουάριο (15.246 και 15.896, αντίστοιχα) που οι νέες αιτήσεις υπερτερούν εκείνων που ολοκληρώθηκαν.

*Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης για απονομή κύριας σύνταξης να ανέλθουν σε 15.737 τον Σεπτέμβριο. Πρόκειται για ληξιπρόθεσμες αιτήσεις, δηλαδή έχουν χρόνο καθυστέρησης άνω των 90 ημερών. Σε αυτές δεν περιλαμβάνονται όσες αφορούν διεθνείς συντάξεις, αλλά και τυχόν ανελαστικές, που παρουσιάζουν κενά ως προς τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν.

*Σε σχέση με τις 16.321 εκκρεμότητες που υπήρχαν τον Αύγουστο, οι 15.737 του Σεπτεμβρίου είναι κατά 584 λιγότερες. Ακόμα καλύτερα, σε σχέση με τις 20.518 του Σεπτεμβρίου 2024 είναι κατά 4.781 λιγότερες οι φετινές εκκρεμότητες, 12 μήνες μετά.

*Η δαπάνη για την πλήρη κάλυψη των 15.737 εκκρεμοτήτων του Σεπτεμβρίου είναι αρνητική κατά 25.045.600 ευρώ. Άρα, αυτό είναι το ποσό που θα πρέπει να επιστραφεί στον e-ΕΦΚΑ από κάποιους εκ των υποψήφιων συνταξιούχων, λόγω οφειλών που έχουν δημιουργήσει από μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.

*Τον ίδιο μήνα όμως, τον Σεπτέμβριο, εντοπίστηκαν και άλλες 22.361 εκκρεμότητες απονομής κύριας σύνταξης που είναι μη ληξιπρόθεσμες. Ο αριθμός τους είναι υψηλότερος κατά 2.564 αιτήσεις, συγκριτικά με τις 19.797 που είχαν καταγραφεί έναν μήνα νωρίτερα, τον Αύγουστο. Επίσης, είναι υψηλότερες κατά 4.892 σε σχέση με τις 17.469 που ήταν η μη ληξιπρόθεσμες εκκρεμότητες πριν από ένα έτος, τον Σεπτέμβριο του 2024. Οι φετινές 22.361 εκκρεμότητες απονομής κύριας σύνταξης είναι οι περισσότερες που έχουν καταγραφεί κατά το τρέχον έτος. Ακολουθεί μόνο ο Ιούνιος με 21.860 μη ληξιπρόθεσμες εκκρεμότητες. Η εξόφληση των φετινών 22.361 εκκρεμοτήτων επιφέρει αρνητικό πρόσημο κατά 30.088.338 ευρώ.