Σκληρές διαπραγματεύσεις στη Φλόριντα για τον τερματισμό του πολέμου – Συμφωνία στα τελικά σημεία θέλουν οι ΗΠΑ

Οι διαπραγματεύσεις που είναι σε εξέλιξη μεταξύ Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων στη Φλόριντα για τη συζήτηση του σχεδίου των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία δεν είναι «εύκολες», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη στην ουκρανική αντιπροσωπεία. Ταυτόχρονα πηγή με άμεση γνώση των διαπραγματεύσεων χαρακτήρισε τις συνομιλίες εποικοδομητικές σημειώνοντας πως γίνεται συζήτηση και για «πιο ευαίσθητα ζητήματα».

«Η διαδικασία δεν είναι εύκολη, καθώς η αναζήτηση διατύπωσης και λύσεων συνεχίζεται», δήλωσε πηγή προσκείμενη στην ουκρανική αντιπροσωπεία, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η συζήτηση είναι «εποικοδομητική» και ότι «όλοι θέλουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα ώστε να υπάρχει ένα αντικείμενο για μεταγενέστερες διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας».

Οι ΗΠΑ θέλουν «να συμφωνηθούν τα τελικά σημεία ώστε να μπορέσουν να πάνε στη Μόσχα»

Άλλη υψηλόβαθμη πηγή, καλά ενημερωμένη για τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι Αμερικανοί, κατά τη διάρκεια αυτών των συζητήσεων, ήθελαν «να συμφωνηθούν τα τελικά σημεία (του σχεδίου) ώστε να μπορέσουν να πάνε στη Μόσχα».

«Η διατύπωση (σ.σ. των σημείων) είναι περίπλοκη, κυρίως όσον αφορά τα εδάφη, καθώς (οι Αμερικανοί) θεωρούν πως είναι αποκλειστικά μεσολαβητές και όχι ως μια πλευρά» που υποστηρίζει το Κίεβο, πρόσθεσε. «Επομένως, η εύρεση μιας αποδεκτής διατύπωσης δημιουργεί πρόβλημα», συνέχισε, τονίζοντας παράλληλα ότι «όλοι προσπαθούν να είναι εποικοδομητικοί και να βρουν μια λύση».

«Σκληρές» συνομιλίες

Οι συνομιλίες στη Φλόριντα είναι «σκληρές αλλά πολύ εποικοδομητικές», δήλωσε στο CNN πηγή με άμεση γνώση των διαπραγματεύσεων. Η πηγή ανέφερε ότι στη συνάντηση έγινε συζήτηση για μερικά από τα «πιο ευαίσθητα ζητήματα» για την επίλυση του πολέμου. «Μέχρι στιγμής όλα πάνε καλά», πρόσθεσε.

«Ζεστή ατμόσφαιρα»

Νωρίτερα ο Ουκρανός υφυπουργός Εξωτερικών Σέρχι Κισλίτσια, είπε πως οι συζητήσεις «ξεκίνησαν καλά» και διεξάγονται σε «ζεστή ατμόσφαιρα». «Ήταν μια καλή αρχή της συνάντησης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Πολύ ενδιαφέρουσα και μέχρι στιγμής εποικοδομητική. Ζεστή ατμόσφαιρα, ευνοϊκή για ένα πιθανό προοδευτικό αποτέλεσμα», έγραψε ο Σέρχι Κισλίτσια στην πλατφόρμα Χ εξαίροντας την «σπουδαία ηγετική ικανότητα» του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

«Δεν πρόκειται απλά για τερματισμό του πολέμου»

Λίγο πριν κλείσουν οι πόρτες για την έναρξη των συνομιλιών, ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι συνομιλίες με την ουκρανική αντιπροσωπεία έχουν στόχο να «ανοίξουν τον δρόμο» σε μια κυρίαρχη Ουκρανία.

«Δεν πρόκειται απλά για τον τερματισμό του πολέμου. Πρόκειται για το άνοιγμα ενός δρόμου προκειμένου να καταστεί δυνατό η Ουκρανία να μείνει κυρίαρχη, ανεξάρτητη και σε ευημερία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας, Ρουστέμ Ουμέροφ, είπε ότι θέλει να συζητήσει με τους Αμερικανούς για την ασφάλεια της Ουκρανίας και την ανοικοδόμηση της χώρας. Σε μήνυμα στην πλατφόρμα Χ, ο Ουμέροφ πρόσθεσε ότι η αντιπροσωπεία του έχει ως αποστολή «να εγγυηθεί τα συμφέροντα της Ουκρανίας».

Το σχέδιο των 28 σημείων

Οι ΗΠΑ παρουσίασαν πριν από 10 μέρες ένα σχέδιο 28 σημείων για το τέλος του πολέμου που ξέσπασε μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Το σχέδιο αυτό, το οποίο δέχεται επικρίσεις ότι είναι πολύ ευνοϊκό υπέρ της Μόσχας, τροποποιήθηκε και αναμένεται να οριστικοποιηθεί με την έγκριση των εμπολέμων και των Ευρωπαίων, παρότι το Κίεβο φοβάται ότι θα πρέπει να κάνει σημαντικές παραχωρήσεις.

Οι συζητήσεις διεξάγονται σε ένα τεταμένο στρατιωτικό και πολιτικό πλαίσιο για την Ουκρανία, καθώς ο ρωσικός στρατός προωθείται στα ανατολικά της και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποδυναμώνεται εξαιτίας ενός σοβαρού σκανδάλου διαφθοράς στη χώρα του.