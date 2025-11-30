bloomberg:-Ο-πληθωρισμός-κοντά-στο-2%-«κλειδώνει»-τη-διατήρηση-των-επιτοκίων-από-την-ΕΚΤ

Δεν θα πρέπει να αναμένονται αλλαγές κατεύθυνσης κατά τη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στις 18 Δεκεμβρίου.

Μια μέτρηση του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ που πιθανότατα θα παραμείνει κοντά στο 2% θα πρέπει να είναι αρκετή ώστε να ικανοποιήσει τους αξιωματούχους της ΕΚΤ ότι μπορούν να αποφύγουν μια νέα προσαρμογή των επιτοκίων τον Δεκέμβριο.

Οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 2,1% τον Νοέμβριο σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με το μέσο όρο 29 προβλέψεων σε έρευνα του - πριν από τη δημοσιοποίηση των στοιχείων την Τρίτη. Ο υποκείμενος δείκτης, που εξαιρεί ευμετάβλητα στοιχεία όπως η ενέργεια, αναμένεται να παραμείνει στο 2,4%.

Τέτοιες ενδείξεις για τα τελικά στοιχεία του πληθωρισμού πριν από τη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στις 18 Δεκεμβρίου μπορεί να ενισχύσουν την αποφασιστικότητα των υπευθύνων χάραξης πολιτικής να διατηρήσουν αμετάβλητο το κόστος δανεισμού. Αυτό θα τους επιτρέψει να επικεντρωθούν στις κρίσιμες τριμηνιαίες προβλέψεις τους, οι οποίες περιλαμβάνουν την πρώτη εκτίμηση που εκτείνεται έως και το 2028.

Λαγκάντ: Τα επιτόκια βρίσκονται στο σωστό επίπεδο

Οι αξιωματούχοι βρίσκονται αυτήν τη στιγμή σε στάση αναμονής, χωρίς σαφή συναίνεση για το ποια θα πρέπει να είναι η επόμενη κίνηση για τα επιτόκια. Αντικρουόμενα μηνύματα από τις εθνικές εκθέσεις της Παρασκευής ενδέχεται να ενισχύσουν αυτή την αίσθηση ασάφειας, καθώς ο υψηλότερος του αναμενόμενου πληθωρισμός στη Γερμανία και την Ισπανία αντισταθμίστηκε από χαμηλότερα του αναμενόμενου στοιχεία για τη Γαλλία και την Ιταλία.

Αν υπάρχει κάποια προκατάληψη στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτή τη στιγμή, ίσως να αφορά την εντατική αναζήτηση δεδομένων για ανοδικές πιέσεις στον ρυθμό αύξησης των τιμών. Ο αντιπρόεδρος Λουίς ντε Γκίντος δήλωσε στο - Television στις 26 Νοεμβρίου ότι «ο κίνδυνος να υποχωρήσουμε κάτω από τον στόχο είναι περιορισμένος, κατά τη γνώμη μου». Η πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία έχει επανειλημμένα υπογραμμίσει την καλή θέση στην οποία βρίσκεται η τρέχουσα πολιτική, ενδέχεται να παρουσιάσει τη δική της οπτική σε κατάθεσή της ενώπιον των ευρωβουλευτών στις Βρυξέλλες την Τετάρτη.

Η αβεβαιότητα ως προς την κατεύθυνση της ΕΚΤ αντικατοπτρίζεται και στις αντικρουόμενες απόψεις των οικονομολόγων. Το - Economics, για παράδειγμα, προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα επιβραδυνθεί στους επόμενους μήνες, ενισχύοντας τα επιχειρήματα υπέρ των μειώσεων επιτοκίων.

Η BNP Paribas, σε πρόσφατο σημείωμα της, παρουσίασε μια διαφορετική άποψη. «Καθώς προχωρούμε προς το 2026, αναμένουμε ότι η ΕΚΤ θα δει ισχυρότερη ανάπτυξη και πληθωρισμό από ό,τι προβλέπει σήμερα, κάτι που θα πρέπει να ενισχύσει περαιτέρω το επιχείρημα για παρατεταμένη διατήρηση των επιτοκίων», έγραψε ο Paul Hollingsworth, επικεφαλής οικονομολόγος ανεπτυγμένων αγορών της τράπεζας. «Εξακολουθούμε να θεωρούμε ότι η επόμενη κίνηση θα είναι μια αύξηση».

Αλλού, ο ΟΟΣΑ με έδρα το Παρίσι θα δημοσιεύσει νέες προβλέψεις την Τρίτη, ένας δείκτης τιμών καταναλωτή πρόκειται να ανακοινωθεί στις ΗΠΑ, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στο Ηνωμένο Βασίλειο θα παρουσιάσουν την αξιολόγησή τους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, και η Βραζιλία ενδέχεται να φθάσει στο τέλος της μεγαλύτερης περιόδου ανάπτυξης των τελευταίων δεκαετιών.