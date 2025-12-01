Έλον-Μασκ:-Η-τεχνητή-νοημοσύνη-θα-τερματίσει-την-κρίση-χρέους-των-ΗΠΑ-μέσα-σε-3-χρόνια

Η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική είναι ο μόνος τρόπος για να λυθεί η κρίση χρέους των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τον Έλον Μασκ.

Όπως υποστήριξε σε συνομιλία που είχε με τον επενδυτή και podcaster Νίκχιλ Κάματ, που δημοσιεύθηκε την Κυριακή, ο μόνος τρόπος να βγει η Αμερική από το βαθύ δημοσιονομικό κενό είναι η παραγωγικότητα που φέρνει η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής.

«Αυτό είναι σχεδόν το μόνο πράγμα που θα λύσει την κρίση χρέους των ΗΠΑ», είπε χαρακτηριστικά ο δισεκατομμυριούχος. «Πιθανότατα θα προκαλέσει σημαντικό αποπληθωρισμό», πρόσθεσε.

Το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ έφτασε τα 38,34 τρισ. δολάρια στις 26 Νοεμβρίου, έχοντας διπλασιαστεί σε μια δεκαετία, σύμφωνα με στοιχεία του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών.

Πάντως μέχρι στιγμής η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει ενισχύσει αρκετά την παραγωγικότητα ώστε να «σπρώξει» την οικονομική παραγωγή πάνω από τον ρυθμό του πληθωρισμού. Αν και αυτό πρόκειται να αλλάξει, κατά τον Μασκ. «Σε τρία χρόνια ή και λιγότερο, η εκτίμησή μου είναι ότι η παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών θα υπερβεί τον ρυθμό του πληθωρισμού», ανέφερε.

Κατά τον Μασκ οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική θα φέρουν τους ανθρώπους «στο σημείο όπου η εργασία θα είναι προαιρετική», εκτιμώντας ότι αυτό θα γίνει πιθανότατα τις επόμενες δύο δεκαετίες.

Ο Μασκ χαρακτήρισε αυτό το αποτέλεσμα ως «καθολικό υψηλό εισόδημα», έναν κόσμο δηλαδή στον οποίο η παραγωγικότητα είναι τόσο υψηλή και τα αγαθά και οι υπηρεσίες τόσο άφθονα, ώστε οι άνθρωποι δεν χρειάζεται να εργάζονται για να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Μασκ έχει αναφερθεί εκτενώς στο όραμά του για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει την παγκόσμια οικονομία.

Σε εκδήλωση της Tesla τον περασμένο μήνα, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας δήλωσε ότι το ρομπότ Optimus θα μπορούσε να εξαλείψει τη φτώχεια και την ανάγκη για ανθρώπινη εργασία.

Μιλώντας επίσης στο Φόρουμ Επενδύσεων ΗΠΑ-Σαουδικής Αραβίας τον περασμένο μήνα υποστήριξε ότι τα χρήματα «θα σταματήσουν να είναι σημαντικά» στο μέλλον.