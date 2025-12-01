Ακρίτας:-Προαιρετική-δημόσια-πρόταση-από-την-Κύκλος-Συμμετοχών

Η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής ο «Προτείνων»), ανακοινώνει την υποβολή προαιρετικής δημόσιας πρότασης (στο εξής η «Δημόσια Πρόταση»), προς όλους τους κατόχους (στο εξής οι «Μέτοχοι») του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, άυλων μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,65 έκαστη (στο εξής οι «Μετοχές»), της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»).

Μοναδική μέτοχος του Προτείνοντος είναι η κα. Λουκία Σαράντη, η οποία κατέχει το 100% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου.

Πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα σύμφωνα με το άρθρο 2 (ε) του Νόμου (στο εξής τα «Συντονισμένα Πρόσωπα» ή τα «Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα»), κατόπιν γραπτής συμφωνίας με ημερομηνία 28.11.2025, αποτελούν η κα. Σαράντη Λουκία, κα. Σαράντη Μαρία (μητέρα Λουκίας Σαράντη), οι οποίες συμμετέχουν εξ’ αδιαιρέτου σε κοινή επενδυτική μερίδα (ΚΕΜ), η κα. Στράντζαλη Χρυσή (συγγενής εξ αγχιστείας της Λουκίας Σαράντη), η ελεγχόμενη από την κα. Λουκία Σαράντη εταιρεία «ΑΚΡΙΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η κα. Καιρίδη Κωνσταντίνα (θυγατέρα Λουκίας Σαράντη), η κα. Καιρίδη Μαρία (θυγατέρα Λουκίας Σαράντη) και ο κ. Καιρίδης Νικόλαος (σύζυγος Λουκίας Σαράντη). Πέραν αυτών δεν υπάρχουν άλλα Συντονισμένα Πρόσωπα με τον Προτείνοντα.

Ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης την 01.12.2025 (στο εξής η «Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης»), ενημερώνοντας εγγράφως την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (στο εξής η «Ε.Κ.») και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και υποβάλλοντας τους ταυτόχρονα σχέδιο του πληροφοριακού δελτίου (στο εξής το «Πληροφοριακό Δελτίο»), σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 του Νόμου, καθώς και την Έκθεση Αποτίμησης (όπως ορίζεται κατωτέρω), όπως προβλέπεται στο άρθρο 9, παρ. 6 του Νόμου.

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατέχουν συνολικά 24.464.104 Μετοχές οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 90,27% των δικαιωμάτων ψήφων της Εταιρείας, ενώ ούτε ο Προτείνων, ούτε άλλο Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, άλλες Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας.

Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση του συνόλου των Μετοχών τις οποίες δεν κατέχει ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα, ήτοι 2.636.810 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 9,73% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης.

Σημειώνεται ότι ο Προτείνων δεν προτίθεται να αποκτήσει επιπλέον Μετοχές, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών (στο εξής το «Χ.Α.») ή και εξωχρηματιστηριακά, κατά το χρονικό διάστημα από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, εκτός αυτών που προσφέρονται στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.

1. ΥΠΟ ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η «ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.» είναι ανώνυμη εταιρεία που διέπεται από τον Ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών και συστάθηκε το 1977 στην Ελλάδα (ΦΕΚ 21544/9-7-1977), σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στον δήμο Αλεξανδρούπολης του νομού Έβρου, επί της οδού Σωκράτη Οικονόμου 3, Τ.Κ. 681 31 και ο διαδικτυακός της τόπος είναι: https://www.akritas.gr/. Η διάρκεια της Εταιρείας σύμφωνα με το Καταστατικό της, ορίστηκε αρχικά στα πενήντα (50) έτη από τη σύστασή της, η οποία διάρκεια, δυνάμει της από 30.08.2019 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, μετατράπηκε σε αορίστου χρόνου.

Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 054408721000, ενώ ο κωδικός LEI (Legal Entity Identifier) της είναι 2138001ZWFWVYUK5LB98.

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €21.706.044,10 και διαιρείται σε 33.393.914 μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,65 η κάθε μία, στις οποίες περιλαμβάνονται:

i. 27.100.914 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου Μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,65 εκάστη, οι οποίες διαπραγματεύονται στην Κατηγορία Επιτήρησης του Χ.Α. με τον κωδικό ΟΑΣΗΣ «ΑΚΡΙΤ» και ISIN GRS373173004 και

ii) 6.293.000 προνομιούχες μετοχές σειράς Α, ονομαστικής αξίας €0,65 εκάστη, χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι οποίες δεν διαπραγματεύονται στο Χ.Α. και είναι μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου.

Σημειώνεται ότι οι εν λόγω προνομιούχες μετοχές, κυριότητας της ελεγχόμενης από την κα. Λουκία Σαράντη εταιρείας «ΑΚΡΙΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δεν πρόκειται να μετατραπούν σε κοινές έως και τη διαγραφή της Εταιρείας από το Χ.Α.

Οι Μετοχές της Εταιρείας από το 2000 είναι εισηγμένες και διαπραγματεύονται στην Αγορά Αξιών του Χ.Α.

2. ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ

Ο Προτείνων είναι μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία συμμετοχών η οποία συστάθηκε την 22.05.2024 με την επωνυμία «ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Μ.Α.Ε.».

Η έδρα της βρίσκεται στο δήμο Αλεξανδρούπολης του νομού Έβρου, οδός Σωκράτη Οικονόμου 3, Τ.Κ. 681 31, είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 177505521000 και έχει διάρκεια πενήντα (50) έτη.

Σύμφωνα με το καταστατικό του Προτείνοντος αντικείμενο δραστηριότητας του είναι α) οι δραστηριότητες εταιρειών χαρτοφυλακίου (Holding), β) οι δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβούλων και άλλων συμβούλων διαχείρισης, γ) υπηρεσίες εταιρειών επενδύσεων (σε μετοχές, χρεόγραφα, ακίνητα κλπ.).

Ο Προτείνων δεν έχει εργαζόμενους. Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, το συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος ανέρχεται σε €100.000, έχει καταβληθεί ολοσχερώς και διαιρείται σε 100.000 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,00 έκαστη. Μοναδική μέτοχος του Προτείνοντος είναι η κα. Λουκία Σαράντη με ποσοστό συμμετοχής 100%.

3. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (στο εξής η «ΕΤΕ» ή ο «Σύμβουλος»), ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου. Η ΕΤΕ είναι πιστωτικό ίδρυμα που έχει συσταθεί σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, με έδρα στο Δήμο Αθηναίων, στην οδό Αιόλου 86, Τ.Κ. 105 59 και είναι καταχωρημένο στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 237901000, η οποία δύναται, μεταξύ άλλων, να παρέχει στην Ελλάδα τις επενδυτικές υπηρεσίες του Παραρτήματος Ι, του τμήματος Α, των στοιχείων 6 και 7 του Ν. 4514/2018, όπως ισχύει.

4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων μαζί με τα Συντονισμένα Πρόσωπα, κατέχουν άμεσα και έμμεσα συνολικά 24.464.104 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 90,27% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

5. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

H Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση του συνόλου των Μετοχών τις οποίες δεν κατέχουν ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, δηλαδή σε 2.636.810 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 9,73% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (στο εξής οι «Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης»).

6. ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ

Ο Προτείνων δεσμεύεται και αναλαμβάνει να αποκτήσει όλες τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, που δεν κατείχε ο ίδιος και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, δηλαδή κατ’ ανώτατο αριθμό 2.636.810 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 9,73% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

7. ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ

Η Δημόσια Πρόταση θα ισχύσει, ανεξάρτητα από τον αριθμό Μετοχών, οι οποίες θα έχουν προσφερθεί εγκύρως κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης (στο εξής η «Περίοδος Αποδοχής»). Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ελάχιστος αριθμός Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, τις οποίες θα πρέπει να αποκτήσει ο Προτείνων, προκειμένου να ισχύσει η Δημόσια Πρόταση.

8. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ

Στις 28.11.2025, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα συμφώνησαν, δυνάμει γραπτής συμφωνίας τους, να συντονισθούν μεταξύ τους για την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης και την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας, που δεν είναι στην κυριότητα του Προτείνοντος και των Συντονισμένων Προσώπων.

Ειδικότερα, συμφωνήθηκε ότι ο Προτείνων θα υποβάλει τη Δημόσια Πρόταση κατά τις διατάξεις του Νόμου για το σύνολο των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης και θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς (όπως ορίζεται κατωτέρω) του άρθρου 27 του Νόμου, για τη μετέπειτα διαγραφή της Εταιρείας από το Χ.Α. Οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία δεσμεύθηκαν να ψηφίσουν υπέρ των οικείων αποφάσεων στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας.

9. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου, ο Προτείνων προσφέρει ποσό ύψους €1,08 (στο εξής το «Προσφερόμενο Αντάλλαγμα») τοις μετρητοίς, για κάθε Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης που του προσφέρεται (στο εξής οι «Προσφερόμενες Μετοχές») νόμιμα και έγκυρα εντός της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης.

Σχετικά με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, σημειώνονται τα εξής:

i) Η μέση χρηματιστηριακή τιμή σταθμισμένη με τον όγκο συναλλαγών (στο εξής «ΜΧΤΜ») των Μετοχών κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 01.12.2025, ανέρχεται σε €1,074 ανά Μετοχή.

ii) Ούτε ο Προτείνων, ούτε οποιοδήποτε Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα απέκτησαν Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημόσιας Πρότασης. Σημειώνεται για ενημερωτικούς σκοπούς ότι την 10.10.2025 ο Προτείνων απέκτησε 7.600.914 προνομιούχες μετοχές (σειράς Β), οι οποίες ανήκαν κατά κυριότητα στις «ALPHA Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία», «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία» και «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία», σε τιμή ανά μετοχή €0,26 και οι οποίες μετατράπηκαν σε κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου Μετοχές στις 13.10.2025 και εισήχθησαν στο Χ.Α. και άρχισαν να διαπραγματεύονται στις 26.11.2025.

iii) Στην παρούσα Δημόσια Πρόταση συνέτρεξαν οι προϋποθέσεις του άρθρου 9, παρ. 6, εδάφιο (β) του Νόμου, καθώς κατά τους έξι (6) μήνες που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές επί των Μετοχών δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών και συγκεκριμένα ανήλθαν σε 0,81% του συνόλου αυτών. Σημειώνεται ότι δεν συνέτρεξε καμία άλλη από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 παρ. 6 του Νόμου.

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 7 του Νόμου, ο Προτείνων όρισε την ανώνυμη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με την επωνυμία «EUROCORP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», ως ανεξάρτητο αποτιμητή για τη διενέργεια αποτίμησης (στο εξής η «Αποτίμηση») και σύνταξης της έκθεσης αποτίμησης των κινητών αξιών οι οποίες αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης (στο εξής η «Έκθεση Αποτίμησης»).

Η τιμή ανά Μετοχή που προέκυψε από την Αποτίμηση, ανέρχεται σε €0,70 ανά Μετοχή.

Συνεπώς, το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, ύψους €1,08 ανά Μετοχή, πληροί τα κριτήρια του «δίκαιου και εύλογου» ανταλλάγματος κατ’ άρθρο 9, παρ. 4 και 6 του Νόμου. Σημειώνεται ότι το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα υπερβαίνει:

(i) κατά 0,60% τη ΜΧΤΜ των Μετοχών κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 01.12.2025, και

(ii) κατά 54,29% την τιμή ανά Μετοχή που προέκυψε από την Αποτίμηση. Σημειώνεται ότι, ο Προτείνων δεν θα αναλάβει για λογαριασμό των Μετόχων που αποδέχονται νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση (στο εξής οι «Αποδεχόμενοι Μέτοχοι») την καταβολή των προβλεπόμενων στο Παράρτημα της κωδικοποιημένης απόφασης αρ. 18 (συνεδρίαση 311/22.02.2021) του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία (στο εξής η «ΕΛ.Κ.Α.Τ.»), όπως ισχύει, δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. για την καταχώριση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μετοχών, σήμερα ανερχόμενων σε 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσου με το μικρότερο μεταξύ των 20 ευρώ και του 20% επί της αξίας της μεταβίβασης για κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο ανά Λογαριασμό Αξιογράφων.

Επίσης, ο Προτείνων δεν αναλαμβάνει την καταβολή του ποσού που αναλογεί στον προβλεπόμενο στο άρθρο 9 του Ν.2579/1998 φόρο, σήμερα ανερχόμενο σε 0,10% επί της αξίας συναλλαγής, ο οποίος θα βαρύνει τους Αποδεχόμενους Μετόχους.

Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος μειωμένου κατά i) το ποσό που προκύπτει από τα δικαιώματα υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. που τους αναλογούν, και ii) το ποσό του προαναφερόμενου φόρου.

Σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 3 του Νόμου, η «CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, έχει βεβαιώσει ότι ο Προτείνων διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους και του ποσού των δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. σχετικά με την καταχώρηση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών που βαρύνουν τον Προτείνοντα.

Εντούτοις, η «Τράπεζα CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση, κατά την έννοια των άρθρων 847 επ. του Αστικού Κώδικα, για την εκτέλεση των χρηματικών ή των λοιπών υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί από τον Προτείνοντα στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.

10. ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η Δημόσια Πρόταση δεν υπόκειται σε αιρέσεις, κατά την έννοια του άρθρου 22 του Νόμου.

11. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ

Η πραγματοποίηση της Δημόσιας Πρότασης προϋποθέτει την έγκριση του Πληροφοριακού Δελτίου από την Ε.Κ., το οποίο θα περιλαμβάνει το σύνολο των όρων της Δημόσιας Πρότασης.

Η Περίοδος Αποδοχής, σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 2 του Νόμου, θα ξεκινήσει από τη δημοσίευση του Πληροφοριακού Δελτίου μετά την έγκρισή του από την Ε.Κ.

Με δεδομένο ότι κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατέχουν μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ως εκ τούτου, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων:

i. θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς (squeeze out) και θα απαιτήσει τη μεταβίβαση, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την Απόφαση 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, των υπόλοιπων Μετοχών των Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής (στο εξής το «Δικαίωμα Εξαγοράς»),

ii) θα υποχρεούται να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν από τους υπόλοιπους Μετόχους εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου και την Απόφαση 1/409/29.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ. (στο εξής το «Δικαίωμα Εξόδου»)

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων θα ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α. και την υποβολή σχετικού αιτήματος προς την Ε.Κ., σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005, στην οποία (Γενική Συνέλευση) ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα θα ψηφίσουν υπέρ αυτής της απόφασης.

Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η Εταιρεία θα υποβάλει προς την Ε.Κ. αίτημα διαγραφής των Μετοχών από το Χ.Α.

