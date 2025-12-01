Ασκήσεις-ισορροπίας-εν-μέσω-των-αγροτικών-μπλόκων:-Κυβερνητικό-«γκάζι»-για-έξτρα-πληρωμές-1,2-δισ.-πριν-τις-γιορτές

Σε πλήρη εγρήγορση βρίσκεται η κυβέρνηση με το βλέμμα στις εξελίξεις στον αγροτικό κόσμο, καθώς ο στόχος του κυβερνητικού επιτελείου είναι ως το τέλος του έτους να γίνουν όλες οι πληρωμές με τον δέοντα τρόπο, ενώ παράλληλα υπάρχει αναβρασμός που φάνηκε και χθες με τις συγκρούσεις αγροτοσυνδικαλιστών και ΜΑΤ σε μπλόκα της Θεσσαλίας.

Το γεγονός ότι φέτος τα μπλόκα στήνονται από τόσο νωρίς, αλλά και η συσσωρευμένη δυσφορία σε πολλούς αγροτικούς νομούς, δεν είναι ευοίωνες εξελίξεις για την κυβέρνηση, η οποία όμως αντιτείνει ότι πρέπει να γίνουν οι πληρωμές με τον σωστό χρόνο μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου και εκτιμά ότι από το 2026 το καθεστώς θα είναι εντελώς διαφορετικό, με την ένταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Σε κάθε περίπτωση, στο κυβερνητικό επιτελείο καλούνται να διαχειριστούν το γεγονός ότι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι έβγαλαν τα τρακτέρ και έκλεισαν σε σημεία την ΠΑΘΕ και τον Ε65, κόβοντας πρακτικά τη χώρα στα δύο και αναγκάζοντας την Τροχαία να διοχετεύσει τα οχήματα από εναλλακτικές οδούς. Επίσης, οι παραγωγοί δεν δείχνουν διάθεση υπαναχώρησης, καθώς οι πρώτες καταβολές χρημάτων για την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης άφησαν αρκετούς παραπονεμένους.

Τα ποσά και οι δικαιούχοι

Η κυβέρνηση σε καμία περίπτωση δεν θέλει να πάει σε πορεία ρήξης με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, με το μήνυμα να είναι σαφές: ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα μετασχηματιστεί, ενώ παράλληλα δεν θα χαθούν χρήματα από τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις.

Όπως μεταδίδουν κυβερνητικά στελέχη, η προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης φέτος είναι 363 εκατομμύρια ευρώ ενώ πέρυσι ήταν γύρω στα 476 εκατομμύρια. Ωστόσο το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί τελικώς, θα είναι το ίδιο με πέρυσι καθώς τα 113 εκατομμύρια ευρώ που υπολείπονται, θα ανακατανεμηθούν στους αγρότες που έχουν κάνει ειλικρινείς δηλώσεις.

Ως προς το γιατί προκύπτει μικρότερες αριθμός δικαιούχων, κυβερνητικά στελέχη απαντούν ότι η προσωρινή μείωση οφείλεται στον χαμηλότερο αριθμό αιτήσεων, στον μικρότερο αριθμό καλλιεργειών, στο γεγονός ότι σε περίπου 44.000 παραγωγούς θα γίνει επανέλεγχος αλλά και διότι φέτος γίνονται περισσότεροι διασταυρωτικοί έλεγχοι, όπως έχει συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Συγκεκριμένα, εφαρμόζονται τεκμήρια που έχουν συμφωνηθεί τόσο για την αγροτική παραγωγή (ΑΤΑΚ, ΚΑΕΚ) όσο και για την κτηνοτροφία (τιμολόγια αγοράς ζωοτροφών και πώλησης γάλακτος και κρέατος). Οι 44.000 σε καθεστώς ελέγχου είναι δυνητικοί δικαιούχοι, αν ο έλεγχος δεν βρει κάτι επιλήψιμο, και θα πληρωθούν με την παρέλευση της διαδικασίας.

Από την κυβέρνηση επισημαίνουν ότι η Ελλάδα δεν θα χάσει ούτε ένα ευρώ από τις αγροτικές επιδοτήσεις και μάλιστα με το συμφωνηθέν σύστημα με την Ε.Ε. οι έντιμοι παραγωγοί θα εισπράξουν περισσότερα χρήματα. Σημειωτέον, ήδη 2.000 αγρότες δεν θα λάβουν ενίσχυση, καθώς είτε οι δηλώσεις τους ήταν απολύτως ανακριβείς είτε ελέγχονται από τη δικαιοσύνη και την Οικονομική Αστυνομία.

Πληρωμές πριν τις γιορτές

Βεβαίως και εντός της κυβέρνησης δεν είναι όλα ρόδινα, καθώς η άσκηση των έγκαιρων πληρωμών είναι σύνθετη και πολύπλοκη. Μάλιστα είναι κοινός τόπος ότι η ένταση δεν θα εκτονωθεί εύκολα και γρήγορα και μόνο με την καταβολή της προκαταβολής για τη βασική ενίσχυση.

Το στοίχημα πλέον είναι εντός Δεκεμβρίου να γίνουν όλες οι πληρωμές, στην περιοχή του 1,2 δισ. από τα συνολικά 3,7 που θα δοθούν φέτος. Πάντως, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης εμφανίζεται ανήσυχος, εξ ου και πιέζει συνεχώς τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον μηχανισμό του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για να γίνουν όλες οι πληρωμές πριν τις γιορτές.

Οπωσδήποτε η κυβέρνηση καλείται να δώσει και τη μάχη των εντυπώσεων, όχι μόνο απέναντι στην αντιπολίτευση, αλλά και απέναντι σε πολλούς αγροτοσυνδικαλιστές, οι οποίοι έχουν «πάρει πάνω τους» το παιχνίδι και κλιμακώνουν τη στρατηγική τους.