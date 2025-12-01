Διπλή ένταξη για τον Όμιλο Qualco – Στον Γενικό Δείκτη και το Mid Cap του ΧΑ

Μόλις έξι μήνες μετά την εισαγωγή του στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ο όμιλος Qualco πετυχαίνει μια αξιοσημείωτη διπλή ένταξη στους βασικούς δείκτες της αγοράς, ενισχύοντας σημαντικά τη θέση και τη δυναμική του.

Η εταιρεία εντάσσεται ταυτόχρονα στον Γενικό Δείκτη και τον Δείκτη Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης, καθώς και στους αντίστοιχους τεχνολογικούς δείκτες του ΧΑ και της FTSE.

Με βάση την κεφαλαιοποίησή του, ο όμιλος Qualco καταλαμβάνει πλέον την 34η θέση στην αγορά, αποτελώντας την πρώτη ελληνική εταιρεία Λογισμικού και Τεχνολογίας που εισέρχεται στους συγκεκριμένους δείκτες.

Η εξέλιξη έρχεται ως αναγνώριση της σταθερής επίδοσης, της χρηματοοικονομικής πειθαρχίας και της τεχνολογικής καινοτομίας που χαρακτηρίζουν τον όμιλο. Από την είσοδό του στο ΧΑ, η οποία προσέλκυσε το ενδιαφέρον σημαντικών διεθνών θεσμικών επενδυτών, ο όμιλος Qualco συνεχίζει να υλοποιεί με συνέπεια το στρατηγικό του πλάνο, καταγράφοντας ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις, επεκτείνοντας τη διεθνή του παρουσία και επιβεβαιώνοντας ένα κερδοφόρο, ανθεκτικό και σαφώς διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο.

Η συμμετοχή στους δείκτες, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από τη συνεδρίαση της 22ας Δεκεμβρίου, αναμένεται να ενισχύσει τη διαφάνεια και τη ρευστότητα της μετοχής, καθώς και να την καταστήσει ορατή σε διευρυμένο επενδυτικό κοινό (διαχειριστές κεφαλαίων, θεσμικούς και ιδιώτες) που μπορεί να την παρακολουθεί και να τοποθετείται σε αυτή. Παράλληλα, η διπλή αυτή ένταξη αναμένεται να υποστηρίξει την πρόσβαση σε διεθνείς κεφαλαιαγορές που παρακολουθούν αυτούς τους δείκτες.

Με τη νέα αυτή επίδοση, ο όμιλος Qualco εδραιώνεται ως σημαντικός παίκτης του ελληνικού χρηματιστηρίου, αναδεικνύοντας περαιτέρω τη δυναμική του σε μια αγορά, όπου οι τεχνολογικές εταιρείες αντίστοιχου βεληνεκούς παραμένουν λίγες, αλλά εμφανίζουν υψηλή αναπτυξιακή προοπτική.