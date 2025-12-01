ΔΥΠΑ:-Οι-πληρωμές-Νοεμβρίου-ανά-κατηγορία-ωφελουμένων

Ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές Νοεμβρίου της ΔΥΠΑ προς εργαζόμενους, ανέργους, γονείς και ειδικές επαγγελματικές ομάδες.

Οι καταβολές αποτελούν κρίσιμο σκέλος της κοινωνικής πολιτικής της Υπηρεσίας, στηρίζοντας έμπρακτα, «με συνέπεια, διαφάνεια και πλήρη οργάνωση», χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα.

Αναλυτικά οι συνολικές δαπάνες και ο αριθμός ωφελουμένων, οργανωμένες σε τέσσερις βασικές κατηγορίες έχουν ως εξής:

Α. Επιδόματα ανεργίας & προστασίας εργαζομένων

Τίτλος / Δαπάνη (€) / Ωφελούμενοι

Βοήθημα ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων (τ. ΕΤΑΑ): 11.177,54 / 18

Βοήθημα ανεργίας (τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ): 540,50 / 1

Βοήθημα ανεργίας (τ. ΟΑΕΕ): 375.318,55 / 619

Διαθεσιμότητα: 948,01 / 4

Επιδόματα εργασίας: 314.013,61 / 1.077

Επίσχεση εργασίας – Επίδομα τακτικής ανεργίας: 13.382,38 / 25

Τακτικό επίδομα ανεργίας: 64.181.820,20 / 119.324

Επιδότηση Av/Griech 1 (E301): 3.837,35 / 7

Επίδομα μακροχρόνιων ανέργων: 557.140,00 / 2.725

Β. Μητρότητα – Γονεϊκές άδειες – Κοινωνική προστασία

Τίτλος / Δαπάνη (€) / Ωφελούμενοι

Ειδική Παροχή Προστασίας Μητρότητας: 820.980,19 / 1.211

Συμπληρωματικό Επίδομα Μητρότητας: 1853994,57 / 1.624

Πρόγραμμα Επιδότησης Γονικής Άδειας: 433.126,79 / 865

Σπουδαστική άδεια μαθητών/σπουδαστών: 208.194,84 / 983

Σπουδαστική άδεια πρακτικής ΕΠΑΣ: 8.555,61 / 38

Δήλωση για Εφάπαξ Παροχή 300€ μετά από κατάρτιση: 7.200,00 / 24

Ειδικό βοήθημα ευάλωτων ομάδων (άρθρο 22, ν.1836/89): 57.132,81 / 64

Γ. Εποχικά επιδόματα

(Ο Νοέμβριος είναι παραδοσιακά ο μήνας κορύφωσης καταβολών εποχικών βοηθημάτων)

Τίτλος / Δαπάνη (€) / Ωφελούμενοι

Ειδικά εποχικά βοηθήματα 2020–2024: 53.501,51 / 75

Ειδικά εποχικά βοηθήματα 2025: 15.868.439,58 / 18.362

Δασεργάτες 2025: 648,60 / 2

Αποκλειστικές Νοσοκόμοι 2025: 9.775,94 / 15

Δ. Ειδικά προγράμματα απασχόλησης

(Περιλαμβάνονται πληρωμές που αφορούν εκκαθαρίσεις και επικαιροποιήσεις στοιχείων)

Τίτλος / Δαπάνη (€) / Ωφελούμενοι

Πρόγραμμα 1.135 ανέργων στον τομέα υγείας: 377.036,25 / 433

100 άνεργοι σε πυρόπληκτες περιοχές Αττικής: 39638,37 / 41

100 άνεργοι – Β’ Κύκλος Αττικής: 27.026,49 / 25

100 άνεργοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ: 78.134,78 / 77

4.000 μακροχρόνια άνεργοι στον τομέα υγείας: 1.178.093,02 / 1.345

500 τραυματιοφορείς στο δημόσιο σύστημα υγείας: 380.587,51 / 451

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα ΥΠΕΝ & ΥΜΑ: 78.770,12 / 362

Με τις πληρωμές Νοεμβρίου, η ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει, όπως τονίζει, τον σταθερό της ρόλο στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, της προστασίας των οικογενειών και της ενίσχυσης της απασχόλησης. Η δημοσιοποίηση αναλυτικών στοιχείων κάθε μήνα αποτελεί μέρος της πολιτικής πλήρους διαφάνειας και λογοδοσίας προς τους πολίτες.

Με συνέπεια και κοινωνική ευαισθησία, η ΔΥΠΑ συνεχίζει, σημειώνει, να υλοποιεί στοχευμένες παρεμβάσεις που στηρίζουν ουσιαστικά εργαζόμενους, ανέργους, γονείς και ευάλωτες ομάδες.