Είναι η Αμερική στα πρόθυρα κρίσης χρέους;

Το μόνο που στέκεται ανάμεσα στις ΗΠΑ και σε έναν πανικό στις αγορές χρέους είναι το δολάριο. Το να έχεις το παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα δεν είναι η άθραυστη ασπίδα που πολλοί νομίζουν.

Η πολιτική και το χρέος δεν συνδυάζονται καλά. Οι Αμερικανοί θα ήταν σοφό να κοιτάξουν πέρα από τον Ατλαντικό, για να δουν πόσο δύσκολα μπορούν να γίνουν τα πράγματα.

Η βρετανική κυβέρνηση απέδειξε το πρόβλημα με τον ετήσιο προϋπολογισμό της, όπου βρίσκεται παγιδευμένη σε ένα τριλήμμα: αδυνατεί να ικανοποιήσει δανειστές και ψηφοφόρους, ενώ ταυτόχρονα κάνει το σωστό για την οικονομία. Κάτι έπρεπε να θυσιαστεί, και έτσι την Τετάρτη η κυβέρνηση αγνόησε τις υποσχέσεις της για ενίσχυση της ανάπτυξης και επικεντρώθηκε στην αγορά ομολόγων και στη δική της πολιτική βάση.

Η Γαλλία αντιμετωπίζει το ίδιο τριλήμμα – μόνο που είναι χειρότερο. Το δημόσιο χρέος είναι υψηλότερο από το βρετανικό, το δημοσιονομικό έλλειμμα μεγαλύτερο, και όχι μόνο οι αυξήσεις φόρων είναι πολιτικά αδύνατες, αλλά οι φόροι είναι ήδη τόσο υψηλοί που περαιτέρω αυξήσεις μπορεί να αποδειχθούν αντιπαραγωγικές.

Οι περικοπές δαπανών είναι ακόμη πιο δύσκολες από ό,τι στο Ηνωμένο Βασίλειο – όπου οι περικοπές στην πρόνοια αποδείχθηκαν πολιτικά αδύνατες – και το να εξασφαλιστεί καν προϋπολογισμός σε ένα βαθιά διχασμένο γαλλικό κοινοβούλιο αποτελεί πρόκληση. Τουλάχιστον στο Λονδίνο, ο πανικός στην αγορά ομολόγων κατά τη βραχύβια θητεία της Λιζ Τρας έδειξε στους πολιτικούς ότι πρέπει να δίνουν προσοχή στους δανειστές.

Ήδη κάποια από τα ίδια προβλήματα εμφανίζονται στις ΗΠΑ — μαζί με έλλειψη πολιτικής βούλησης να γίνει κάτι ώστε το ζήτημα να μην σαπίζει. Προς το παρόν, το μόνο που κρατά την Αμερική από έναν πανικό στην αγορά χρέους είναι το δολάριο. Το να έχεις το παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα, όμως, δεν είναι η άθραυστη ασπίδα που πολλοί θεωρούν.

Γυρίστε πάλι στο Ηνωμένο Βασίλειο για να δείτε πώς η δυσλειτουργική πολιτική περιορίζει τη δράση. Η κυβέρνηση έριξε την ιδέα μιας οικονομικά αποδοτικής αύξησης του φόρου εισοδήματος πριν τον προϋπολογισμό, και η αγορά ομολόγων το υποδέχτηκε θετικά. Όμως η πολιτική ανάγκασε τη υπουργό Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς να εγκαταλείψει την ιδέα υπέρ μιας σειράς μικρότερων, καθυστερημένων αυξήσεων φόρων σε συντάξεις, εταιρικές επενδύσεις και οδήγηση — μέτρα που αφαιρούν λίγο από την εν δυνάμει ανάπτυξη, αλλά ελπίζει πως θα τραβήξουν λιγότερη προσοχή από τους ψηφοφόρους. Τα έσοδα κατευθύνονται σε κοινωνικές δαπάνες που επιβλήθηκαν στην κυβέρνηση από τα ίδια της τα μέλη του Κοινοβουλίου, ύστερα από μια ήττα νωρίτερα φέτος.

Οι λεγόμενοι «ανταποδοτικοί δασμοί» του Απριλίου καθυστέρησαν και στη συνέχεια μειώθηκαν όταν η αγορά ομολόγων πανικοβλήθηκε. Από ένα κορυφαίο αποτελεσματικό επίπεδο 28% έπεσαν στο σημερινό 18%, σύμφωνα με την μη κομματική Budget Lab του Yale — πολύ χαμηλότερο, αλλά ακόμη το υψηλότερο από το 1934.

Αντίστοιχα, η αυξανόμενη ανησυχία των ψηφοφόρων για τις τιμές τροφίμων οδήγησε στην κατάργηση δασμών σε εισαγωγές καφέ, μπανάνας και ορισμένων ειδών βοδινού. Η κατάργησή τους ήταν λογική, αλλά ήταν ιδιαίτερα παράλογη η επιβολή χρεώσεων σε τρόφιμα που ούτε καν παράγονται στις ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη το τριλήμμα που δημιουργούν οι συγκρουόμενες απαιτήσεις για φόρους, δαπάνες και δανεισμό, χάρη στη διεθνή ζήτηση για δολάρια που διοχετεύει χρήμα στα αμερικανικά ομόλογα. Αλλά υπάρχουν ανησυχητικά σημάδια, και η δημοσιονομική κατάσταση δείχνει αυξανόμενη πιθανότητα προβλημάτων — παρά την ταχύτερη οικονομική ανάπτυξη σε σχέση με αλλού.

Το αντίστοιχο ζήτημα στις ΗΠΑ είναι οι δασμοί: ένας αναποτελεσματικός φόρος στην αγορά συγκεκριμένων ξένων προϊόντων είναι εφικτός (αν και η νομιμότητα των μεγαλύτερων δασμών απομένει να καθοριστεί) και, έστω προσωρινά, δημοφιλής. Όμως η πολιτική στις ΗΠΑ είναι εξίσου εύθραυστη με του Ηνωμένου Βασιλείου, και όταν η αγορά ομολόγων ή οι ψηφοφόροι αντιδρούν, οι δασμοί αποσύρονται.

Προειδοποιήσεις πίεσης στην αγορά ομολόγων εμφανίστηκαν σε ακραίες καταστάσεις. Πιο πρόσφατη ήταν η εξέγερση του Απριλίου, όταν οι αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων εκτοξεύτηκαν και αυξήθηκε η ανησυχία για μια αυτοεκπληρούμενη εκκαθάριση δανεισμού, παρόμοια με τη στιγμή της Τρας στο Ηνωμένο Βασίλειο, πριν ο Πρόεδρος Τραμπ κάνει πίσω. Το 2020, τα lockdowns έδειξαν πόσο κακή μπορεί να γίνει μια τέτοια σπείρα πωλήσεων, και η Ομοσπονδιακή Τράπεζα αναγκάστηκε να αγοράσει πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια ομολόγων για να σταθεροποιήσει την αγορά.

Η δημοσιονομική κατάσταση των ΗΠΑ είναι πολύ χειρότερη από εκείνη που αντιμετωπίζει η Ριβς στη Βρετανία. Το ΔΝΤ εκτιμά ότι το συνολικό χρέος της βρετανικής κυβέρνησης θα φτάσει το 95% του ΑΕΠ φέτος, με έλλειμμα 4,3%. Το χρέος των ΗΠΑ αναμένεται να είναι λίγο κάτω από 100%, με το έλλειμμα να είναι από τα μεγαλύτερα στον ανεπτυγμένο κόσμο, πάνω από 7%.

Αυτό που σώζει τα αμερικανικά οικονομικά είναι η θέση του δολαρίου ως αναγκαίου παγκόσμιου περιουσιακού στοιχείου και νομίσματος συναλλαγών. Και οι δύο ρόλοι, όμως, αντιμετωπίζουν προκλήσεις, και όσο περισσότερο οι ΗΠΑ εκμεταλλεύονται τους ξένους, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος να αναζητήσουν εναλλακτικές.

Τέσσερις αλληλεπικαλυπτόμενες απειλές βαραίνουν το δολάριο: η προσφορά, η Κίνα, η ασφάλεια των αποθεμάτων και η απομάκρυνση των συμμάχων.

Η προσφορά είναι η μεγαλύτερη, καθώς οι ΗΠΑ τρέχουν ελλείμματα κοντά σε ιστορικά υψηλά για καιρό ειρήνης, επιπλέον ενός διογκωμένου ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών. Η Αμερική πρέπει να προσελκύει μια σταθερή ροή ξένων κεφαλαίων για να χρηματοδοτεί την κυβέρνηση και τις εισαγωγές — μια ασταθής κατάσταση.

Η Κίνα έχει μεταφέρει ένα μέρος του εμπορίου της στο γουάν, αν και το δολάριο παραμένει μακράν το κυρίαρχο νόμισμα για διεθνείς πληρωμές. Η Κίνα, η Ρωσία και άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων η Τουρκία, αντικαθιστούν μέρος των αποθεμάτων τους με χρυσό, εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίας για το πάγωμα ή την κατάσχεση αποθεμάτων σε δολάρια από την Ουάσιγκτον. Και ενώ οι σύμμαχες κυβερνήσεις δεν έχουν προφανώς μειώσει την έκθεσή τους στο δολάριο, είχαν τρομάξει από τους δασμούς του Τραμπ και τις συζητήσεις περί μονομερών χρεώσεων σε αποθεματικά διακρατούμενα σε αμερικανικά ομόλογα.

Καμία από αυτές τις τάσεις δεν έχει μέχρι στιγμής προκαλέσει σοβαρή ζημιά στο καθεστώς του δολαρίου ως αποθεματικού νομίσματος. Αλλά όλες πληγώνουν. Ο κίνδυνος είναι ότι η αγορά θα αισθανθεί πως έρχεται μια αλλαγή και θα πιέσει προς τα πάνω τις αποδόσεις των ομολόγων εν αναμονή της απομάκρυνσης ξένων αγοραστών.

Στα θετικά, είναι οικονομικά εύκολο για τις ΗΠΑ να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Έχουν τον χαμηλότερο φορολογικό δείκτη ως ποσοστό του ΑΕΠ από οποιαδήποτε χώρα της Ομάδας των Επτά, μόλις 30%, οπότε οι υψηλότεροι φόροι πιθανότατα θα πλήξουν λιγότερο την ανάπτυξη σε σχέση με αλλού. Οι κρατικές δαπάνες, επίσης οι χαμηλότερες στην G-7, είναι πιο δύσκολο να μειωθούν, όπως έδειξε η αποτυχία του Elon Musk στο Υπουργείο Αποτελεσματικότητας της Κυβέρνησης.

Ο Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ είχε κάποτε πει: «Όλοι ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, απλώς δεν ξέρουμε πώς θα επανεκλεγούμε αφού το κάνουμε».

Δεν είναι καθαρό αν οι σημερινοί πολιτικοί ξέρουν, στην πραγματικότητα, τι πρέπει να κάνουν. Αλλά είτε το ξέρουν είτε όχι, το να επανεκλεγούν ενώ παραμένουν μέσα στους περιορισμούς που επιβάλλει η αγορά ομολόγων θα είναι δύσκολο. Η Αμερική έχει το δολάριο να στηρίζεται — αλλά μάλλον όχι για πάντα.