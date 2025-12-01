Είσοδος-2-δισ.-δολαρίων-στη-synopsys-από-nvidia

Η Nvidia, η οποία είναι πελάτης της Synopsys, αγόρασε κοινές μετοχές της εταιρείας έναντι 414,79 δολαρίων ανά μετοχή, τιμή που αντιστοιχεί σε discount περίπου 0,8% σε σχέση με το τελευταίο κλείσιμο της Παρασκευής.

Μερίδιο 2 δισ. δολαρίων στην εταιρεία λογισμικού σχεδιασμού chip Synopsys επένδυσε η Nvidia, διευρύνοντας την πολυετή συνεργασία της για την κοινή ανάπτυξη νέων εργαλείων σχεδιασμού προϊόντων για διάφορους κλάδους, με την τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης ως αιχμή του δόρατος.

Η Nvidia, η οποία είναι πελάτης της Synopsys, αγόρασε κοινές μετοχές της εταιρείας έναντι 414,79 δολαρίων ανά μετοχή, τιμή που αντιστοιχεί σε discount περίπου 0,8% σε σχέση με το τελευταίο κλείσιμο της Παρασκευής.

«Η πολυπλοκότητα και το κόστος ανάπτυξης ευφυών συστημάτων επόμενης γενιάς απαιτούν τεχνικές λύσεις με βαθύτερη ενσωμάτωση της ηλεκτρονικής και της φυσικής, επιταχυνόμενες από τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης και της υπολογιστικής ισχύος», τόνισε ο Σασίνε Γκάζι, Διευθύνων Σύμβουλος της Synopsys.

Η συνεργασία δεν είναι αποκλειστική, καθώς η Synopsys έχει ως πελάτη την AMD, ενώ η Nvidia συνεργάζεται με την ανταγωνίστρια εταιρεία ηλεκτρονικού σχεδιασμού Cadence Design.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Synopsys θα χρησιμοποιεί τη σειρά εργαλείων ανάπτυξης και τις βιβλιοθήκες κώδικα της Nvidia για να δουλέψει στις εφαρμογές της που καλύπτουν τον σχεδιασμό chip, την φυσική επαλήθευση, τις μοριακές προσομοιώσεις και άλλες διαδικασίες που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό σχεδιαστικό αυτοματισμό (EDA).

Σύμφωνα με το Reuters, το deal αποτελεί τη νέα προσθήκη στον κατάλογο νέων συνεργασιών της Nvidia στο οικοσύστημα της ΑΙ καθώς η πολυτιμότερη εισηγμένη στον κόσμο έχει επενδύσει πολλά δισ. δολάρια φέτος σε εταιρείες που συνδέονται με την ακμάζουσα βιομηχανία της τεχνητής νοημοσύνης.