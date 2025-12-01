Εγκαινίασε-το-νέο-της-κατάστημα-στην-Ερμού-η-celestino

Η Celestino εγκαινιάζει το νέο της κατάστημα στο πιο εμπορικό και ιστορικό σημείο της πρωτεύουσας, στη συμβολή των οδών Ερμού & Ευαγγελιστρίας 17.

Ένας χώρος-ορόσημο, που βρίσκεται στο κέντρο των εξελίξεων και της εμπορικής καρδιάς της πόλης, γίνεται το νέο σημείο αναφοράς της.

Οπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, το νέο κατάστημα αποτυπώνει πλήρως τη σύγχρονη φιλοσοφία της Celestino. Με αναβαθμισμένο design, καθαρές γραμμές και fashion-first αισθητική, δημιουργεί μια εμπειρία αγορών που συνδυάζει άνεση, μοντέρνα ταυτότητα και έμπνευση για όλες τις γυναίκες. Πρόκειται για έναν χώρο σχεδιασμένο όχι μόνο για να φιλοξενεί τη μόδα, αλλά και τον άνθρωπο, με βασικό στόχο να εξελιχθεί σε ένα μέρος εμπειριών, δράσεων και πληθώρας εκπλήξεων.

Η Celestino προετοιμάζει ήδη μια σειρά από ενέργειες, συνεργασίες και μοναδικά fashion moments που θα φιλοξενούνται στο νέο αυτό σημείο και τα οποία θα αποκαλύπτονται σταδιακά, καταλήγει η ανακοίνωση.