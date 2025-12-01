Ειδικό αφιέρωμα: «30 χρόνια ΣΕΠΕ – 30(+) Γυναίκες στην Τεχνολογία»

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας, συμπληρώνοντας 30 χρόνια δυναμικής παρουσίας στην οικονομία και την κοινωνία, τιμάει τις γυναίκες σε ένα ξεχωριστό ψηφιακό αφιέρωμα, με τον τίτλο «30 χρόνια ΣΕΠΕ – Γυναίκες στην Τεχνολογία».

Η ειδική αυτή ψηφιακή έκδοση παρουσιάζει τα προσωπικά βιώματα, την πορεία και τις επαγγελματικές αντιλήψεις 30(+) γυναικών που έχουν χαράξει τη δική τους εξέλιξη και συνεισφορά στον χώρο των Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Στο αφιέρωμα συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά) οι: δρ. Ζωή Αικατερινίδη, Βασιλική Αναγνώστου, Γιάννα Ανδρονοπούλου, Πέγκυ Αντωνάκου, Κατερίνα Βασιλάκη, Αγαθή Γαλάνη, Ρόζα Γαργαλάκου, Κατερίνα Γλαβά, Ζωή Γρηγοριάδη, Μαρία Δελακούρα (in memoria), Αντιγόνη Ζήκου, Ξένια Ζόππα, Ελένη Θεοδωρίδου, Σταυρούλα Καμπουρίδου, Μαρία Καραβελάκη, Διονυσία Άννα Καρατζά, Κατερίνα Κουρή, Ιωάννα Κωτσόγιαννη, Μαρίκα Λάμπρου, Νάντια Λιάπη, Μαρία Μάσσιου, Αγγελίνα Μιχαηλίδου, Γιώτα Μπούρη, Κάτια Νικηταΐδου, Μάρα Νικολαΐδου, Λίτσα Παναγιωτοπούλου, Γιώτα Παπαρίδου, Θάλεια Πολύδερα, Κατερίνα Πραματάρη, Έλενα Πρασσάκη, Μαρία Στεργίου, Στέλλα Τσιτσούλα και Νίκη Τσούμα.

Η κυρία Γιώτα Παπαρίδου, πρόεδρος ΔΣ ΣΕΠΕ, δήλωσε: «Είμαστε πολύ περήφανοι που μέσα από το ειδικό αφιέρωμα “30 χρόνια ΣΕΠΕ— Γυναίκες στην Τεχνολογία”, μπορούμε να φωτίσουμε την αδιάλειπτη συμβολή των γυναικών και με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον να προσελκύσουμε ακόμα περισσότερες γυναίκες στον κλάδο. Η αυξημένη συμμετοχή των γυναικών στον κλάδο της ψηφιακής τεχνολογίας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ανάπτυξη της οικονομίας, της καινοτομίας και της δημιουργικότητας, καθώς συμβάλλει στην ενθάρρυνση της γυναικείας επιχειρηματικότητας και στη δημιουργία ενός ψηφιακού μέλλοντος που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες ολόκληρης της κοινωνίας».

Το ειδικό αφιέρωμα εδώ.