Εκπληξη-από-τον…-Βορρά-για-τη-eurobank

Την ώρα που το βλέμμα των επενδυτών, αναφορικά με τις εξελίξεις στον όμιλο Eurobank, παραμένει εστιασμένο στις συνέργειες σε Ελλάδα και Κύπρο από τις εξαγορές Ελληνικής και Eurolife Ζωής, η φετινή έκπληξη, με δυναμική και για τα επόμενα χρόνια, έρχεται από (τον) Βορρά.

Η Eurobank Bulgaria (σ.σ. εμπορικό σήμα Postbank) καταγράφει εκρηκτική πιστωτική επέκταση. Στο 9μηνο, σύμφωνα με την παρουσίαση του ομίλου, τα ενήμερα δάνεια της αυξήθηκαν κατά 0,9- 1 δισ. ευρώ και στο τρίτο τρίμηνο κατά περίπου 300 εκατ. ευρώ.

Τα μικτά δάνεια της ανερχόταν στις 30/9 σε 8,7 δισ. ευρώ (καθαρά δάνεια 8,5 δισ. ευρώ), εκ των οποίων το 57% αφορά σε δάνεια λιανικής και το 43% σε επιχειρηματικά. Οι καταθέσεις, κατά την ίδια ημερομηνία, έφθαναν σε 9,7 δισ. ευρώ και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη εννεάμηνου (σ.σ. χωρίς δαπάνες αναδιάρθρωσης) σε 167 εκατ. ευρώ (+8,7% σε ετήσια βάση), συμβάλλοντας στα ενοποιημένα καθαρά κέρδη με ποσοστό της τάξης του 16% (σ.σ. στοιχεία 9μήνου).

Τα συνολικά έσοδα στο εννεάμηνο ανήλθαν σε 379 εκατ. ευρώ, συνεχίζοντας την αλματώδη ανάπτυξη των τελευταίων ετών. Από 283 εκατ. ευρώ στο σύνολο χρήσης 2022 έφθασαν σε 486 εκατ. ευρώ το 2024 και φέτος θα ξεπεράσουν τα 500 εκατ. ευρώ.

Η Postbank αποτελεί την τέταρτη, σε μερίδιο αγοράς, τράπεζα της Βουλγαρίας, διαθέτοντας δίκτυο 185 καταστημάτων και 11 επιχειρηματικών κέντρων. Τα τελευταία χρόνια, μετά την εξαγορά των δραστηριοτήτων Alpha, Πειραιώς και την απόκτηση της BNP Personal Finance Bulgaria, ενίσχυσε σημαντικά το αποτύπωμά της στη λιανική τραπεζική.

Η επικείμενη είσοδος της Βουλγαρίας από 1η Ιανουαρίου στη Ζώνη του Ευρώ αποτελεί ορόσημο προς την περαιτέρω οικονομική σύγκλιση με την Ευρώπη, σύμφωνα με την διοίκηση της Eurobank. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι θα ενισχυθεί ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης με «ατμομηχανή» τα στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια.

Αποδέσμευση ρευστότητας 1 δισ. ευρώ

Παράλληλα, η ένταξη στην Ευρωζώνη θα απελευθερώσει για την Eurobank Bulgaria ρευστότητα της τάξης του 1 δισ. ευρώ, λόγω της άρσης της υποχρέωσης για διατήρηση αυξημένων άτοκων αποθεμάτων στην τοπική κεντρική τράπεζα, εξέλιξη που θα ενισχύσει περαιτέρω τα καθαρά έσοδα από τόκους του 2026 κατά τουλάχιστον 20 εκατ. ευρώ (σ.σ. εφόσον η πλεονάζουσα ρευστότητα τοποθετηθεί στην ΕΚΤ).

Με loan growth 11,5%

Η βασική ενίσχυση των καθαρών εσόδων από τόκους το 2026 θα έρθει από τη φετινή αλματώδη πιστωτική επέκταση. Στο 9μηνο τα ενήμερα δάνεια αυξήθηκαν κατά 11,5%, επίδοση που από τις υψηλότερες στην Ευρώπη, εξέλιξη που δεν αποτυπώθηκε στο ρυθμό αύξησης των καθαρών εσόδων από τόκους (2,1%) τα οποία ανήλθαν σε 302 εκατ. ευρώ. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο διαμορφώθηκε στο 9μηνο σε 3,31%. Τα βασικά κέρδη προ προβλέψεων (core PPI) ανήλθαν στις 30/9 σε 230 εκατ. ευρώ (+7,5%), ενώ το cost to (core) income διαμορφώθηκε σε 38%.

Η εισαγωγή στην Ευρωζώνη και οι κίνδυνοι

Τον περασμένο Ιούνιο Κομισιόν και η ΕΚΤ άναψαν πράσινο φως για την είσοδο της χώρας στη Ζώνη Ευρώ, ενώ ακολούθησε, τον Ιούλιο, η έγκριση από Ecofin. Η πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας αναβαθμίστηκε από S&P (ΒΒΒ+) και Fitch (BBB), με σταθερή προοπτική, ενώ η Scope βαθμολογεί τη Βουλγαρία με «Α-» και θετική προοπτική.

Ωστόσο, εν όψει της υιοθέτησης του ευρώ, η τιθάσευση πληθωρισμού αποτελεί τον υπ’ αριθμόν ένα κίνδυνο. Η απόδοση των μέτρων καταπολέμησης κερδοσκοπίας, που έλαβε τον περασμένο Αύγουστο η κυβέρνηση, θα τεσταριστεί στην πορεία του δείκτη, το δίμηνο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου, με ανοικτό το ενδεχόμενο πρόσθετης παρέμβασης.

Πιθανή αύξηση του πληθωρισμού, λόγω και της εισαγωγής του ευρώ, θα επηρεάσει την κατανάλωση από νοικοκυριά και ως ένα βαθμό την πορεία επενδύσεων, επιβαρύνοντας την οικονομική ανάπτυξη, εξέλιξη που θα επιδράσει αρνητικά στη ζήτηση για τραπεζικά προιόντα, αλλά και στην ικανότητα των δανειοληπτών να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.

Σε έκθεσή του, τον περασμένο Σεπτέμβριο, το ΔΝΤ σημειώνει ότι η ταχεία πιστωτική επέκταση και η αυξανόμενη έκθεση τραπεζών σε στεγαστικά δάνεια θα μπορούσαν να δημιουργήσουν «ευπαθή» σημεία.

Επιπρόσθετα, τα στοιχεία οκταμήνου έδειξαν σημαντική απόκλιση του ελλείμματος έναντι του φετινού στόχου (σ.σ. 2,4% του ΑΕΠ), με ισχυρή την πιθανότητα η Βουλγαρία να εισαχθεί στην Ευρωζώνη με ταυτόχρονη ενεργοποίηση της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος.