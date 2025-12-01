Ελβετία:-Εισαγγελείς-κατηγορούν-την-ubs,-επί-εποχής-credit-suisse,-για-ξέπλυμα-χρήματος

Ελβετοί ομοσπονδιακοί εισαγγελείς κατηγόρησαν τη Δευτέρα την Credit Suisse, ιδιοκτησίας της UBS, ότι δεν απέτρεψε ξέπλυμα χρήματος που συνδέεται με δάνεια που χορηγήθηκαν στον στόλο αλιείας τόνου της Μοζαμβίκης, τα οποία προκάλεσαν οικονομική κρίση στην αφρικανική χώρα πριν από σχεδόν μια δεκαετία.

Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Ελβετίας (OAG) ισχυρίζεται ότι η Credit Suisse και ο νόμιμος διάδοχός της, UBS, ευθύνονται για τη μη αποτροπή του αδικήματος λόγω οργανωτικών ελλείψεων.

Η OAG απήγγειλε επίσης κατηγορίες σε έναν πρώην υπάλληλο της Credit Suisse για ξέπλυμα χρήματος, ενώ οι ποινικές διώξεις εναντίον ενός άλλου πρώην υπαλλήλου της ελβετικής τράπεζας έχουν αποσυρθεί.

Η UBS απέρριψε τους ισχυρισμούς, οι οποίοι ανάγονται σε γεγονότα που ήρθαν στο φως το 2016, πολύ πριν από την εξαγορά της Credit Suisse το 2023. «Απορρίπτουμε κατηγορηματικά τα συμπεράσματα του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα και θα υπερασπιστούμε σθεναρά τη θέση μας», ανέφερε η UBS σε ανακοίνωσή της.

Το σκάνδαλο με τα ομόλογα τόνου της Μοζαμβίκης επέβαλε στην Credit Suisse ένα βαρύ πρόστιμο, και μια έρευνα για μεταφορές ύποπτων δωροδοκιών μέσω των λογαριασμών της έχει πλέον εμπλέξει και την UBS. Η υπόθεση αφορά δάνεια άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων που χορηγήθηκαν από την Credit Suisse σε κρατικές εταιρείες στη Μοζαμβίκη – μια υπόθεση που έγινε γνωστή ως το σκάνδαλο των ομολόγων τόνου – και την εμπορική σχέση της τράπεζας με μια ξένη εταιρεία.

Περίπου 7,9 εκατομμύρια δολάρια φέρεται να μεταφέρθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών της Μοζαμβίκης σε λογαριασμούς που διατηρούσε η εταιρεία στην Credit Suisse στην Ελβετία, ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Είναι «χρήματα που απέκτησαν μέσω δωροδοκιών», είπε ο εισαγγελέας

Το κατηγορητήριο του ΓΓΑ ισχυρίζεται ότι τα χρήματα που ελήφθησαν αποκτήθηκαν ή διευκολύνθηκαν μέσω δωροδοκίας αξιωματούχων της Μοζαμβίκης και παραπτωμάτων του δημόσιου τομέα.

Αφού πιστώθηκαν τα χρήματα, ο κάτοχος του λογαριασμού μετέφερε 7 εκατομμύρια δολάρια σε λογαριασμούς στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Όταν η Credit Suisse ξεκίνησε έρευνες για την εμπορική σχέση, ο υπεύθυνος συμμόρφωσης φέρεται να συνέστησε στην τράπεζα να μην υποβάλει αναφορά στις αρχές νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αλλά αντ’ αυτού να τερματίσει τη σχέση.

Τον Μάρτιο, το ελβετικό υπουργείο Οικονομικών επέβαλε πρόστιμο στον πρώην επικεφαλής συμμόρφωσης της Credit Suisse επειδή δεν ενημέρωσε τις αρχές καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σχετικά με τη συναλλαγή.

Αμφισβήτησε το πρόστιμο και ο δικηγόρος της δήλωσε ότι δεν ήταν δική της απόφαση να μην υποβάλει αναφορά νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η Γενική Εισαγγελία σημείωσε ότι η υπόθεση είχε εκδικαστεί σε έφεση και δήλωσε ότι, δεδομένου ότι οι ισχυρισμοί εναντίον και των δύο πρώην υπαλλήλων της CS βασίζονταν σε μεγάλο βαθμό στις ίδιες περιστάσεις, δεν δικαιολογούνταν άλλη παράλληλη δίωξη για λόγους «οικονομίας της διαδικασίας».

Η Credit Suisse συμφώνησε το 2021 να καταβάλει περίπου 475 εκατομμύρια δολάρια στις αμερικανικές και βρετανικές αρχές για την επίλυση των κατηγοριών δωροδοκίας και απάτης που σχετίζονται με το σκάνδαλο.

Όταν η υπόθεση ήρθε στο φως, δωρητές όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σταμάτησαν προσωρινά την υποστήριξη, προκαλώντας κατάρρευση του νομίσματος, χρεοκοπίες και χρηματοπιστωτική αναταραχή.

Με πληροφορίες από Reuters