Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Tuesday, December 2
    ΕΛΤΑ:-Κανένα-ζήτημα-αυξήσεων-στα-στελέχη-αυτή-τη-στιγμή
    ΕΛΤΑ: Κανένα ζήτημα αυξήσεων στα στελέχη αυτή τη στιγμή

    ΕΛΤΑ: Κανένα ζήτημα αυξήσεων στα στελέχη αυτή τη στιγμή

    Επιχειρήσεις 1 Min Read

    Σε συνέχεια σημερινού δημοσιεύματος των Νέων για προσπάθεια αυξήσεων μισθών που μπλοκαρίστηκε από το Υπερταμείο, τα ΕΛΤΑ απαντούν τα παρακάτω:

    «Αυτή την στιγμή δεν τίθεται κανένα ζήτημα αυξήσεων στα στελέχη των ΕΛΤΑ. Η συζήτηση για την πολιτική αμοιβών θα επανεξεταστεί, αφού ολοκληρωθεί ο μετασχηματισμός και σταθεροποιηθούν τα οικονομικά της εταιρείας.

    Οι προτάσεις που είχαν κατατεθεί αφορούν αποκλειστικά τη δυνατότητα προσέλκυσης στελεχών από την αγορά, όπου ο ανταγωνισμός προσφέρει πολλαπλάσιες αμοιβές.

    Ωστόσο, τα ΕΛΤΑ οφείλουν να ισορροπήσουν ανάμεσα στις πραγματικές ανάγκες για ικανή διοικητική στελέχωση και στη βιώσιμη διαχείριση των πόρων τους. Γι’ αυτό οποιαδήποτε μελλοντική συζήτηση θα γίνει μόνο με πλήρη σεβασμό στις οικονομικές δυνατότητες και στην πορεία του επιχειρησιακού σχεδίου».

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com