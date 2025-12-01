Ημερίδα-για-την-Τεχνητή-Νοημοσύνη-και-το-ρόλο-της-Θεσσαλονίκης-διοργανώνει-ο-Δημήτρης-Τσιόδρας

Με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Τσιόδρα, διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη η ημερίδα «Η Θεσσαλονίκη στην Εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης» το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025, από τις 10:00 έως τις 13:30, στην Αίθουσα Π. Ζάννας του «Ολύμπιον» της πλατείας Αριστοτέλους.

Ο ευρωβουλευτής σημειώνει ότι σε μια εποχή όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) μετασχηματίζει με ταχύτητα κάθε πτυχή της κοινωνίας, της οικονομίας και της καθημερινότητάς μας και καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει να αναδειχθεί σε «Ήπειρο Τεχνητής Νοημοσύνης», η Ελλάδα καλείται να προετοιμαστεί, να σχεδιάσει και να διεκδικήσει τον ρόλο της στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο χάρτη της καινοτομίας.



Με τη συμμετοχή κυβερνητικών στελεχών, ακαδημαϊκών, ερευνητών και επαγγελματιών της τεχνητής νοημοσύνης, η ημερίδα στοχεύει να αναδείξει τον ρόλο της Θεσσαλονίκης ως αναδυόμενου κόμβου έρευνας, καινοτομίας και τεχνολογικής ανάπτυξης παρουσιάζοντας τις ευρωπαϊκές πολιτικές και τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα της AI. Παράλληλα, επιδιώκει να ανοίξει έναν ουσιαστικό διάλογο μεταξύ πολιτικών, πανεπιστημιακής κοινότητας και παραγωγικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας, με σκοπό τη διαμόρφωση ενός ασφαλούς και ανθρώπινου ψηφιακού μέλλοντος, τη διερεύνηση των εφαρμογών της AI στην υγεία, την εργασία, την εκπαίδευση, τις μεταφορές και την πρωτογενή παραγωγή, καθώς και την ανάδειξη της Ελλάδας ως χώρας που μπορεί να καινοτομήσει και να συμβάλει δυναμικά στην ευρωπαϊκή προσπάθεια.

Η εκδήλωση θα ανοίξει με χαιρετισμούς από τον Έλληνα Επίτροπο Μεταφορών και Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης Απόστολο Τζιτζικώστα, τον Υφυπουργό Εσωτερικών αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας–Θράκης Κωνσταντίνο Γκιουλέκα, τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη, τον Αντιπεριφερειάρχη Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κεντρικής Μακεδονίας Νίκο Τζόλλα και τον Ευρωβουλευτή Δημήτρη Τσιόδρα, ο οποίος θα πραγματοποιήσει την εισαγωγή και το καλωσόρισμα στην ημερίδα.

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν με συζήτηση για τις προκλήσεις για την Ελλάδα και ιδιαίτερα για την Θεσσαλονίκη στη νέα αυτή εποχή του ΑΙ, που θα συντονίσει ο Δημήτρης Τσιόδρας και στην οποία θα μετέχουν ο Υφυπουργός Ανάπτυξης αρμόδιος για την Έρευνα και την Καινοτομία Σταύρος Καλαφάτης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων, Στράτος Σιμόπουλος, ο Πρόεδρος της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας και μέλος του ΕΣΕΤΕΚ Παναγιώτης Κετικίδης και ο Καθηγητής Τεχνητής Νοημοσύνης στο Τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ Ιωάννης Βλαχάβας.

Στη συνέχεια, η συζήτηση θα περάσει στο πεδίο της εργασίας και των αλλαγών που επιφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη, με συντονιστή τον δημοσιογράφο του Voria.gr Τάσο Τασιούλα. Στη συζήτηση θα πάρουν μέρος η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου, ο Τάσος Μάνος, Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Τεχνολογίας και Πληροφορικής Ελλάδας, και ο Κωνσταντίνος Στεφάνου, Ομότιμος Καθηγητής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος.

Ακολουθεί η θεματική ενότητα για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Υγεία, την οποία θα συντονίσει ο δημοσιογράφος της TV100 Βαγγέλης Πλάκας με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Υγείας Δημήτρη Βαρτζόπουλου, του Ορθοπαιδικού και Διευθυντή του ΕΣΥ Νίκου Παπαδημητρίου και του Καθηγητή Ιατρικής Παναγιώτη Μπαμίδη, Διευθυντή του Εργαστηρίου Φυσικής Ιατρικής και Ψηφιακής Καινοτομίας.

Ο κύκλος των συζητήσεων θα ολοκληρωθεί με συζήτηση για το Οικοσύστημα της Τεχνητής Νοημοσύνης στη Βόρεια Ελλάδα που θα συντονίσει ο Χρήστος Βασιλάκος, Επικεφαλής του Γραφείου Βρυξελλών του Ευρωβουλευτή Δημήτρη Τσιόδρα. Θα μετέχουν ο Τάσος Τζήκας, Πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo και της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης Α.Ε., ο Δημήτρης Λακασάς, CEO της Olympia Electronics A.E., ο Λάζαρος Τσιορακλίδης, Managing Director της Altair Hellenic, ο Ευάγγελος Μητσάκης από τη DeepTraffic με ειδίκευση σε τεχνολογίες διαχείρισης κυκλοφορίας και κινητικότητας, καθώς και ο Δημήτρης Κούτρας, ιδρυτής και CEO της Agroverse.

Η ημερίδα φιλοδοξεί να φωτίσει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται ώστε η Θεσσαλονίκη και συνολικά η Ελλάδα να αξιοποιήσουν τις μεγάλες ευκαιρίες της Τεχνητής Νοημοσύνης, να ενισχύσουν τη θέση τους στο ευρωπαϊκό εγχείρημα για την ψηφιακή μετάβαση και να διαμορφώσουν σύγχρονες πολιτικές με επίκεντρο τον άνθρωπο και την πρόοδο.

