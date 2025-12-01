ΗΠΑ:-Η-bank-of-america-αναμένει-μείωση-επιτοκίων-τον-Δεκέμβριο-από-την-fed-και-δύο-ακόμη-το-2026

Η BofA Global Research δήλωσε τη Δευτέρα ότι αναμένει πλέον από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να μειώσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, επικαλούμενη τις αδύναμες συνθήκες στην αγορά εργασίας και τις πρόσφατες δηλώσεις των υπευθύνων χάραξης πολιτικής που υπαινίσσονται μια πρόωρη μείωση.

Η χρηματιστηριακή εταιρεία της Wall Street ανέμενε προηγουμένως ότι το κόστος δανεισμού θα παρέμενε αμετάβλητο στη συνεδρίαση της Fed τον Δεκέμβριο. Τώρα βλέπει δύο επιπλέον μειώσεις της τάξης των 25 μονάδων το 2026, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, ανεβάζοντας το τελικό επιτόκιο στο 3,00%-3,25%.

«Η πρόβλεψή μας για πρόσθετες περικοπές τον επόμενο χρόνο οφείλεται στην αλλαγή ηγεσίας, όχι στην εκτίμησή μας για την οικονομία», ανέφεραν οι αναλυτές της BofA σε σημείωμά τους. Ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ, αναδείχθηκε ως το φαβορί για να γίνει ο επόμενος πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσιεύματα της περασμένης εβδομάδας.

Η μετατόπιση της BofA έρχεται μετά από ήπια μηνύματα από βασικούς αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της Fed της Νέας Υόρκης και του αντιπροέδρου της FOMC, Τζον Γουίλιαμς, τα οποία έχουν τροφοδοτήσει τα στοιχήματα για μια προηγούμενη μείωση. «Μειώνοντας τα επιτόκια την επόμενη εβδομάδα, πιστεύουμε ότι η Fed θα αυξήσει τον κίνδυνο να ωθήσει την πολιτική σε χαλαρό έδαφος, ακριβώς τη στιγμή που θα τεθούν σε ισχύ τα δημοσιονομικά κίνητρα», πρόσθεσε η BofA.

Οι χρηματιστές προεξοφλούν μια πιθανότητα 87,6% για μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με το FedWatch Tool του CME Group. Οι περισσότερες μεγάλες παγκόσμιες χρηματιστηριακές εταιρείες αναμένουν ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης την επόμενη εβδομάδα, με την Morgan Stanley και την Standard Chartered μεταξύ των λίγων που αναμένουν διακράτηση. Η επερχόμενη συνεδρίαση της Fed για τη χάραξη πολιτικής έχει προγραμματιστεί για τις 9 και 10 Δεκεμβρίου.

- Reuters