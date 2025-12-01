ΗΠΑ:-Μηδέν-δασμό-στα-βρετανικά-φάρμακα-στο-πλαίσιο-συμφωνίας-με-το-Ην.-Βασίλειο

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι θα εξαιρέσει τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα φαρμακευτικά συστατικά και την ιατρική τεχνολογία προέλευσης Ηνωμένου Βασιλείου από τους ισχύοντες και μελλοντικούς δασμούς που επιβάλλονται βάσει δύο αμερικανικών νόμων, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας.

Η συμφωνία που ανακοινώθηκε από το γραφείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ, το Υπουργείο Εμπορίου και το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών, προβλέπει ότι η Βρετανία θα αυξήσει κατά 25% την καθαρή τιμή που καταβάλλει το Εθνικό Σύστημα Υγείας της (NHS) για τα νέα φάρμακα, καθώς και ότι θα συνεχίσει τις επενδύσεις των φαρμακευτικών της εταιρειών στις ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από Reuters