Η-Ελλάδα-κρατά-«τα-σκήπτρα-της-φτώχειας»-στην-ΕΕ:-Το-εντυπωσιακό-ποσοστό-και-η-διαφορά-με-την-Κύπρο

Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου η Eurostat, με τα ανησυχητικά νέα στοιχεία που φέρνει στο φως για τα ποσοστά φτώχειας στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποια θέση λαμβάνει η Ελλάδα στην «πυραμίδα της φτώχειας»;

Η Ελλάδα, δυστυχώς, εξακολουθεί να κρατά «τα σκήπτρα της φτώχειας» στην ΕΕ, με το εντυπωσιακό – και ταυτόχρονα τρομακτικό – 67%. Σχεδόν 7 στους 10 Έλληνες πολίτες παλεύουν καθημερινά με σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, βιώνοντας συνθήκες που η Eurostat καταγράφει ως φτώχεια.

Eurostat via Euronews

Παρότι την τελευταία δεκαετία σημειώθηκε μια μείωση της τάξης του 10,9%, η πρόοδος αυτή μοιάζει να χάνεται μπροστά στη σκληρή πραγματικότητα που αποτυπώνει το 67% – ένας αριθμός που αποκαλύπτει το μέγεθος της κοινωνικής κρίσης και την ανάγκη για ουσιαστικές λύσεις.

Εντυπωσιακή είναι η διαφορά της χώρας μας με την Κύπρο στα ποσοστά μείωσης της φτώχειας την τελευταία δεκαετία με την μεγαλόνησο να προπορεύεται των κρατών της ΕΕ με ποσοστό 38%.

Αυξάνεται το ποσοστό φτώχειας στη Βόρεια Ευρώπη

Η Γαλλία είναι μία από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες όπου τα ποσοστά φτώχειας έχουν αυξηθεί την τελευταία δεκαετία.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, το Παρίσι έχει καταγράψει σχεδόν 2% αύξηση από το 2014 στον αριθμό των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν «δυσκολίες» ή «μεγάλες δυσκολίες» στο να τα βγάλουν πέρα, όπως αναφέρει το στατιστικό ινστιτούτο.

Πέρα από τη Γαλλία, την τελευταία δεκαετία τα ποσοστά φτώχειας έχουν αυξηθεί μόνο στη βόρεια Ευρώπη: στη Δανία (+2,4%), τη Φινλανδία (2%), τη Σουηδία (2,8%) και, εκτός ΕΕ, στη Νορβηγία (+4,7%).

Eurostat via Euronews

Ποιες χώρες της ΕΕ μείωσαν περισσότερο τα ποσοστά φτώχειας

Την ίδια στιγμή, πολλές χώρες της Ανατολικής και Νότιας Ευρώπης έχουν μειώσει τα ποσοστά φτώχειας κατά δεκάδες ποσοστιαίες μονάδες, με την Κύπρο να ηγείται εντός ΕΕ (-38%), ακολουθούμενη από την Κροατία (34,6%), την Ουγγαρία (26,8%), τη Βουλγαρία (26,5%) και τη Ρουμανία (21,8%).

Το συνολικό ποσοστό φτώχειας στην ΕΕ είναι τώρα 17,4%, που σημαίνει ότι σχεδόν 2 στους 10 ανθρώπους έχουν σοβαρές δυσκολίες στο να τα βγάλουν πέρα.

Το πιο πρόσφατο ποσοστό που αναφέρει η Eurostat δείχνει ελαφρά βελτίωση σε σχέση με το 2023, όταν ήταν στο 19,1%, και βελτίωση δέκα ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το 2015 (27,1%).

Ωστόσο, σε ορισμένες χώρες τα ποσοστά παραμένουν πολύ υψηλότερα.

Την χώρα μας σε ποσοστό φτώχειας ακολουθούν η γειτονική μας Βουλγαρία με 37% και η Σλοβακία με 29%.

Ανησυχητικά τα ποσοστά φτώχειας στους ανήλικους

Αναλύοντας τα δεδομένα ανά ηλικία, η νεότερη γενιά είναι αυτή που δυσκολεύεται περισσότερο.

Το ποσοστό φτώχειας για τους κάτω των 18 ετών είναι το υψηλότερο, στο 20,6%, ενώ οι άνθρωποι ηλικίας 65 ετών και άνω καταγράφουν το χαμηλότερο ποσοστό, στο 14,9%.

«Όλες οι ηλικιακές ομάδες παρουσίασαν μείωση στο συνολικό ποσοστό από το 2023 στο 2024», αναφέρει η Eurostat.

«Η μεγαλύτερη μείωση εντοπίστηκε στην ηλικιακή ομάδα 18-64 ετών, κατά 1,8 ποσοστιαίες μονάδες (π.μ.), ενώ η μείωση για τη νεότερη και τη μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα ήταν 1,6 π.μ.».

Με πληροφορίες από Euronews