Η-ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ-ανανεώνει-το-ψηφιακό-της-αποτύπωμα

Η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ανακοινώνει την πλήρη ανανέωση της ψηφιακής της ταυτότητας, με την παρουσίαση του νέου ιστότοπου etvavipe.gr, της καινοτόμου εφαρμογής MyETVA και της διαδραστικής πλατφόρμας maps.etva.gr. Με έμφαση στην πληροφόρηση, στην ενημέρωση και στη διευκόλυνση των εγκατεστημένων επιχειρήσεων, η ΕΤΒΑ υλοποιεί έναν ολοκληρωμένο ψηφιακό μετασχηματισμό, φέρνοντας τις υπηρεσίες της στη νέα εποχή, επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο νέος ιστότοπος etvavipe.gr αποτυπώνει τη νέα δυναμική και τον εκσυγχρονισμό της εταιρείας, παρέχοντας πλήρη πληροφόρηση για την ιστορία, τη δραστηριότητα και τις επενδυτικές ευκαιρίες στα 27 Επιχειρηματικά Πάρκα που διαχειρίζεται η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Παράλληλα, φιλοξενεί φωτογραφικό υλικό από το νέο Ψηφιακό Φωτογραφικό Αρχείο της ΕΤΒΑ, το οποίο αναδεικνύει την εικόνα και την εξέλιξη των Επιχειρηματικών Πάρκων της χώρας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον ανανεωμένο «ψηφιακό» χώρο των εγκατεστημένων επιχειρήσεων, ο οποίος σχεδιάστηκε για την ακόμη πιο άμεση υποστήριξή τους σε θέματα καθημερινής λειτουργίας και επικοινωνίας με τη διαχειρίστρια εταιρεία, διευκολύνοντας τη συνεργασία και την επίλυση ζητημάτων.

MyETVA app: Καινοτόμος εφαρμογή στα χέρια των εγκατεστημένων επιχειρήσεων

Το Τμήμα Ανάπτυξης Εφαρμογών της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ δημιούργησε την εφαρμογή MyETVA, μέσω της οποίας οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις έχουν πλέον πρόσβαση σε όλα τα απαραίτητα έγγραφα και βεβαιώσεις, καθώς και σε ενημερώσεις για τον φάκελό τους, εύκολα και γρήγορα, από υπολογιστή ή κινητό. Η εφαρμογή θα εμπλουτίζεται σταδιακά με νέες λειτουργίες, με βασικό στόχο την απομακρυσμένη, άμεση και δυναμική εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων.

Μaps.etva.gr: Εύκολη πλοήγηση στα Επιχειρηματικά Πάρκα και τις διαθέσιμες εκτάσεις

Παράλληλα, η νέα ψηφιακή πλατφόρμα maps.etva.gr προσφέρει έναν εύχρηστο, διαδραστικό χάρτη όλων των Επιχειρηματικών Πάρκων που διαχειρίζεται η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ και των διαθέσιμων εκτάσεων, δίνοντας τη δυνατότητα σε ενδιαφερόμενους επενδυτές να ενημερωθούν για τις προϋποθέσεις εγκατάστασής τους.

Σύντομα, μέσω της νέας της πλατφόρμας, η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ θα παρουσιάσει τους ψηφιακούς καταλόγους όλων των εγκατεστημένων επιχειρήσεων ανά Επιχειρηματικό Πάρκο, καθώς και την πρώτη B2B marketplace εφαρμογή για επιχειρηματική συνεργασία μεταξύ των εγκατεστημένων, με στόχο τη μείωση κόστους και την ενίσχυση των συνεργειών.

Την υλοποίηση του νέου ιστότοπου και των εφαρμογών ανέλαβε η εταιρεία A3 Resizing Ideas, σταθερός συνεργάτης της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ για όλα τα δημιουργικά projects, ενώ το έργο της φωτογράφισης των Επιχειρηματικών Πάρκων ολοκληρώθηκε από τον φωτογράφο κ. Γ. Βεντούρη.

«Η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ τοποθετεί τις ανάγκες των εγκατεστημένων επιχειρήσεων στο επίκεντρο κάθε της ενέργειας. Οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες αναπτύχθηκαν με στόχο να διευκολύνουν την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων, προσφέροντας άμεση και εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες, οποιαδήποτε στιγμή, από οπουδήποτε», καταλήγει η ανακοίνωση.