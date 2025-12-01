Κίνα:-Συρρικνώθηκε-απροσδόκητα-η-βιομηχανική-παραγωγή-τον-Νοέμβριο

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοινώθηκαν χθες, η βιομηχανική παραγωγή της Κίνας συρρικνώθηκε για όγδοο μήνα, τον Οκτώβριο, αν και σημείωσε ήπια βελτίωση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Συρρικνώθηκε απροσδόκητα η βιομηχανική παραγωγή στην Κίνα τον Νοέμβριο, σύμφωνα με ιδιωτική έρευνα που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, καθώς η ασθενής εγχώρια ζήτηση συνέχισε να επηρεάζει αρνητικά τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Όπως μεταδίδει το CNBC, ο δείκτης RatingDog China General Manufacturing PMI της S&P Global υποχώρησε στις 49,9 μονάδες τον Νοέμβριο, χαμηλότερα των εκτιμήσεων των αναλυτών για 50,5 μονάδες.

Μια τιμή πάνω από το επίπεδο αναφοράς των 50 μονάδων υποδηλώνει ανάπτυξη, ενώ κάτω από αυτό δείχνει συρρίκνωση.

Η ιδιωτική έρευνα, η οποία συνήθως παρουσιάζει μια καλύτερη εικόνα από τις επίσημες δημοσκοπήσεις, καθώς επικεντρώνεται σε εξαγωγικές βιομηχανίες, κατέγραψε επιβράδυνση από τις 51,2 μονάδες του Σεπτεμβρίου και τις 50,6 που καταγράφηκαν τον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοινώθηκαν χθες, η βιομηχανική παραγωγή της Κίνας συρρικνώθηκε για όγδοο μήνα τον Οκτώβριο, αν και σημείωσε ήπια βελτίωση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.