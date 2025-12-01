«Κίτρινες κάρτες» για τις δημόσιες συμβάσεις – Απευθείας αναθέσεις, σκιές και σωρεία παραβάσεων

Σωρεία παραβάσεων στις δημόσιες συμβάσεις διαπιστώνει και πάλι το Ελεγκτικό Συνέδριο στην έκθεση «Απολογισμός και Ισολογισμός του Κράτους» για το 2024, επαναφέροντας τις συστάσεις συμμόρφωσης σε ένα πεδίο όπου δαπανώνται άνω των 15 δισ. ετησίως.

Στο ειδικό κεφάλαιο της έκθεσης για τις δημόσιες συμβάσεις, το Ελεγκτικό Συνέδριο σημειώνει στα αρνητικά την έλλειψη ανταγωνισμού, τις συνοπτικές διαδικασίες, το μεγάλο αριθμό των απευθείας αναθέσεων και γενικότερα το έλλειμμα αξιοπιστίας. Για τους λόγους αυτούς, προτείνει μεταξύ άλλων την ενίσχυση της διαχειριστικής εποπτείας και τον συντονισμό της καταγραφής των δημοσίων συμβάσεων μέσω ενιαίου, λειτουργικού και επικαιροποιημένου μητρώου, καθώς και την εντατικοποίηση των ελέγχων για την τήρηση των διαδικασιών ανάθεσης, με στόχο τη διαφάνεια, τον επαρκή ανταγωνισμό και την πληρέστερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

Σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά την επισκόπηση των στοιχείων που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις των υπουργείων, εντοπίστηκαν ζητήματα αξιοπιστίας, πληρότητας και ορθότητας στην καταγραφή, καθώς και ενδείξεις μη συμμόρφωσης με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο περί διαδικασιών ανάθεσης. Επίσης, παρατηρήθηκε περιορισμένος ανταγωνισμός κατά τη σύναψη μεγάλου μέρους των συμβάσεων.

Επιδόσεις υπουργείων

Μάλιστα, στο πλαίσιο του ελέγχου δημοσιονομικών επιδόσεων των υπουργείων πραγματοποιήθηκε επισκόπηση για το έτος 2024 των συμβάσεων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών που είτε συνάφθηκαν εντός του έτους είτε είχαν συναφθεί σε προηγούμενο οικονομικό έτος και παρέμεναν ενεργές. Η επισκόπηση αφορούσε το είδος της σύμβασης, το συμβατικό ποσό, τη διαδικασία ανάθεσης και τον αριθμό των συμμετεχόντων στις διαγωνιστικές διαδικασίες.

Η επισκόπηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν επεξεργασίας των στοιχείων που παρασχέθηκαν από τους φορείς. Κατά τη διασταύρωση των στοιχείων με τα αντίστοιχα που τηρούνται στο ΚΗΜΔΗΣ, σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρήθηκε ασυμφωνία ως προς το πλήθος των καταχωρισμένων συμβάσεων (υπουργεία Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Προστασίας του Πολίτη) καθώς και εσφαλμένες καταχωρίσεις σε αυτό (υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Πολιτισμού, Προστασίας του Πολίτη).

Όπως επισημαίνεται σχετικά, η απουσία ενός κεντρικού μητρώου συμβάσεων, στο οποίο θα τηρούνται με ενιαίο τρόπο τα στοιχεία των συμβάσεων, ιδίως στους φορείς για τους οποίους η αρμοδιότητα σύναψης συμβάσεων είναι κατανεμημένη σε πλήθος αποκεντρωμένων υπηρεσιών (όπως π.χ. τα υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής), δυσχεραίνει τη λήψη αξιόπιστης πληροφόρησης, απαλλαγμένης από σφάλματα, ελλείψεις, διπλοκαταχωρίσεις κ.λπ.

Το δείγμα

Στο πλαίσιο αυτό, συγκεντρώθηκαν στοιχεία για 18.078 συμβάσεις, συνολικής αξίας 4,8 δισ. ευρώ. Οι συμβάσεις αυτές, ως προς το πλήθος, αφορούν κατά ποσοστό 59% συμβάσεις προμηθειών, ενώ με βάση την αξία το μεγαλύτερο μέρος αφορά συμβάσεις έργων (52%).

Τα αποτελέσματα ανέδειξαν ότι στις περιπτώσεις τόσο των διαγωνιστικών διαδικασιών όσο και των εξαιρετικών διαδικασιών, σε μεγάλο βαθμό δεν επιτυγχάνεται ικανός ανταγωνισμός, καθώς στο 43% των συμβάσεων που έχουν ανατεθεί κατόπιν προκήρυξης διαγωνισμού (αντιστοιχεί στο 25% της αξίας των εν λόγω συμβάσεων) και στο 61% των συμβάσεων που έχουν συναφθεί με απευθείας ανάθεση ή κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (αντιστοιχεί στο 52% της αξίας των εν λόγω συμβάσεων), έχει ληφθεί μία (1) προσφορά.

Σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, «η ανεπαρκής ανάπτυξη ανταγωνισμού κατά τις διαγωνιστικές διαδικασίες για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων συνιστά παράγοντα που υπονομεύει τις θεμελιώδεις αρχές της διαφάνειας, της ισότητας συμμετοχής στη διαδικασία ανάθεσης και του ανόθευτου ανταγωνισμού και εν τέλει της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης»