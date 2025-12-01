Καλοριφέρ:-Τα-συνηθέστερα-λάθη-που-φουσκώνουν-τον-λογαριασμό-θέρμανσης

Καθώς μπαίνουμε στην «καρδιά» του χειμώνα, τα καλοριφέρ αρχίζουν να δουλεύουν. Kαι μαζί τους ανεβαίνουν και οι λογαριασμοί θέρμανσης. Συχνά όμως ένα μέρος του κόστους δεν οφείλεται στο κρύο, αλλά σε κακές συνήθειες: λάθος ρυθμίσεις, ανεπαρκή συντήρηση, ακόμη και…καναπέδες που εγκλωβίζουν τη θερμότητα.

Ένα σύνολο μικρών πρακτικών επισημάνσεων μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στην τελική κατανάλωση. Ας δούμε λοιπόν ποια είναι τα πιο συνηθισμένα λάθη και πώς μπορούμε να τα αποφύγουμε.

1. Κάλυψη των σωμάτων με έπιπλα ή καλύμματα

Το πιο συχνό λάθος είναι η τοποθέτηση καναπέδων, τραπεζιών και μεγάλων επίπλων μπροστά στα σώματα. Η θερμότητα παγιδεύεται, κυκλοφορεί πολύ πιο δύσκολα στο χώρο και η εγκατάσταση αναγκάζεται να λειτουργεί περισσότερη ώρα για να πετύχει την ίδια θερμοκρασία.

Τι να κάνετε:

Αποφύγετε τα ογκώδη έπιπλα μπροστά στα καλοριφέρ, αφήνοντας τουλάχιστον 30–40 εκατοστά ελεύθερου χώρου.

2. Πολύ υψηλή θερμοκρασία στον θερμοστάτη

Αν ο θερμοστάτης «ανέβει» στους 23–24°C, η κατανάλωση μπορεί να εκτοξευθεί χωρίς το σπίτι να γίνεται πραγματικά πιο άνετο. Η ιδανική θερμοκρασία για οικονομική και υγιεινή θέρμανση είναι συνήθως 17–21°C – ανάλογα με τις συνθήκες.

Κάθε επιπλέον βαθμός αυξάνει την κατανάλωση περίπου κατά 6–8%.

Τι να κάνετε:

Ρυθμίστε τον θερμοστάτη στους 20°C και κάντε μικρές προσαρμογές ανάλογα με το σπίτι και τον προσανατολισμό του.

3. Μηδενική ή ελλιπής συντήρηση του λέβητα

Καπνιά, άκαυστα κατάλοιπα και φθαρμένα μπεκ μειώνουν την απόδοση του συστήματος και μπορεί να αυξήσουν την κατανάλωση κατά 10%–20%. Η ετήσια συντήρηση δεν είναι τυπική διαδικασία — σώζει χρήματα.

Τι να κάνετε:

Ορίζετε κάθε χρόνο συντήρηση και έλεγχο καυσαερίων πριν μπει ο χειμώνας.

4. Σώματα γεμάτα αέρα

Οι περισσότεροι το καταλαβαίνουμε από τον χαρακτηριστικό ήχο (κάτι σαν υγρό) ή από το γεγονός ότι το πάνω μέρος του σώματος μένει κρύο. Πρόκειται για παγιδευμένο αέρα στο δίκτυο, κάτι που βεβαίως μειώνει σημαντικά την απόδοση θέρμανσης.

Τι να κάνετε:

Κάντε εξαέρωση σε όλα τα σώματα μία φορά στην αρχή της περιόδου και κάθε φορά που εμφανίζονται συμπτώματα.

5. Ανοιχτά παράθυρα ή συχνός εξαερισμός ενώ τα σώματα δουλεύουν

Το «δέκα λεπτά να πάρει αέρα το σπίτι» αρκεί για να χαθούν βαθμοί θερμοκρασίας και να χρειαστούν πολλαπλάσια λεπτά λειτουργίας για να ανακτηθούν.

Τι να κάνετε:

Αερίζετε λίγο αλλά αποτελεσματικά: 5 λεπτά με σταυρωτό άνοιγμα και σβηστή θέρμανση.

6. Λάθος χρήση προγραμματισμού

Πολλοί επιλέγουν μεγάλα on–off (π.χ. 3 ώρες ανοιχτό – 4 ώρες κλειστό). Όμως τα απότομα σβήσιμο–άναμα κάνει τον λέβητα να δουλεύει “σκληρά” κάθε φορά από το μηδέν.

Τι να κάνετε:

Προτιμήστε σταθερή θερμοκρασία με μικρές διακυμάνσεις. Είναι πιο αποδοτικό.

7. Χαμηλή θερμομόνωση σε παράθυρα και πόρτες

Ακόμη και το καλύτερο σύστημα θέρμανσης δεν μπορεί να «νικήσει» χαραμάδες που αφήνουν το κρύο να μπει. Η θερμότητα χάνεται συνεχώς και ο θερμοστάτης ζητάει περισσότερη λειτουργία.

Τι να κάνετε:

Χρησιμοποιήστε ταινίες στεγανοποίησης, διπλές κουρτίνες, ρολά και καλύμματα στις χαραμάδες.

8. Ανεμπόδιστη κυκλοφορία αέρα: το κλειδί για οικονομία

Πολλοί το ξεχνούν: τα σώματα δεν θερμαίνουν τον αέρα άμεσα, αλλά στηρίζονται στην κυκλοφορία του μέσα στο χώρο. Όταν τα καλύπτουμε ή δεν αφήνουμε «διάδρομο» για τη θερμότητα, το σύστημα χάνει σημαντικό μέρος της απόδοσης.

Τι να κάνετε:

Απομακρύνετε καλύμματα, διακοσμητικά, πετσέτες και υφάσματα από τα σώματα.

Η θέρμανση είναι από τις σημαντικότερες χειμερινές δαπάνες των νοικοκυριών — αλλά η τελική κατανάλωση επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από καθημερινές πρακτικές. Με μικρές διορθώσεις στη χρήση, στη συντήρηση και στη διάταξη του σπιτιού, η οικονομία μπορεί να φτάσει ακόμη και το 15–30% χωρίς καμία επένδυση σε νέο εξοπλισμό.