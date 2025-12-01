Κομισιόν: Ενισχύει την ενεργειακή διασυνδεσιμότητα με 235 έργα – Fast track αδειοδότηση

Το καθεστώς των έργων κοινού ενδιαφέροντος (Projects of Common Interest – PCIs) και των έργων αμοιβαίου ενδιαφέροντος (Projects of Mutual Interest – PMIs) χορήγησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνολικά 235 διασυνοριακά ενεργειακά έργα. Αυτός είναι ο δεύτερος τέτοιος κατάλογος από το 2023.

Το καθεστώς των έργων κοινού ενδιαφέροντος (Projects of Common Interest – PCIs) και των έργων αμοιβαίου ενδιαφέροντος (Projects of Mutual Interest – PMIs) χορήγησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνολικά 235 διασυνοριακά ενεργειακά έργα. Αυτός είναι ο δεύτερος τέτοιος κατάλογος από το 2023.

Τα επιλεγμένα έργα θα είναι επιλέξιμα για ενωσιακή χρηματοδότηση από τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» και θα επωφεληθούν από ταχείες διαδικασίες αδειοδότησης και κανονιστικές διαδικασίες για ταχεία εκτέλεση και υλοποίηση.

Τα εν λόγω διασταυρούμενα έργα θα ενισχύσουν την ενεργειακή συνδεσιμότητα σε ολόκληρη την ήπειρο, φέρνοντας πλησιέστερα στην ολοκλήρωση της Ενεργειακής Ένωσης.

Επιτρέποντας ζωτικής σημασίας διασυνδέσεις σε ολόκληρη την ΕΕ και με γειτονικές χώρες, τα έργα αυτά μπορούν να διαδραματίσουν στρατηγικό ρόλο στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, στην απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και ανεξαρτησίας της Ευρώπης.

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της Επιτροπής, οι επενδυτικές ανάγκες σε ευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές —δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, υδρογόνου και CO2— θα προσεγγίσουν τα 1,5 τρισεκατομμύρια ευρώ από το 2024 έως το 2040. Αυτή η σειρά έργων και οι σχετικοί αναμενόμενοι όγκοι επενδύσεων θα συμβάλουν στην κάλυψη των αναγκών που προσδιορίστηκαν για το 2040.

Ο κατάλογος των επιλεγμένων ΕΚΕ και ΙΑΥ περιλαμβάνει:

113 έργα ηλεκτρικής ενέργειας, υπεράκτια και έξυπνα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας που θα είναι απαραίτητα για την ενσωμάτωση του αυξανόμενου μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

100 έργα υδρογόνου και ηλεκτρολυτικών κυψελών, τα οποία θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ενσωμάτωση και την απαλλαγή του ενεργειακού συστήματος της ΕΕ από τις ανθρακούχες εκπομπές.

17 έργα υποδομών μεταφορών άνθρακα που θα προωθήσουν την ανάπτυξη της αγοράς δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα.

3 έργα έξυπνων δικτύων φυσικού αερίου για την ψηφιοποίηση και τον εκσυγχρονισμό του δικτύου φυσικού αερίου.

τη συνεχιζόμενη συμπερίληψη 2 μακροχρόνιων έργων που συνδέουν τη Μάλτα και την Κύπρο με το ηπειρωτικό ευρωπαϊκό δίκτυο φυσικού αερίου.

Η Επιτροπή θα στηρίξει την υλοποίηση αυτών των έργων μέσω ενισχυμένου πολιτικού συντονισμού με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, αξιοποιώντας την ειδική ομάδα για την Ενεργειακή Ένωση και τις περιφερειακές ομάδες υψηλού επιπέδου που έχουν σχεδιαστεί για τη στήριξη της ανάπτυξης ενεργειακών υποδομών σε βασικές περιοχές, μεταξύ άλλων με χώρες εταίρους.

Όπως επισημαίνεται στο σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την οικονομικά προσιτή ενέργεια, ένα αποδοτικό ενεργειακό δίκτυο είναι ζωτικής σημασίας για να καταστεί δυνατή η μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας και να διασφαλιστεί ότι η ενέργεια είναι προσβάσιμη και οικονομικά προσιτή τόσο για τις βιομηχανίες όσο και για τα νοικοκυριά σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η διασφάλιση ενός καλά ενοποιημένου και βελτιστοποιημένου ευρωπαϊκού ενεργειακού δικτύου είναι εξίσου ζωτικής σημασίας για την επιτάχυνση μιας οικονομικά αποδοτικής και καθαρής ενεργειακής μετάβασης. Η Επιτροπή θα παρουσιάσει σύντομα τη δέσμη μέτρων για τα ευρωπαϊκά δίκτυα με σκοπό την περαιτέρω επιτάχυνση της ανάπτυξης των αναγκαίων ενεργειακών υποδομών στην Ευρώπη.

Θα αναλύσει επίσης την πρωτοβουλία για τους ενεργειακούς αυτοκινητόδρομους, την οποία δρομολόγησε η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν στην τελευταία της ομιλία για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα αντιμετωπίσει επειγόντως τα διασυνοριακά σημεία συμφόρησης των ενεργειακών υποδομών και θα αυξήσει τη συνολική ανθεκτικότητα του ενεργειακού συστήματος της ΕΕ.