Κυριάκος-Πιερρακάκης-από-το-Δουβλίνο:-«Θέλουμε-μία-ενιαία-ευρωπαϊκή-αγορά»

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, συμμετείχε σε συζήτηση στο Δουβλίνο, στο Ινστιτούτο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων (IIEA), με θέμα «Η Επόμενη Φάση Ανάπτυξης της Ευρώπης: Ενοποίηση, Καινοτομία και Ψηφιακή Οικονομία». Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο υπουργός αναφέρθηκε στο ελληνικό παράδειγμα ψηφιακής μεταρρύθμισης και στη συμβολή της στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε πως η Ελλάδα μετεξελίχθηκε από μια χώρα με έντονη γραφειοκρατία σε πρότυπο ψηφιακής μετάβασης στην Ευρώπη, δίνοντας έμφαση στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Όπως ανέφερε, «Οι πολίτες δεν ενδιαφέρονται για το Υπουργείο Α ή Β. Ενδιαφέρονται να εξυπηρετούνται. Με αυτό το πνεύμα δημιουργήσαμε το gov.gr, μια από τις πιο δημοφιλείς μεταρρυθμίσεις στην ιστορία της χώρας».

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο υπουργός υπογράμμισε την ανάγκη για μια αλλαγή μεγάλης κλίμακας στην αγορά, θέτοντας το ερώτημα αν η Ευρώπη επιθυμεί 27 αποτελεσματικές αγορές ή μία ενιαία αγορά. Τόνισε ότι χωρίς ενιαία αγορά παγκόσμιας εμβέλειας, δεν είναι εφικτή η δημιουργία ευρωπαϊκών και παγκόσμιων πρωταθλητών στον τομέα της τεχνολογίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην υλοποίηση της Έκθεσης Ντράγκι, καθώς και στην ανάγκη διασυνοριακών συγχωνεύσεων και συνεργειών, που θα στηριχθούν από την ολοκλήρωση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων.

Ο κ. Πιερρακάκης επισήμανε πως το οικονομικό μέλλον της Ευρώπης πρέπει να διασφαλιστεί εντός της ηπείρου, δίνοντας έμφαση στις συζητήσεις για απλοποίηση, την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, το ψηφιακό ευρώ και την καινοτόμο οικονομία γύρω από το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Εξήρε επίσης τις επιτυχίες της Ιρλανδίας στον συγκεκριμένο τομέα.

Ο υπουργός στάθηκε στην ανάγκη για γρήγορη και έξυπνη ευρωπαϊκή ρύθμιση σχετικά με το ψηφιακό νόμισμα και τα stablecoins, σημειώνοντας ότι «Το 95% των stablecoins είναι σε δολάρια. Μόλις 1% σε ευρώ. Δεν μπορούμε να απουσιάζουμε από αυτή την τεχνολογική εξέλιξη. Χρειαζόμαστε μια ισχυρή κοινή ‘άγκυρα’, το ψηφιακό ευρώ, γύρω από το οποίο θα αναπτυχθεί η ιδιωτική καινοτομία».

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις προχωρούν ταχύτερα από τους πολιτικούς θεσμούς, υπογραμμίζοντας πως η προσαρμοστικότητα αποτελεί το «μεγάλο στοίχημα της εποχής μας».

Αναφερόμενος στην οικονομική κρίση, υπενθύμισε ότι η Ελλάδα έχασε το 25% του ΑΕΠ της, γεγονός που χαρακτήρισε ως το αντίστοιχο της Μεγάλης Ύφεσης του 1929 για τη χώρα. Επισήμανε ότι η έξοδος από την κρίση αποδεικνύει τη δύναμη της ελληνικής κοινωνίας και τη σημασία της ευρωπαϊκής στήριξης.

Ο υπουργός σημείωσε ακόμη τη σημαντική βελτίωση της ελληνικής οικονομίας μετά από μια δεκαετία κρίσης και τρία προγράμματα διάσωσης. Ανέφερε ότι η Ελλάδα καταγράφει τον ταχύτερο ρυθμό αποκλιμάκωσης του λόγου χρέους προς ΑΕΠ στην Ευρώπη, εκτιμώντας ότι από το σχεδόν 210% μετά την πανδημία, ο δείκτης θα πέσει κάτω από το 120% έως το 2029.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη μεγαλύτερη φορολογική μείωση της σύγχρονης ιστορίας, όπως ψηφίστηκε από τη Βουλή, η οποία σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας. Όπως σημείωσε, με 1,3 παιδιά ανά ζευγάρι, το ζήτημα δεν μπορεί να αγνοηθεί.

Κλείνοντας, ο υπουργός εξέφρασε την αισιοδοξία του για το μέλλον της Ευρώπης, επισημαίνοντας ότι η ήπειρος έκανε πάντα άλματα μετά από κρίσεις και πως πλέον πρέπει να προχωρήσει μπροστά, αναγνωρίζοντας τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται.

