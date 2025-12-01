Μανουσάκης-(ΑΔΜΗΕ):-Έρχονται-μεγάλες-επενδύσεις-στα-συστήματα-ηλεκτρικής-ενέργειας

Η ραγδαία διείσδυση ΑΠΕ, οι αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες που προκύπτουν από την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης και η ψηφιοποίηση της λειτουργίας και της συντήρησης των ηλεκτρικών συστημάτων, υπαγορεύουν την υλοποίηση έργων υψηλών κεφαλαιακών απαιτήσεων, υποστήριξε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ κ. Μάνος Μανουσάκης κατά τη συζήτηση με θέμα την Ενεργειακή Ασφάλεια με τη συμμετοχή των κ.κ. Α. Σιάμισιη (HELLENiQ ENERGY) και Π. Τζαννετάκη (Motor Oil Hellas), στο πλαίσιο του 4ου Greek Investment Conference που πραγματοποιείται στο Λονδίνο.

Επεσήμανε ότι την τελευταία πενταετία ο ΑΔΜΗΕ έχει πετύχει ρεκόρ επενδύσεων οι οποίες μόνο για το 2024 ανήλθαν σε 730 εκατ. ευρώ, το 2025 εκτιμώνται σε 550 εκατ. ευρώ ενώ για το 2026 προβλέπεται να αυξηθούν περαιτέρω σε περίπου 1 δισ. ευρώ.

Το επενδυτικό πλάνο με ορίζοντα το 2034 αναμένεται να διαμορφωθεί στα 6 δισ. ευρώ με τον επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ να τονίζει ότι η πύκνωση των σχεδιαζόμενων έργων υποδομών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί πρακτική που υιοθετούν στο σύνολό τους οι Διαχειριστές παγκοσμίως, δεδομένων των αναγκών της ενεργειακής μετάβασης.

Εξήγησε ότι οι στόχοι που έχουν τεθεί βάσει του εθνικού σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, όσον αφορά το σύστημα ηλεκτροπαραγωγής, θα επιτευχθούν πριν το 2030, εφόσον συνεχιστεί η σύνδεση νέων ΑΠΕ. Η συνολική μετάβαση, ωστόσο, προς καθαρότερες μορφές ενέργειας σε άλλους κλάδους, όπως οι μεταφορές, η ναυτιλία και η βιομηχανία, είναι πολύ πιο συνθέτη και θα απαιτήσει πολύ περισσότερο χρόνο και υψηλότερο κόστος.

Πέραν της κάλυψης των χρηματοδοτικών απαιτήσεων των έργων, ο κ. Μανουσάκης πρόσθεσε ότι χρειάζεται κοινωνική συναίνεση αλλά και μεγαλύτερη ρυθμιστική και θεσμική ευελιξία σε όλα τα επίπεδα της λειτουργίας του Διαχειριστή προκειμένου να επιτελεί πιο αποτελεσματικά την αποστολή του και να συνεισφέρει ουσιαστικά στον ενεργειακό μετασχηματισμό.

Τέλος, υπογράμμισε πως η διαδικασία της πράσινης μετάβασης εμφανίζει προκλήσεις που απαιτούν συνεργασία με τους παραγωγούς ενέργειας ανεξαρτήτως μεγέθους, αλλά και όλα τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη, με στόχο ένα πιο ανθεκτικό και βιώσιμο ηλεκτρικό σύστημα.