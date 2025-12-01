Μαρινάκης για μπλόκα: Δεν θα επιτρέψουμε να εμποδιστεί η κυκλοφορία – Οι δρόμοι πρέπει να είναι ανοιχτοί

«Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη, αντιλαμβάνομαι το δικαίωμα της διαμαρτυρίας και της περαιτέρω διεκδίκησης. Όμως δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψουμε να εμποδιστεί η κυκλοφορία, η διέλευση, να ταλαιπωρηθούν οι πολλοί, επειδή κάποιοι θέλουν να κάνουν κινητοποιήσεις», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, για τα αγροτικά μπλόκα.

Όπως τόνισε: «Η αστυνομία οφείλει να κάνει τη δουλειά της και θα την κάνει. Οι δρόμοι πρέπει να είναι ανοιχτοί, έχουμε χρέος ως πολιτεία οι δρόμοι να είναι ανοιχτοί. Οι δρόμοι δεν ανήκουν σε κανέναν μεμονωμένα, ανήκουν σε κάθε φορολογούμενο που πληρώνει μήνα-μήνα, τρίμηνο-τρίμηνο, χρόνο-χρόνο τους φόρους του, με τα διόδια που πληρώνουν όλοι όσοι περνάνε. Αυτό λοιπόν είναι ένα μήνυμα που θέλω να το στείλουμε παντού. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για τις ταχύτερες και καλύτερες πληρωμές, ούτως ώστε οι αληθινοί αγρότες και κτηνοτρόφοι να πάρουν αυτά που αξίζουν. Υπάρχει απόλυτος σεβασμός σε εκείνους όπως και σε κάθε εργαζόμενο. Αλλά η κυβέρνηση αυτή, όπως και κάθε κυβέρνηση θεωρώ εγώ οφείλει να βάλει πάνω από όλους και από όλα την εφαρμογή του νόμου και το συμφέρον του συνόλου των πολιτών».

«Η αστυνομία λοιπόν, που είναι η αρμόδια, όπως έχει κάνει σε τόσες άλλες περιπτώσεις με τον επιχειρησιακό τρόπο που εκείνη θα επιλέξει θα πρέπει σε κάθε περίπτωση, χωρίς εκπτώσεις, χωρίς αστερίσκους, να επιβάλλει τον νόμο. Οι δρόμοι πρέπει να είναι ανοιχτοί και θα είναι ανοιχτοί. Αυτό είναι καθήκον των αρχών να επιβάλλουν το νόμο» τόνισε.

«Το ταχύτερο δυνατό και με τον καλύτερο επιχειρησιακά τρόπο οφείλει να ανοίξει τους δρόμους. Δεν υπάρχει άλλη απάντηση. Δεν έχω επιχειρησιακά εγώ την ευθύνη για να σας πω πώς θα γίνει αυτό. Έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία οι άνθρωποι αυτοί για να μην δημιουργηθεί και μεγάλη κοινωνική ένταση. Αλλά η εφαρμογή του νόμου είναι προαπαιτούμενο για κάθε άλλη συζήτηση. Δεν μπορεί να ταλαιπωρείται ο κόσμος. Δεν υπάρχει δικαιολογία για να κλείνει ο δρόμος, καμία. Όσο δίκαιο και να είναι ένα αίτημα, όσο αδιαπραγμάτευτος και να είναι ο σεβασμός σε κάθε εργαζόμενο και εν προκειμένω στους αγρότες, και το σεβασμό αυτό τον δείχνουμε στην πράξη, απαρίθμησα μια σειρά από πρωτοβουλίες που για δεκαετίες δεν είχαν γίνει στη χώρα για τον πρωτογενή τομέα και καταλαβαίνω τις αγωνίες τους, δεν είναι δυνατόν να ταλαιπωρείται ο κόσμος» επισήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

