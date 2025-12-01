Close Menu
    Monday, December 1
    Μητσοτάκης για τους 5 δορυφόρους του «Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων» που εκτοξεύθηκαν – Βίντεο της εκτόξευσης

    Οι πέντε δορυφόροι του «Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων» εκτοξεύθηκαν, δηλώνει τη Δευτέρα σε ανάρτησή του στα κοινωνικά μέσα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι μικροδορυφόροι εκτοξεύθηκαν την περασμένη Παρασκευή. Η ανάρτηση του πρωθυπουργού συνοδεύεται με μουσική υπόκρουση από την επιτυχημένη σειρά Επιστημονικής Φαντασίας X-Files.  

    Η ανάρτησή του:

    «5 Αυγούστου 2025. Χθες στη ICEYE είδαμε τους δύο πρώτους ελληνικούς μικροδορυφόρους, οι οποίοι και θα εκτοξευτούν πολύ σύντομα.

    Τρεις μήνες μετά.

    28.11.2025.

    Ήξερες ότι η Ελλάδα αποκτά 13 δικούς της μικροδορυφόρους με χρηματοδότηση από το ταμείο ανάκαμψης; Εδώ κάτι αλλάζει».

    Ειδικότερα η αποστολή από ελληνικής πλευράς περιλάμβανε:

    • Δύο επιχειρησιακούς δορυφόρους ραντάρ «Synthetic Aperture Radar (SAR)», με την ονομασία ICEYE SAR-1 και SAR-2, που θα παρέχουν δεδομένα Παρατήρησης της Γης ημέρα και νύχτα, υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. Τα δεδομένα αυτά θα υποστηρίζουν δράσεις πολιτικής προστασίας, περιβαλλοντικής παρακολούθησης και εθνικής ασφάλειας.
    • Δύο πειραματικούς, ερευνητικούς μικροδορυφόρους με την ονομασία PHASMA-1 και PHASMA-2 (LAMAR & DIRAC), που αναπτύχθηκαν από τη Libre Space Foundation, με στόχο την επίδειξη τεχνολογιών ασφαλούς δορυφορικής συνδεσιμότητας και επιτήρησης φάσματος από το διάστημα.
    • Έναν πειραματικό, ερευνητικό μικροδορυφόρο που αναπτύχθηκε από την PRISMA Electronics με την ονομασία MICE-1, ο οποίος θα εστιάζει σε εφαρμογές ασφαλούς συνδεσιμότητας και Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things – IoT) με εφαρμογές κυρίως στη ναυτιλία.

    Με τους πέντε αυτούς δορυφόρους η Ελλάδα ενισχύει τις δυνατότητές της στις υπηρεσίες Παρατήρησης της Γης και στις Ασφαλείς Επικοινωνίες. Υπογραμμίζεται ότι η συστοιχία μικροδορυφόρων που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του «Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων», θα παρέχει σημαντικά δεδομένα για τον σχεδιασμό πολιτικών και τη λήψη αποφάσεων σε κρίσιμους τομείς, όπως η χαρτογράφηση, η ναυσιπλοΐα, η γεωργία ακριβείας, ο χωροταξικός σχεδιασμός και η αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

    Περαιτέρω, μέσω του «Προγράμματος» η Ελλάδα θα αποκτήσει πλήρη πρόσβαση στα υφιστάμενα εμπορικά δορυφορικά δίκτυα των εταιρειών ICEYE, OroraTech και Open Cosmos, εξασφαλίζοντας συχνότερα και επικαιροποιημένα δεδομένα για τον ελληνικό χώρο.

