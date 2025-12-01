Νάγκελ-(ΕΚΤ):-Τα-επιτόκια-βρίσκονται-αυτή-τη-στιγμή-σε-«καλό-επίπεδο»

«Η νομισματική πολιτική του Ευρωσυστήματος είναι γενικά ουδέτερη αυτή τη στιγμή».

Ικανοποιημένος φαίνεται να είναι με την παρούσα κατάσταση των επιτοκίων ο Γιοακίμ Νάγκελ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς, όπως τόνισε, οι ρυθμίσεις της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ δεν τον ανησυχούν.

«Οι προβλέψεις μας υποδηλώνουν επίσης ότι τα επιτόκια βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε καλό επίπεδο», δήλωσε ο πρόεδρος της Bundesbank τη Δευτέρα σε ομιλία του στη Σεούλ, επαναλαμβάνοντας αυτό που έχει γίνει η τυπική ατάκα των αξιωματούχων της ΕΚΤ τους τελευταίους μήνες. «Η νομισματική πολιτική του Ευρωσυστήματος είναι γενικά ουδέτερη αυτή τη στιγμή».

Οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ προετοιμάζονται για την τελευταία τους συνάντηση του έτους αυτόν τον μήνα, με τους επενδυτές και τους οικονομολόγους να αναμένουν ευρέως μια τέταρτη συνεχόμενη διατήρηση των επιτοκίων.

Οι περισσότεροι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αισθάνονται άνετα με τις τρέχουσες, γενικά ουδέτερες ρυθμίσεις πολιτικής, καθώς ο πληθωρισμός κυμαίνεται γύρω στο 2% και η οικονομία δείχνει ανθεκτικότητα στους υψηλότερους δασμούς των ΗΠΑ.

Ωστόσο, ορισμένοι κεντρικοί τραπεζίτες ανησυχούν για τους κινδύνους καθοδικής πορείας για την οικονομική δραστηριότητα και την αύξηση των τιμών καταναλωτή, και οι νέες προβλέψεις που αναμένονται τον Δεκέμβριο θα μπορούσαν να δείξουν πληθωρισμό το 2026 και το 2027 κάτω από 2%, γεγονός που θα μπορούσε να ενθαρρύνει τις εκκλήσεις για μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο ή για διατήρηση περαιτέρω χαλάρωσης στο τραπέζι για το επόμενο έτος.

Οι προβλέψεις «θα περιλαμβάνουν μια αρχική πρόβλεψη για το 2028», δήλωσε ο Νάγκελ. «Με βάση αυτές τις προβλέψεις, θα είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε εάν βρισκόμαστε ακόμη σε καλό δρόμο για την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου στόχου μας για τον πληθωρισμό», είπε ο ίδιος.

Η πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η ΕΚΤ βρίσκεται σε καλή θέση, με το κόστος δανεισμού να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο σωστό επίπεδο. Τα στοιχεία της Τρίτης αναμένεται να δείξουν ότι ο πληθωρισμός στην περιοχή των 20 κρατών θα παραμείνει στο 2,1% τον Νοέμβριο.