Παπαθανάσης: 1.093 νέες θέσεις εργασίας στη Μεγαλόπολη – 80 εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια ύψους 332 εκατ. ευρώ

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν κατά τον 2ο κύκλο δράσεων επιχειρηματικότητας στον Δήμο Μεγαλόπολης, με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027, ανακοίνωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.

Συγκεκριμένα, ανακοινώθηκαν 80 εγκεκριμένες αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων, συνολικού προϋπολογισμού 332 εκ. ευρώ, εκ των οποίων 188 εκ. ευρώ αντιστοιχούν στη δημόσια επιχορήγηση ΔΑΜ, που θα έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 1.093 νέων θέσεων εργασίας.

Ειδικότερα:

41 εγκεκριμένες αιτήσεις αφορούν σε νέες και υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (με καθεστώς de minimis) με επιχορήγηση δημόσιας δαπάνης 2,7 εκ. ευρώ, συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 3,9 εκ. ευρώ, οι οποίες θα δημιουργήσουν 82 νέες θέσεις εργασίας

(με καθεστώς de minimis) με επιχορήγηση δημόσιας δαπάνης 2,7 εκ. ευρώ, συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 3,9 εκ. ευρώ, οι οποίες θα δημιουργήσουν 82 νέες θέσεις εργασίας 33 εγκεκριμένες αιτήσεις για νέες και υφιστάμενες ΜμΕ (μέσω του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού-ΓΑΚ), με δημόσια δαπάνη 86 εκ. ευρώ (έναντι αρχικής 20 εκ. ευρώ-υπερδέσμευση 330%) και συνολικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 127 εκ. ευρώ, οι οποίες αναμένεται ότι θα δημιουργήσουν 470 νέες θέσεις εργασίας

(μέσω του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού-ΓΑΚ), με δημόσια δαπάνη 86 εκ. ευρώ (έναντι αρχικής 20 εκ. ευρώ-υπερδέσμευση 330%) και συνολικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 127 εκ. ευρώ, οι οποίες αναμένεται ότι θα δημιουργήσουν 470 νέες θέσεις εργασίας 6 εγκεκριμένες αιτήσεις για νέες και υφιστάμενες μεγάλες επιχειρήσεις με δημόσια δαπάνη 100 εκ. ευρώ (έναντι αρχικής 60 εκ. -υπερδέσμευση 67%), και συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 200 εκ. ευρώ, οι οποίες αναμένεται ότι θα δημιουργήσουν 541 νέες θέσεις εργασίας.

Υπενθυμίζεται ότι στον 1ο κύκλο προσκλήσεων γενικής επιχειρηματικότητας, που αφορούσε σε όλους τους Δήμους του εδαφικού σχεδίου Μεγαλόπολης, έχουν ενταχθεί 189 επενδυτικά σχέδια (με επιπλέον 24 να βρίσκονται υπό ένταξη) και έχουν δημιουργηθεί 898 νέες θέσεις εργασίας.

Ο κ. Παπαθανάσης αναφέρθηκε στη γενικότερη πορεία υλοποίησης του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, ύψους 1,6 δισ. ευρώ (του πρώτου ανάλογου προγράμματος στην Ε.Ε. που η Ελλάδα εξασφάλισε μετά από την σχετική πρωτοβουλία-διαπραγμάτευση του Πρωθυπουργού). Τονίζοντας ότι οι εξειδικεύσεις ήδη αγγίζουν το 78% του συνολικού προϋπολογισμού, οι προσκλήσεις φτάνουν στο 72% και οι εντάξεις στο 52%.

Ειδική αναφορά έγινε στο Ταμείο Χαρτοφυλακίου ΔΑΜ, στο πλαίσιο του οποίου λειτουργεί ένα Ταμείο Δανείων, μέσω του οποίου έχουν ήδη εγκριθεί 52 δάνεια με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 10,9 εκ. ευρώ, και ένα Ταμείο Εγγυήσεων, που καλύπτει μέχρι και το 80% του δανείου και επιδοτεί το επιτόκιο για τα πρώτα χρόνια.

Επίσης, πέρα από τις πρωτοβουλίες για τη στήριξη και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, τονίστηκαν οι παρεμβάσεις για την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, που χρηματοδοτούνται από πόρους ΔΑΜ. Ειδικότερα, μέσω του Προγράμματος ΔΑΜ 2021-2027, προχωρούν τα έργα του Κόμβου Βιοοικονομίας Μεγαλόπολης όπως: τα Living Labs που δημιουργούν ένα πεδίο δοκιμών για αγροδιατροφή, κυκλική οικονομία και «έξυπνες» καλλιέργειες, το Πάρκο καινοτομίας και εφαρμοσμένης έρευνας στα κτίρια του πρώην Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Τρίπολης και η Μαυράκειος Σχολή Γορτυνίας, που γίνεται κέντρο κατάρτισης σε πράσινα επαγγέλματα.

Παράλληλα, μέσω του νέου Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος ΔΑΜ στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, χρηματοδοτούνται για τον Δήμο Μεγαλόπολης σημαντικά τοπικά έργα όπως: η βιοκλιματική αναβάθμιση του οδικού δικτύου της Μεγαλόπολης, η κατασκευή κολυμβητηρίου και Κέντρου Νεότητας με διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, η διαμόρφωση πρότυπης ενεργειακά πλατείας, οι μελέτες ωρίμανσης για την απομάκρυνση αμιαντοσκεπών, ενώ ανακοινώθηκε και η χρηματοδότηση της κτιριακής επέκτασης και αναβάθμισης του Επιμελητηρίου Αρκαδίας.

Σημαντικά είναι και τα έργα που υλοποιούνται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, μέσω του Πυλώνα ΙΙΙ του ευρωπαϊκού Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, όπως: η Γεωργική Σχολή, το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά στο φάσμα του αυτισμού, ο κόμβος της ΒΙ.ΠΕ. Μελιγαλά, ο περιφερειακός δρόμος Τρίπολης, η παράκαμψη Δημητσάνας, η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της Περιφέρειας και το νέο Διοικητήριο της Περιφέρειας.

«Η Μεγαλόπολη και η ευρύτερη περιοχή, σήκωσε για δεκαετίες ένα μεγάλο βάρος για την ενεργειακή ανάπτυξη της χώρας. Σήμερα, η Πολιτεία έχει την υποχρέωση αυτό το βάρος να το μετατρέψει σε ευκαιρία: σε νέες επενδύσεις, σε νέες δραστηριότητες, σε νέες και καλύτερες δουλειές. Το επενδυτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζεται, αλλά και η ανταπόκριση της Πολιτείας, μέσα από τις ταχείες εγκρίσεις των επενδυτικών σχεδίων, μέσα από τα προγράμματα με στόχο τη διεύρυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στα τραπεζικά ιδρύματα, αλλά και μέσα από τις ευρύτερες παρεμβάσεις για την βελτίωση της καθημερινότητας των συμπολιτών μας, δείχνουν ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο. Δείχνουν ότι η συλλογική προσπάθεια φέρνει το μετρήσιμο αποτέλεσμα, με στόχο οι συμπολίτες μας, κυρίως οι νέες και οι νέοι, να παραμείνουν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους», υπογράμμισε ο Αναπληρωτής Υπουργός, ευχαριστώντας επιχειρηματίες και εργαζόμενους, αλλά και τους εκπροσώπους και τους φορείς της περιοχής για τις προτάσεις και τις παρεμβάσεις τους.

Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Μεγαλόπολης, εκτός από τον Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Πελοπίδα Καλλίρη και την Διευθύνουσα Σύμβουλο της ΜΕΤΑΒΑΣΗ Μ.Α.Ε. Δέσποινα Γκαράνη, μεταξύ άλλων, έδωσαν το παρών: ο Υφυπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Βουλευτής Αρκαδίας της ΝΔ Κωνσταντίνος Βλάσης, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, οι Δήμαρχοι Μεγαλόπολης Κώστας Μιχόπουλος, Τρίπολης Κωνσταντίνος Τζιούμης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας Γιάννης Τρουπής, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας Ευάγγελος Ξυγκώρος και ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου Παναγιώτης Τσιχριτζής.

Ο Διοικητής της ΕΥΔΑΜ Πελοπίδας Καλλίρης τόνισε: «Το Πρόγραμμα ΔΑΜ βρίσκεται πλέον σε πλήρη ενεργοποίηση. Μέσα από στοχευμένες δράσεις επιχειρηματικότητας αποκλειστικά για τον Δήμο Μεγαλόπολης, εγκρίθηκαν σημαντικά επενδυτικά σχέδια που προβλέπεται να δημιουργήσουν πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας. Παράλληλα, μέσα από το νέο Ειδικό Πρόγραμμα ΔΑΜ στο ΕΠΑ και τους πόρους του Πυλώνα ΙΙΙ προβλέπεται η χρηματοδότηση έργων και υποδομών για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Προτεραιότητά μας είναι κάθε ευρώ για τη δίκαιη μετάβαση να πιάνει τόπο, στηρίζοντας έμπρακτα τις τοπικές κοινωνίες σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια αλλαγής του παραγωγικού τους μοντέλου, γιατί θέλουμε τα παιδιά μας να μείνουν στον τόπο τους».

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΜΕΤΑΒΑΣΗ Μ.Α.Ε. Δέσποινα Γκαράνη, σημείωσε: « Η σημαντικότερη πρόκληση της μετάβασης στη μεταλιγνιτική εποχή είναι η δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης και επιχειρηματικότητας, που θα δώσει νέα πνοή ανάπτυξης στις επηρεαζόμενες περιοχές. Στο πλαίσιο αυτό σήμερα εγκαινιάζουμε την περιφερειακή δομή Μεγαλόπολης για τη στήριξη των επιχειρήσεων με σκοπό την παροχή υποστήριξης σε επιχειρήσεις των περιοχών ΔΑΜ με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας και της βιωσιμότητάς τους».