Πιερρακάκης:-Ενιαία-ευρωπαϊκή-αγορά-για-να-δημιουργήσουμε-παγκόσμιους-πρωταθλητές

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης συμμετείχε τη Δευτέρα στο Δουβλίνο σε fireside chat στο Ινστιτούτο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων (Institute of International and European Affairs – IIEA) με τίτλο «Η Επόμενη Φάση Ανάπτυξης της Ευρώπης: Ενοποίηση, Καινοτομία και Ψηφιακή Οικονομία». Στη συζήτηση που ακολούθησε ο υπουργός αναφέρθηκε στο ελληνικό παράδειγμα ψηφιακής μεταρρύθμισης και τις δυνατότητες άντλησης εμπειρίας και τεχνογνωσίας για την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής ενοποίησης.

Ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα κατάφερε να μετατραπεί από την χώρα με τη μεγαλύτερη γραφειοκρατία σε ευρωπαϊκό παράδειγμα ψηφιακής μετάβασης, με γνώμονα την εξυπηρέτηση των πολιτών στις συναλλαγές τους με το κράτος:

«Οι πολίτες δεν ενδιαφέρονται για το Υπουργείο Α ή Β. Ενδιαφέρονται να εξυπηρετούνται. Με αυτό το πνεύμα δημιουργήσαμε το gov.gr, μια από τις πιο δημοφιλείς μεταρρυθμίσεις στην ιστορία της χώρας».

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο Υπουργός μίλησε για την ανάγκη μεγάλης αλλαγής κλίμακας: «Η Ευρώπη πρέπει να απαντήσει στο ερώτημα: θέλουμε 27 αποτελεσματικές αγορές ή μία; Χωρίς ενιαία αγορά παγκοσμίου μεγέθους, δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε ευρωπαϊκούς και παγκόσμιους πρωταθλητές τεχνολογίας», είπε.

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε ειδικά στην ανάγκη υλοποίησης της Έκθεσης Ντράγκι, καθώς και διασυνοριακών συγχωνεύσεων και συνεργειών, οι οποίες θα στηριχθούν από την ολοκλήρωση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων.

«Το οικονομικό μας ‘πεπρωμένο’ θα πρέπει να μπορεί να πραγματοποιηθεί πλήρως εντός της ευρωπαϊκής ηπείρου. Και για να το πετύχουμε αυτό, φτάνουμε στις βασικές συζητήσεις που διεξάγονται αυτή τη στιγμή στο επίπεδο της Ευρωζώνης και της ΕΕ: απλοποίηση, Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, ψηφιακό ευρώ και η καινοτόμος οικονομία γύρω από το χρηματοπιστωτικό σύστημα, όλα αυτά εξελίσσονται ταυτόχρονα, μαζί με τις εγχώριες πολιτικές, οι οποίες εδώ στην Ιρλανδία υπήρξαν ιδιαίτερα επιτυχημένες».

Ψηφιακό ευρώ και τεχνητή νοημοσύνη: Η Ευρώπη κινδυνεύει να χάσει την κούρσα

Ο Υπουργός υπογράμμισε την ανάγκη ταχείας αλλά έξυπνης ευρωπαϊκής ρύθμισης σχετικά με το ψηφιακό νόμισμα και τα stablecoins: «Το 95% των stablecoins είναι σε δολάρια. Μόλις 1% σε ευρώ. Δεν μπορούμε να απουσιάζουμε από αυτή την τεχνολογική εξέλιξη. Χρειαζόμαστε μια ισχυρή κοινή ‘άγκυρα’, το ψηφιακό ευρώ, γύρω από το οποίο θα αναπτυχθεί η ιδιωτική καινοτομία», είπε.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι τεχνολογικές αλλαγές τρέχουν με ταχύτητα που οι πολιτικοί θεσμοί δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι η ικανότητα προσαρμογής στην τεχνολογική εξέλιξη είναι το «μεγάλο στοίχημα της εποχής μας».

Η ελληνική επιστροφή: Από το -25% του ΑΕΠ στη δημοσιονομική σταθερότητα

«Στην Ελλάδα χάσαμε το 25% του ΑΕΠ μας. Σε πραγματικούς όρους, αυτό ήταν το δικό μας 1929, η Μεγάλη Ύφεση. Η έξοδος από αυτήν την κρίση αποτελεί απόδειξη της δύναμης της ελληνικής κοινωνίας και της ευρωπαϊκής στήριξης».

Ο Υπουργός υπογράμμισε τη θεαματική βελτίωση της ελληνικής οικονομίας μετά από μια δεκαετία κρίσης και τρία προγράμματα διάσωσης.

«Σήμερα η Ελλάδα έχει τον ταχύτερα αποκλιμακούμενο λόγο χρέους προς ΑΕΠ στην Ευρώπη. Από σχεδόν 210% μετά την πανδημία, θα βρεθούμε κάτω από το 120% το 2029», είπε ο κ. Πιερρακάκης, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση πέρασε από τη Βουλή «τη μεγαλύτερη φορολογική μείωση στη σύγχρονη ιστορία μας, ειδικά σχεδιασμένη γύρω από το δημογραφικό. Με 1,3 παιδιά ανά ζευγάρι, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το πρόβλημα».

Κλείνοντας την τοποθέτηση του, ο Υπουργός τόνισε: «Είμαι αισιόδοξος. Η Ευρώπη πάντα έκανε άλματα μπροστά μετά από κρίσεις. Τώρα πρέπει να μάθουμε να προχωρούμε μπροστά όχι επειδή έχουμε κρίσεις, αλλά επειδή αναγνωρίζουμε τις ευκαιρίες».