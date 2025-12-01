Πιερρακάκης: Η συνεργασία Ελλάδας – Ιρλανδίας ισχυρός κρίκος του ευρωπαϊκού οικονομικού οικοδομήματος

Επίσκεψη στην Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας όπου είχε συνάντηση με τον Διοικητή της, Γκάμπριελ Μακλούφ, πραγματοποίησε την Δευτέρα ο ΥΠΕΘΟ.

Επίσκεψη στην Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας όπου είχε συνάντηση με τον Διοικητή της, Γκάμπριελ Μακλούφ, πραγματοποίησε την Δευτέρα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας.

Όπως αναφέρει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης «το πρόγραμμα των θεσμικών επαφών μου στην Ιρλανδία ολοκληρώθηκε με μια ιδιαίτερα ουσιαστική συνάντηση στην Κεντρική Τράπεζα της χώρας. Είχα την ευκαιρία να συζητήσω σε βάθος με τον Διοικητή Gabriel Makhlouf και τον Υποδιοικητή Βασίλειο Μαδούρο για τα κρίσιμα ζητήματα στα οποία η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις συνεργάζονται στενά.

Ανταλλάξαμε απόψεις για τα επόμενα βήματα προς μια πραγματικά ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, αλλά και για τα εργαλεία που μπορούν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της Ευρωζώνης.

Συμφωνήσαμε ότι η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, το ψηφιακό ευρώ και τα σύγχρονα συστήματα πληρωμών αποτελούν κεντρικά μέσα για πιο ασφαλείς και αποδοτικές υπηρεσίες για πολίτες και επιχειρήσεις.

Η συνεργασία Ελλάδας και Ιρλανδίας αποτελεί ισχυρό κρίκο του ευρωπαϊκού οικονομικού οικοδομήματος. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί για την περαιτέρω εμβάθυνσή της» υπογραμμίζει ο κύριος Κυριάκος Πιερρακάκης.