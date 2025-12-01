Πτωτικά έκλεισε η συνεδρίαση στη Wall Street – Τέλος σε ανοδικό σερί πέντε ημερών

Πτωτικά έκλεισε η σημερινή συνεδρίαση στη Wall Street, ακολουθώντας την καθοδική πορεία των κρυπτονομισμάτων, καθώς η μεταβλητότητα συνεχίστηκε με την έναρξη του Δεκεμβρίου.

Ο S&P 500 έχασε 0,53% και έκλεισε στις 6.812,63 μονάδες, ενώ ο Nasdaq υποχώρησε κατά 0,38% στις 23.275,92 μονάδες. Ο Dow Jones κινήθηκε χαμηλότερα κατά 427,09 μονάδες ή 0,9%, κλείνοντας στις 47.289,33 μονάδες. Και οι τρεις δείκτες έβαλαν τέλος σε ανοδικό σερί πέντε ημερών.

Το bitcoin, το κορυφαίο κρυπτονόμισμα, υποχώρησε πάνω από 6% κάτω από τα 86.000 δολάρια, ασκώντας καθοδική πίεση στη χρηματιστηριακή αγορά. Ήταν η χειρότερη ημέρα για το bitcoin από τον Μάρτιο. Το ψηφιακό νόμισμα έπεσε στα τέλη του περασμένου μήνα κάτω από τα 90.000 δολάρια για πρώτη φορά από τον Απρίλιο και έκτοτε δυσκολεύεται να παραμείνει πάνω από αυτό το επίπεδο. Μετοχές που σχετίζονται με τα crypto, όπως η Coinbase και η Strategy, κατρακύλησαν στη σημερινή συνεδρίαση.

Οι Broadcom και Super Micro Computer υποχώρησαν πάνω από 2%, υποδηλώνοντας περαιτέρω κατοχύρωση κερδών σε τίτλους που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Αντίθετα, η μετοχή της Synopsys ενισχύθηκε μετά την ανακοίνωση επένδυσης της Nvidia στην εταιρεία. Εν τω μεταξύ, η μετοχή της Nvidia, το αγαπημένο «χαρτί» της Wall Street και του επενδυτικού κοινού, σημείωσε άνοδο άνω του 1%.

Πέρα από τον κλάδο της τεχνολογίας, όμιλοι στον χώρο λιανικής, όπως η Home Depot και η Walmart κινήθηκαν ανοδικά καθώς η εορταστική αγοραστική περίοδος μπήκε στη φάση της έντονης δραστηριότητας.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Dow και ο S&P 500 σημείωσαν άνοδο πάνω από 3%, ενώ ο Nasdaq ενισχύθηκε σχεδόν 5%.

Ωστόσο, η αγορά υπήρξε ιδιαίτερα ταραχώδης τον Νοέμβριο. Οι S&P 500 και Dow έκλεισαν το μήνα με οριακά κέρδη, ενώ ο Nasdaq υποχώρησε 1,5%, διακόπτοντας ένα ανοδικό σερί επτά μηνών. Σε κάποιο σημείο εντός Νοεμβρίου, ο τεχνολογικά προσανατολισμένος Nasdaq βρέθηκε σχεδόν 8% χαμηλότερα σε σχέση με το κλείσιμο του Οκτωβρίου, εν μέσω ανησυχιών για τις αποτιμήσεις των μετοχών τεχνητής νοημοσύνης.

Παρόλα αυτά, η εποχικότητα λειτουργεί υπέρ της Wall Street με την έναρξη του Δεκεμβρίου. Ο S&P 500 καταγράφει κατά μέσο όρο άνοδο άνω του 1% το Δεκέμβριο, γεγονός που τον καθιστά τον τρίτο καλύτερο μήνα του έτους, σύμφωνα με το Αλμανάκ του Χρηματιστή, με στοιχεία από το 1950.

«Οι μετοχές περνούν μια περίοδο απορρόφησης των προηγούμενων κερδών», δήλωσε ο Ρόμπερτ Σέιν, επικεφαλής επενδύσεων στη Blanke Schein Wealth Management. «Ωστόσο, πιστεύουμε ότι το υπόβαθρο για τις μετοχές παραμένει ισχυρό αυτή τη στιγμή, ειδικά δεδομένης της υψηλής πιθανότητας ότι η Federal Reserve θα μειώσει ξανά τα επιτόκια την επόμενη εβδομάδα».