Πυλώνας-ανάπτυξης-για-τον-όμιλο-Κωνσταντακόπουλου-το-real-estate

Σε βασικό πυλώνα ενίσχυση των μεγεθών της Τ.Ε.ΜΕΣ. (Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας Α.Ε.) αναδεικνύεται ο τομέας του real estate, με την πώληση ακινήτων υπό κατασκευή και τη διαχείριση κατοικιών να δίνουν σημαντική ώθηση στον κύκλο εργασιών του ομίλου για το 2024.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης του 2024, τα αναπροσαρμοσμένα έσοδα του ομίλου ανήλθαν σε 172,4 εκατ. ευρώ, έναντι 140,7 εκατ. το 2023, σημειώνοντας αύξηση 23%, ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για την εταιρεία, πρόεδρος της οποίας είναι ο Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, διαμορφώθηκαν σε 162,4 εκατ. ευρώ από 135,6 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά, παραπέμποντας άνοδο 20%.

Η αύξηση αυτή αποδίδεται εν μέρει στις υπηρεσίες τομέα φιλοξενίας, τα έσοδα από τις οποίες ανήλθαν τα 74,7 εκατ. ευρώ το 2024 έναντι 58,3 εκατ. ευρώ το 2023. Τα έσοδα από τρόφιμα και ποτά διαμορφώθηκαν σε 27,1 εκατ. ευρώ από 22,9 εκατ. ευρώ, με τις λοιπές υπηρεσίες φιλοξενίας να εισφέρουν 12,46 εκατ. ευρώ από 9,78 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Συνολικά, οι υπηρεσίες φιλοξενίας και αναψυχής έφτασαν σε τζίρο τα 114,3 εκατ. ευρώ, έναντι 91,05 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Ως προς τον τομέα των ακινήτων, τα έσοδα από την πώληση κατοικιών υπό κατασκευή ανήλθαν σε 30,5 εκατ. ευρώ από 24,2 εκατ. ευρώ το 2023, με τα αντίστοιχα από τη διαχείριση κατοικιών να διαμορφώνονται σε 1,5 εκατ. ευρώ από 1,1 εκατ. ευρώ το 2023.

Πάντως, παρά τη σημαντική βελτίωση των εσόδων, τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών και αποσβέσεων (Adjusted EBITDA) του ομίλου ήταν 22,3 εκατ. ευρώ το 2024, έναντι 25,4 εκατ. ευρώ το 2023, «αντανακλώντας όχι μόνο τη λειτουργική κερδοφορία αλλά και τη συνεχιζόμενη επενδυτική δραστηριότητα και τη δυναμική πορεία ανάπτυξης του», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Το Adjusted EBITDA της εταιρείας το οποίο δεν περιλαμβάνει τις πωλήσεις γης των θυγατρικών real estate που απεικονίζονται στα μεγέθη του ομίλου, διαμορφώθηκε σε 13,2 εκατ. ευρώ το 2024, έναντι 22,3 εκατ. ευρώ το 2023.

Το EBITDA του ομίλου υποχώρησε σε 13,7 εκατ. ευρώ από 18,8 εκατ. ευρώ το 2023, ενώ το αντίστοιχο μέγεθος για την εταιρεία διαμορφώθηκε σε 10,4 εκατ. ευρώ από 20,3 εκατ. ευρώ το 2023. Τα περιθώρια EBITDA επηρεάστηκαν, μεταξύ άλλων, από το κόστος κατασκευής και ανάπτυξης νέων έργων.

Τέλος, οι ζημιές μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του ομίλου περιορίστηκαν ελαφρώς στα 13 εκατ. ευρώ από 14,9 εκατ. ευρώ το 2023. Σε επίπεδο εταιρείας οι ζημιές αυξήθηκαν στα 10,06 εκατ. ευρώ έναντι 4,05 εκατ. ευρώ.

Σημειωτέον ότι ο όμιλος δραστηριοποιείται στις επενδύσεις, ανάπτυξη και διαχείριση τουριστικών προορισμών υψηλών προδιαγραφών. Η επιχειρηματική δραστηριότητα του, περιλαμβάνει κυρίως (α) την ανάπτυξη και λειτουργία της Costa Navarino, (β) την ανάπτυξη του αποθέματος γης στην περιοχή της Μεσσηνίας, γ) τον έλεγχο της Ιονικής Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε., που αναπτύσσει το νέο πολυδιάστατο προορισμό The Ilisian στο κέντρο της Αθήνας, και (δ) την επένδυση και ανάπτυξη νέων τουριστικών προορισμών, είτε από τον ίδιο είτε σε συνεργασία με τρίτους.