«Ραντεβού»-με-30-τρισ.-δολάρια-στο-Επενδυτικό-Συνέδριο-του-Λονδίνου

Περισότερα από 100 ισχυρά funds του πλανήτη, που διαχειρίζονται περίπου 30 τρισ. δολάρια, θα υποδεχθεί τη Δευτέρα και την Τρίτη το 4ο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο της Morgan Stanley και του Χρηματιστηρίου Αθηνών , που διεξάγεται στο Λονδίνο.

Οι επενδυτές θα ενημερωθούν για την ελληνική οικονομία, τις ελληνικές τράπεζες, το Χρηματιστήριο και τις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες για τις ευκαιρίες που υπάρχουν στη χώρα μας.

Οι μεταρρυθμίσεις, οι προοπτικές ανάπτυξης, η τελευταία ενεργειακή και γεωπολιτική αναβάθμιση της Ελλάδας, είναι μερικοί από τους παράγοντες που δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για προσέλκυση νέων επενδυτών στη χώρα.

Η Ελλάδα για την προσέλκυση ξένων επενδυτών προτάσσει τα εξής δεδομένα:

– Το ισχυρό αναπτυξιακό story της ελληνικής οικονομίας.

– Η δημοσιονομική σταθερότητα.

– Το νέο κεφάλαιο ανοίγει για τον ελληνικό ενεργειακό τομέα, με τον ρόλο της Ελλάδας ως περιφερειακός ενεργειακός κόμβος να αναβαθμίζεται μετά και την υπογραφή της συμφωνίας για τον Κάθετο Ενεργειακό Διάδρομο.

– Την αναβάθμιση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς από την κατηγορία των Προηγμένων Αναδυόμενων Αγορών στην κατηγορία των Ανεπτυγμένων Αγορών (Developed Markets).

– Την εξαγορά του Χ.Α από τοEuronext

– Την κερδοφορία των εισηγμένων εταιρειών στηρίζει τις αποτιμήσεις των μετοχών

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συνομιλήσει με την Clare Woodman, CEO της Morgan Stanley & Co. International, η οποία είναι υπεύθυνη για την περιοχή της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής και συναντηθεί με κορυφαίους επενδυτές.

Στην Οξφόρδη θα μεταβεί το μεσημέρι της Δευτέρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης όπου το απόγευμα θα έχει δημόσια συζήτηση στην Blavatnik School of Government (BSG) του Πανεπιστημίου, με την Κοσμήτορα της Σχολής και Καθηγήτρια Παγκόσμιας Οικονομικής Διακυβέρνησης στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Ngaire Woods, η οποία είναι αναγνωρισμένη για τη συμβολή της στη δημόσια πολιτική και τη διεθνή οικονομική διακυβέρνηση. Η BSG θεωρείται ένα από τα κορυφαία κέντρα εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα της διακυβέρνησης και των διεθνών σχέσεων.