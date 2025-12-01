Στη-Λευκωσία-η-ηγεσία-του-Ευρωκοινοβουλίου-ενόψει-της-κυπριακής-προεδρίας

Η Ρομπέρτα Μέτσολα θα συμμετάσχει μαζί με τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη σε διάλογο με μαθητές, στην Τεχνική Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λάρνακας, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Christmas in Europe 2025» που συνδιοργανώνεται με το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο.

Η επιλογή να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα ανοιχτή συζήτηση με νέους δεν είναι τυπική λεπτομέρεια. Το Ευρωκοινοβούλιο επιχειρεί τα τελευταία χρόνια να εμφανιστεί πιο κοντά στην καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών, ιδιαίτερα στη νέα γενιά που βλέπει τις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο ως κάτι μακρινό και αφηρημένο, την ώρα που αποφάσεις για την κλιματική κρίση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τα εργασιακά και τις σπουδές λαμβάνονται εκεί.

Η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα αναχωρήσει από την Κύπρο αύριο το μεσημέρι.

Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, η Κύπρος αναλαμβάνει για έξι μήνες την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του τριμερούς σχήματος Πολωνία – Δανία – Κύπρος.

Σύμφωνα με όσα έχουν ήδη παρουσιαστεί σε Βρυξέλλες και ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, η Λευκωσία προσανατολίζεται να θέσει ψηλά στην ατζέντα την ασφάλεια και την οικονομία, τη μεταναστευτική πολιτική, τις σχέσεις με τους νότιους γείτονες στην Ανατολική Μεσόγειο, την ανθεκτικότητα σε θέματα νερού, καθώς και την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση. Παράλληλα, η στήριξη της Ουκρανίας και η επιμονή στο κράτος δικαίου και τις δημοκρατικές αρχές στην Ευρώπη αποτελούν κεντρικές παραμέτρους του προγράμματος.

Σε αυτό το πλαίσιο, η παρουσία της Ρομπέρτα Μέτσολα και των πολιτικών ηγεσιών του Ευρωκοινοβουλίου στη Λευκωσία λειτουργεί και ως επιβεβαίωση ότι η Κύπρος, μικρό κράτος μέλος στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, καλείται να διαχειριστεί φακέλους πολύ μεγαλύτερους από το μέγεθός της. Από τη μείωση της γραφειοκρατίας για τις επιχειρήσεις μέχρι τη νέα φάση της διεύρυνσης και τις ευρωπαϊκές απαντήσεις στο μεταναστευτικό, το τιμόνι της ΕΕ περνά για έξι μήνες στην κυπριακή πρωτεύουσα.

Πέρα από το θεσμικό σκέλος, η επίσκεψη στέλνει και ένα σαφές πολιτικό μήνυμα. Στο εσωτερικό, ότι η Κύπρος μπαίνει σε φάση αυξημένης ευρωπαϊκής ορατότητας και λογοδοσίας, με την κυβέρνηση να καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να λειτουργήσει ως έντιμος διαμεσολαβητής μεταξύ 27 χωρών με συχνά αντικρουόμενα συμφέροντα. Στο εξωτερικό, ότι η Λευκωσία δεν περιορίζεται στον ρόλο του «αιώνιου προβλήματος» με το Κυπριακό, αλλά διεκδικεί ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής ατζέντας.

Την ίδια στιγμή, το γεγονός ότι οι κορυφές του Ευρωκοινοβουλίου βρίσκονται στη Λευκωσία λίγες εβδομάδες μετά τις επαφές Χριστοδουλίδη με μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όπου τέθηκαν ζητήματα όπως η στήριξη της Ουκρανίας, η ευρωπαϊκή άμυνα και η σχέση της ΕΕ με την Τουρκία, δείχνει ότι η κυπριακή Προεδρία δεν θα είναι τυπική υπόθεση πρωτοκόλλου, αλλά μια περίοδος στην οποία Ευρώπη και Κύπρος θα δοκιμαστούν σε πραγματικές κρίσεις.

Σε κάθε περίπτωση, η σημερινή άφιξη της Ρομπέρτα Μέτσολα και της Διάσκεψης των Προέδρων σηματοδοτεί και συμβολικά την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης για τη στιγμή που η Λευκωσία θα βρεθεί, θεσμικά και πολιτικά, στο κέντρο του ευρωπαϊκού χάρτη.