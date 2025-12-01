Στο-ΠΑΣΟΚ-ανοίγουν-βιβλίο-«διεύρυνσης»-λόγω-Τσίπρα

Επίθεση, που μοιάζει περισσότερο με γραμμή άμυνας σε πρώτη φάση, επιχειρεί το ΠΑΣΟΚ με φόντο την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα να επιστρέψει στην κεντρική πολιτική σκηνή ως η ισχυρή εναλλακτική δύναμη απέναντι στη Ν.Δ. του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η επίθεση ξεκινά με την κατηγορία προς τον πρώην πρωθυπουργό ότι είναι «αμετανόητος πολιτικός ψεύτης» και συνδέεται με τη γραμμή άμυνας της Χαριλάου Τρικούπη απέναντι στην αναμενόμενη κίνησή του να στείλει με αφορμή το βιβλίο «προσκλητήριο» προς τον κεντροαριστερό κόσμο για τη μάχη των προσεχών εκλογών.

Στη Χαριλάου Τρικούπη η αμηχανία είναι έκδηλη από την επιστροφή Τσίπρα και η μόνη σταθερή πρόβλεψη ταυτίζεται με την παραδοχή ότι η εκδήλωση-παρουσίαση της «Ιθάκης» την προσεχή Τετάρτη στο «Παλλάς» γίνεται την «παραμονή» ίδρυσης κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό και πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Κορυφαίο στέλεχος προβλέπει επίσης ότι η «ακούνητη βελόνα» του ΠΑΣΟΚ ενεργοποιεί την ειλημμένη απόφαση του κ. Τσίπρα να δράσει γρήγορα προς την κατεύθυνση ενός ανοιχτού καλέσματος προς τις προοδευτικές δυνάμεις για την ανατροπή της κυριαρχίας Μητσοτάκη στις εθνικές εκλογές. Το ίδιο στέλεχος σημειώνει ότι για το ΠΑΣΟΚ είναι μονόδρομος πλέον η προσέγγιση τώρα του πολιτικού δυναμικού, στη στήριξη του οποίου ποντάρει και ο κ. Τσίπρας.

Ανοιγμα Διαμαντοπούλου

Η Αννα Διαμαντοπούλου έφτασε, μάλιστα, στο σημείο να θέσει πρώτη από τον κύκλο των κορυφαίων θέμα επιστροφής στο ΠΑΣΟΚ ακόμη και βουλευτών που πήγαν στον ΣΥΡΙΖΑ, εννοώντας ότι απογοητεύτηκαν και τώρα αναμένουν δείγματα γραφής για το πώς εννοεί το ΠΑΣΟΚ την προαναγγελθείσα επιχείρηση διεύρυνσης και ποιους τελικά αφορά. «Δεν έχουμε face control στο ΠΑΣΟΚ, είμαστε ανοιχτοί σε στελέχη να γυρίσουν στο σπίτι τους», τονίζουν και άλλοι από τη Χαριλάου Τρικούπη, υπενθυμίζοντας ότι ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς περιέγραψε πρόσφατα τη λογική διεύρυνσης εντός του πλάνου της αυτόνομης πορείας του ΠΑΣΟΚ. Υπέρ ενός ανοιχτού καλέσματος σε ανθρώπους του ευρύτερου κεντροαριστερού χώρου με συγκεκριμένα βήματα τάσσεται και λόγω της νέας του αρμοδιότητας ο επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης Κώστας Σκανδαλίδης. Ο Κώστας Λαλιώτης ενθαρρύνει σχετικές πρωτοβουλίες για το άνοιγμα του ΠΑΣΟΚ, ενώ ο Πέτρος Λάμπρου αναλαμβάνει στη συνέχεια το σκανάρισμα για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων. Μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου, εν τω μεταξύ, δεν αποκλείεται ένα «γεγονός» προς αυτή την κατεύθυνση – σε κάθε περίπτωση, η Χαριλάου Τρικούπη προτιμά να δει και να αναλύσει πρώτα την κινητικότητα γύρω από το βιβλίο Τσίπρα και μετά να αναδείξει τα δικά της χαρτιά στη μάχη της κατακερματισμένης Κεντροαριστεράς.

Το στοίχημα της Χαριλάου Τρικούπη έχει να κάνει με τη διατήρηση της δεύτερης θέσης στα γκάλοπ μετά και την επίσημη ίδρυση κόμματος από τον κ. Τσίπρα. Αν δεν τα καταφέρει να κρατηθεί πάνω από τα ποσοστά του νέου κόμματος, τότε αρκετοί λένε ότι θα επιβεβαιωθεί στην πράξη ο Παύλος Γερουλάνος, ο οποίος είχε προειδοποιήσει την ηγεσία από τις αρχές του Οκτωβρίου ότι, αν δεν κουνηθεί η βελόνα σε δύο μήνες (εννοώντας προτού μπει εκ νέου στο κάδρο ο κ. Τσίπρας), τότε θα είναι πολύ δύσκολο να το πετύχουν από κει και πέρα, στην πορεία προς τις εκλογές.

Ο κ. Γερουλάνος έχει εκφράσει την άποψη ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να απευθυνθεί σε κάθε κεντροαριστερό αλλά και απογοητευμένο ψηφοφόρο της Ν.Δ., ενώ ο Χάρης Δούκας δήλωσε προ ημερών ότι χρειάζεται προγραμματικός διάλογος τώρα με τις προοδευτικές δυνάμεις και απόφαση Συνεδρίου ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να προβεί σε μετεκλογική συνεργασία με τη Ν.Δ.

Ο δήμαρχος Αθηναίων δεν αποκλείει από το κάδρο του διαλόγου το κόμμα Τσίπρα, αλλά, όπως είπε σε τηλε-συνάντηση την περασμένη Δευτέρα με περίπου 300 στελέχη του ΠΑΣΟΚ από όλη την Ελλάδα, «εμείς μιλάμε με υπαρκτά προοδευτικά κόμματα ανταλλάσσοντας απόψεις στη βάση των προγραμμάτων μας». Και όταν οι δηλώσεις του ερμηνεύτηκαν ως γέφυρα συνεργασίας με την πλευρά Τσίπρα, η κυρία Διαμαντοπούλου έσπευσε να τον στηρίξει λέγοντας ότι ακολουθεί την κοινή γραμμή της αυτόνομης πορείας. Αποστάσεις από το εγχείρημα Τσίπρα κρατά ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, απορρίπτοντας ταυτόχρονα το σενάριο μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.

«Καθυστερήσεις» Ανδρουλάκη

Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος στα γκάλοπ και στην ερώτηση για το ποιος είναι κατάλληλος για πρωθυπουργός γράφει μονοψήφιο αριθμό, συνεχίζει να παίζει καθυστέρηση όσον αφορά την ολοκλήρωση των βημάτων για το άνοιγμα του ΠΑΣΟΚ στο ευρύτερο κεντροαριστερό ακροατήριο.

Απέφυγε να παραστεί σε εκδήλωση του Κόσμου του Πέτρου Κόκκαλη για την κλιματική κρίση, όπου βασικοί ομιλητές ήταν οι αρχηγοί του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, Σωκράτης Φάμελλος και Αλέξης Χαρίτσης, αντίστοιχα, και ο κ. Δούκας. Ο κ. Ανδρουλάκης απέστειλε χαιρετισμό με τις προτάσεις του επιγραμματικά για το θέμα, χωρίς αναφορές στα περί συνεργασιών των προοδευτικών δυνάμεων -κάτι που έκαναν οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί- για την επίλυση κορυφαίων ζητημάτων της συγκυρίας.

Πολλοί στο ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι η επιστροφή Τσίπρα λειτουργεί ως καταλύτης εξελίξεων στην Κεντροαριστερά και ότι αργά ή γρήγορα το κόμμα τους θα κληθεί να αποδείξει αν διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα για την αναπόφευκτη μάχη με τον πρώην πρωθυπουργό για τον «πρώτο ρόλο» στον χώρο. «Ο Τσίπρας μπορεί να είναι “ευπώλητος” μόνο αν κριθεί δημοσκοπικά (όταν κάνει κόμμα) ότι μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη, αλλιώς αν τα ποσοστά τους είναι γύρω στο 11%-12%, τότε θα αρχίσει να ξεφουσκώνει», δηλώνει έμπειρο στέλεχος, υποστηρίζοντας πάντως ότι το αμπαλάζ της κυβερνητικής πρότασης του ΠΑΣΟΚ παραμένει μη ελκυστικό και ότι θα συνεχίσει να κόβει περιορισμένα εισιτήρια αν δεν φροντίσει άμεσα να το ενισχύσει.

Φωτογραφία: EUROKINISSI