Συγκρατημένη-εικόνα-στις-ασιατικές-αγορές:-Νέα-συρρίκνωση-της-κινεζικής-μεταποίησης

Οι αγορές της Ασίας άνοιξαν μεικτά τη Δευτέρα (1 Δεκεμβρίου), καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τα νέα στοιχεία μεταποίησης από την Κίνα και τις αυξανόμενες προσδοκίες για μείωση επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ μέσα στον μήνα.

Οι επενδυτές δίνουν πιθανότητα 87,4% για μείωση των επιτοκίων κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας στη συνεδρίαση της Fed στις 10 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ ενισχύθηκε κατά 0,81%, ενώ ο κινεζικός CSI 300 σημείωσε άνοδο 0,75%.

Εν τω μεταξύ, η μεταποιητική δραστηριότητα της Κίνας συρρικνώθηκε απροσδόκητα τον Νοέμβριο, σύμφωνα με ιδιωτική έρευνα που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, καθώς η αδύναμη εγχώρια ζήτηση συνέχισε να βαραίνει τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Ο δείκτης RatingDog China General Manufacturing PMI, που διεξάγεται από την S&P Global, υποχώρησε στο 49,9 τον Νοέμβριο, χάνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 50,5 (σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters). Ένδειξη άνω του 50 σημαίνει επέκταση, ενώ κάτω από το 50 υποδηλώνει συρρίκνωση.

Ο δείκτης αυτός ακολουθεί τα επίσημα στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Κυριακή, τα οποία έδειξαν ότι η βιομηχανική δραστηριότητα της Κίνας βελτιώθηκε ελαφρά στο 49,2 τον Νοέμβριο, αλλά παρέμεινε σε συρρίκνωση για όγδοο συνεχόμενο μήνα. Ο κλάδος των υπηρεσιών αποδυναμώθηκε καθώς εξασθένησε η ώθηση από τις προηγούμενες αργίες.

Εταιρείες εισηγμένες στο Χονγκ Κονγκ με έκθεση σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία κατέγραψαν απότομη πτώση, αφού η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας προειδοποίησε για παράνομες δραστηριότητες που σχετίζονται με ψηφιακά νομίσματα και την αναζωπύρωση της κερδοσκοπίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Σαββάτου.

Οι μετοχές των Yunfeng Financial (υποστηριζόμενη από τον Τζακ Μα) και Bright Smart Securities & Commodities Group υποχώρησαν πάνω από 7%, ενώ η Guotai Junan έπεσε έως και 3%.

Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε 1,82%, ενώ ο δείκτης Topix μειώθηκε 1,08%. Μεταξύ των μεγαλύτερων πτωτικών κινήσεων στον Nikkei 225 ήταν η εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Fujikura (-8,11%), η Sumitomo Pharma (-5,82%) και η Advantest (-4,74%).

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας ενισχύθηκε κατά 0,11%, ενώ ο μικρομεσαίος Kosdaq σημείωσε άνοδο 1,46%.

Ο αυστραλιανός δείκτης ASX/S&P 200 υποχώρησε 0,45%.

Ο δείκτης Nifty 50 της Ινδίας σημείωσε άνοδο 0,33%, ενώ ο Sensex αυξήθηκε κατά 0,38%.

Συνοπτική εικόνα των βασικών δεικτών