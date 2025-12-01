Ταξίδι-του-Ζελένσκι-σε-Γαλλία-και-Ιρλανδία-εν-μέσω-συνομιλιών-Ουκρανίας-ΗΠΑ

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόκειται να πραγματοποιήσει την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στην Ιρλανδία αύριο Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, όπως αποκάλυψε ο πρωθυπουργός Μιχαήλ Μάρτιν.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας θα συνοδεύεται από την Πρώτη Κυρία Ολένα Ζελένσκα και θα συναντηθεί με τον Μάρτιν, την πρόεδρο Κάθριν Κόνολι και την υπουργό Εξωτερικών Έλεν ΜακΕντί.

Ο Μάρτιν δήλωσε ότι αυτός και ο Ζελένσκι θα έχουν διμερή συνάντηση, καθώς και θα παραστούν στα εγκαίνια του Οικονομικού Φόρουμ Ιρλανδίας-Ουκρανίας, το οποίο, όπως είπε, «προσφέρει μια ευκαιρία να διερευνηθούν οι δυνατότητες ενίσχυσης των δεσμών μεταξύ επιχειρήσεων, εμπορίου και επενδύσεων μεταξύ Ιρλανδίας και Ουκρανίας».

Μιλώντας πριν από την επίσκεψη, ο Πρωθυπουργός δήλωσε: «Είναι τιμή μου να καλωσορίζω τον Πρόεδρο Ζελένσκι και την Πρώτη Κυρία στην Ιρλανδία ».

«Σε όλο τον κόσμο, δικαίως αναγνωρίζεται ως κάποιος που ενσαρκώνει το θάρρος και την ανθεκτικότητα του ουκρανικού λαού, ο οποίος έχει εμπνεύσει τον κόσμο στην γενναία υπεράσπιση της χώρας του και της κυριαρχίας της από τότε που δέχθηκε βάναυση και παράνομη εισβολή από τη Ρωσία .»

«Έχω συναντηθεί με τον Πρόεδρο Ζελένσκι πολλές φορές, μεταξύ άλλων και στο Κίεβο, αλλά ανυπομονώ ιδιαίτερα να τον υποδεχτώ σε αυτή την πρώτη επίσημη επίσκεψη Ουκρανού προέδρου στην Ιρλανδία».

Η Ιρλανδία είναι ένθερμος σύμμαχος της Ουκρανίας από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την εισβολή της το 2022, προσφέροντας σε περίπου 120.000 Ουκρανούς ένα ασφαλές καταφύγιο.

Σήμερα στο Παρίσι ο Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναμένεται να μεταβεί σήμερα Δευτέρα στο Παρίσι όπου θα συναντηθεί με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν. Οι δύο ηγέτες θα εξετάσουν μεταξύ άλλων την πρόοδο όσον αφορά τις εγγυήσεις ασφάλειας από τη Συμμαχία των Προθύμων, αλλά και το περιεχόμενο των συζητήσεων που έγιναν στη Φλόριντα μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων.

Ο Ζελένσκι αυτή τη φορά θα συνοδεύεται από τη σύζυγό του, Ολένα Ζελένσκα​.

Τον Ουκρανό πρόεδρο αναμένεται να υποδεχθεί στις 11:00 ώρα Ελλάδος, στο Ελιζέ, ο Εμανουέλ Μακρόν. Μισή ώρα αργότερα το ζεύγος Μακρόν θα υποδεχθεί την Olena Zelenska.

Θα ακολουθήσει γεύμα και στις 15:00 ώρα Ελλάδος θα δοθεί κοινή συνέντευξη Τύπου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ζελένσκι επισκέφθηκε τελευταία φορά το Παρίσι στις 17 Νοεμβρίου.

