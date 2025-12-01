Τα προβλήματα των αγροτών και το κυκλοφοριακό αναδεικνύει η Χαριλάου Τρικούπη – Στρατόπεδα και ξεκαθαρίσματα ενόψει Συνεδρίου 

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Σε ρυθμούς εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κινείται το ΠΑΣΟΚ που σε κάθε ευκαιρία επιχειρεί την ανάδειξη των προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα, με στελέχη της πράσινης παράταξης να τονίζουν ότι οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες πλήρωσαν το 70% της βασικής ενίσχυσης ποσοστό που η χώρα μας δεν κατάφερε να πλησιάσει, με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να έχουν φτάσει στα όρια τους λόγω του υψηλού κόστος παραγωγής και ενέργειας, αλλά και των μειωμένων εσόδων γεγονός που τους οδηγεί στον δρόμο των κινητοποιήσεων.

«Παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες, από σήμερα οι αγρότες βρίσκονται αντιμέτωποι με τη σκληρή αλήθεια: μειωμένες ενισχύσεις και άδειοι τραπεζικοί λογαριασμοί. Από το 70% της Βασικής Ενίσχυσης που έπρεπε να δοθεί ως προκαταβολή, δόθηκε μόλις το 44%. Για να σταματήσουν την αγανάκτησή τους χρησιμοποιούν την αστυνομική βία. Αντί για υποστήριξη, επεφύλαξαν ξύλο και χημικά. Έσπειραν ανέμους, θερίζουν θύελλες», σημείωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.

Την ίδια ώρα η φημολογία που όλο και εντείνεται για την έλευση του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή κινητοποιεί τα αντανακλαστικά του ΠΑΣΟΚ, που αναμένεται να ανεβάσει στροφές το επόμενο διάστημα με περισσότερες εξορμήσεις στελεχών ανά την Ελλάδα με αποστολή τη γνωστοποίηση του Προγράμματος του ΠΑΣΟΚ για όλα τα κρίσιμα ζητήματα.

Τον τόνο δίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης που το Σαββατοκύριακο βρέθηκε στην Πάτρα, δίπλα με τον Γιώργο Παπανδρέου, και μίλησε για την Περιφερειακή Ανάπτυξη.

«Η έλλειψη σχεδίου περιφερειακής ανάπτυξης πλήττει την ύπαιθρο κι αυτό φαίνεται στον πρωτογενή τομέα. Μας παρουσίασαν ως επιτυχία την καθυστέρηση των πληρωμών στις 27 Νοεμβρίου. Και εν τέλει, πρώτη φορά από την εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι πήραν το 40% από το 70% των βασικών ενισχύσεων. Είναι κορυφαίο ζήτημα για το ΠΑΣΟΚ η περιφερειακή ανάπτυξη για να σταματήσουμε το μεγάλο εθνικό ζήτημα της δημογραφικής γήρανσης και να ενισχύσουμε την κοινωνική συνοχή», δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Η κόντρα με την Κυβέρνηση για την κουμπαριά της οικογένειας Μητσοτάκη με τον επονομαζόμενο «Φραπέ» καλά κρατεί, με τη Χαριλάου Τρικούπη να ανεβάζει τους τόνους και να βάζει στη δημόσια σφαίρα το ερώτημα αν η συγκεκριμένη σχέση χρησιμοποιήθηκε για να ξεμπλοκαριστούν ΑΦΜ. Στελέχη της πράσινης παράταξης μάλιστα τονίζουν ότι η Κυβέρνηση παίζει κρυφτό και αρνήθηκε τη βίαιη προσαγωγή του Γιώργου Ξυλούρη στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής.

«Όταν ο “Φραπές” λέει στον αδελφό του “μίλα με τον κουμπάρο σου πριν έρθεις στην Κρήτη”, τι εννοεί; Το θέμα δεν είναι αν έχει κουμπαριά -που έχει-, αλλά αν τη χρησιμοποίησε για να ξεμπλοκάρει ΑΦΜ. Αν τη χρησιμοποίησε για να βλέπει τον γραμματέα του Ταμείου Ανάκαμψης. Όλα αυτά είναι στις επισυνδέσεις και εγώ ρωτάω: γιατί δεν έρχεται να μας τα πει; Γιατί τον κρύβετε; Εσείς αρνηθήκατε να γίνει η βίαιη προσαγωγή του. Η κυβέρνηση παίζει κρυφτό, αλλά ο κόσμος βλέπει τις ευθύνες», σημείωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στο ACTION 24.

Σε επίπεδο πρωτοβουλιών το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει εντός και εκτός Βουλής το μείζον ζήτημα του Κυκλοφοριακού. Την Τρίτη σε ημερίδα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τίτλο «Το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής: Διάλογος και μέτρα για την άμεση αντιμετώπισή του», βουλευτές, δήμαρχοι και επιστήμονες συζητούν για το θέμα που ταλανίζει την καθημερινότητα των πολιτών. Παρέμβαση θα κάνει και ο Χάρης Δούκας, ενώ την εκδήλωση θα κλείσει ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αναμένεται την άλλη Δευτέρα το ζήτημα του κυκλοφοριακού να συζητηθεί στη Βουλή μετά από επίκαιρη επερώτηση που είχε καταθέσει η Αξιωματική αντιπολίτευση.

Στρατόπεδα και ξεκαθαρίσματα ενόψει Συνεδρίου

Το κόμμα βαδίζει, όπως όλα δείχνουν προς τον Μάρτιο στο Συνέδριο, με τη συζήτηση για συμμαχίες να δημιουργεί εσωτερικούς κραδασμούς, κυρίως στην εσωκομματική αντιπολίτευση του Νίκου Ανδρουλάκη.

Φαίνεται ότι η συζήτηση για διάλογο με τον Αλέξη Τσίπρα, στην οποία ο Δήμαρχος της Αθήνας εμφανίζεται θετικός, μεγαλώνει την απόσταση με τον μέχρι πρότινος σύμμαχο του Μανώλη Χριστοδουλάκη.

Την ίδια ώρα, ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής με ανάρτησή του θέλησε να δώσει απαντήσεις σε κάθε κατεύθυνση εντός και εκτός κόμματος, ξεκαθαρίζοντας ότι είναι ΠΑΣΟΚ πρώτα και πάνω απ’ όλα.

«Πριν λίγες μέρες, λοιπόν, ρωτήθηκα την άποψη μου για το ενδεχόμενο κόμματος Τσίπρα. Και είπα το προφανές: “Κανένα στημένο rebrading δεν μπορεί να μας κάνει να ξεχάσουμε επιλογές που πλήγωσαν την παράταξη και τη χώρα”. Μετά από τη δήλωση μου αυτή κάποιοι ενοχλήθηκαν. Εντός και εκτός. Δικαίωμά τους…

Ακούστε. Τη δική μου άποψη θα τη μαθαίνετε από εμένα. Γιατί εγώ πάντα τη λέω δημόσια, ακόμα και αν δεν “βολεύει”. Ούτε την υπονοώ, ούτε τη “διαρρέω”, ούτε έχω “κύκλους”, τρίγωνα, τετράγωνα και παραλληλεπίπεδα. Τη λέω όταν άλλοι κάνουν τους τροχονόμους ώστε να βολεύει τη “διαπραγμάτευση”. Εγώ δεν διαπραγματεύομαι. Έτσι έμαθα», σημείωσε ο Μανώλης Χριστοδουλάκης.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Μανώλη Χριστοδουλάκη:

