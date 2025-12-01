Τζακπότ στα νούμερα, σταθερότητα στην κερδοφορία

Ο ΟΠΑΠ αποτυπώνει στην τριμηνιαία εικόνα μια εταιρεία που ξέρει να σηκώνει ταχύτητα όταν η αγορά πιέζει, διατηρώντας το ισοζύγιο εσόδων-κερδοφορίας σε προωθητικό τέμπο. Τα έσοδα του τρίτου τριμήνου ανήλθαν στα 602,9 εκατ. ευρώ (+6,6%), με τα EBITDA στα 214,2 εκατ. ευρώ (+0,5%) και τα καθαρά κέρδη στα 127,9 εκατ. ευρώ (+6,1%), ενώ στο 9μηνο τα καθαρά έσοδα τυχερών παιχνιδιών έφτασαν τα 1.197,8 εκατ. ευρώ (+6,3%).

Η Λοταρία ήταν αυτή που κατέγραψε κορυφαία επίδοση λόγω του ισχυρού τζακπότ του Tζόκερ και της σταθερής δυναμικής του KINO, ενώ τα VLTs ενίσχυσαν την επίγεια αγορά (+7,4%) χάρη σε αναβαθμίσεις τερματικών και βελτιώσεις προϊόντων.

Το online κανάλι κινήθηκε πιο συγκρατημένα (+4,6%), διατηρώντας περίπου το 30% του Gross Gaming Revenue. Η εικόνα του ισολογισμού παραμένει εξαιρετικά ισχυρή: η ελεύθερη ταμειακή ροή στο εννεάμηνο του 2025 ανήλθε στα 499 εκατ. ευρώ, ενώ ο καθαρός δανεισμός περιορίστηκε στα 167,2 εκατ. ευρώ, παρά το μέρισμα των 295,4 εκατ. ευρώ και τα 201,5 εκατ. ευρώ για τη Stoiximan – δείγμα υγιούς χρηματοοικονομικής βάσης και σταθερής παραγωγής ρευστότητας.

Διαγραμματικά, η μετοχή δείχνει στο διεβδομαδιαίο chart να πατάει πάνω στη ζώνη στήριξης των 17 με 16,85 ευρώ και να ετοιμάζει την ανοδική της επίθεση προς το επίπεδο των 18,80 με 18,30 ευρώ.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Πέμπτης για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

December 1, 2025