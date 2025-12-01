Τράπεζες – ελληνική οικονομία: Ψήφος εμπιστοσύνης από τα μεγαλύτερα funds του πλανήτη

Στο επίκεντρο του διεθνούς επενδυτικού ενδιαφέροντος μπαίνει σήμερα και αύριο η Ελλάδα καθώς 100 και πλέον από τα ισχυρότερα επενδυτικά funds του πλανήτη, που διαχειρίζονται συνολικά περίπου 30 τρισ. δολάρια, συναντιούνται στο Λονδίνο με τραπεζίτες και επιχειρηματίες

Την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις προοπτικές του εγχώριου πιστωτικού συστήματος αλλά και της ελληνικής οικονομίας συνολικά σε 100 ισχυρά funds του πλανήτη που διαχειρίζονται περίπου 30 τρισ. Δολάρια, θα έχουν σήμερα και αύριο στο Λονδίνο οι διοικήσεις των τεσσάρων συστιμικών τραπεζών.

Τραπεζική πηγή που θα βρίσκεται στο Λονδίνο τονίζει ότι «η φετινή διοργάνωση δεν θυμίζει σε τίποτα τις δύσκολες εποχές που η χώρα προσπαθούσε να πείσει ότι δεν αποτελεί ρίσκο. Αυτή τη φορά, προσθέτει η ίδια πηγή, η ελληνική αποστολή προσέρχεται με αυτοπεποίθηση, με ισχυρά νούμερα και με ένα αφήγημα που έχει πείσει σχεδόν όλους τους διεθνείς οίκους: η Ελλάδα είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα επενδυτικά stories της Ευρώπης».

Στο Λονδίνο παρευρίσκεται και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, δίνοντας σαφές πολιτικό σήμα ότι η κυβέρνηση βλέπει το συνέδριο ως μια μεγάλη «βιτρίνα» για τη χώρα, την ίδια στιγμή που στη βρετανική πρωτεύουσα περισσότερες από 40 κορυφαίες εταιρείες του ελληνικού επιχειρηματικού χάρτη θα παρουσιάσουν τις προοπτικές τους στους ξένους επενδυτές. Εκτός από τις τέσσερις συστιμικές τράπεζες αλλά και τις CrediaBank και Optima Bank, θα βρεθούν επίσης:

ενεργειακοί κολοσσοί όπως η ΔΕΗ, Helleniq Energy, Motor Oil,

«βαριά» ονόματα της βιομηχανίας όπως Βιοχάλκο, ElvalHalcor,

εταιρείες υποδομών και έργων όπως ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΒΑΞ, AKTOR,

μεγάλοι οργανισμοί τηλεπικοινωνιών και logistics όπως ΟΤΕ, ΟΛΠ,

πρωταγωνιστές του τουρισμού και των μεταφορών όπως Aegean, Autohellas,

κομβικές εταιρείες λιανικής όπως Jumbo, Φουρλής.

Η παρουσία τέτοιου εύρους επιχειρήσεων δείχνει καθαρά ότι η ελληνική οικονομία δεν παρουσιάζεται πια μόνο μέσω των τραπεζών – αλλά ως ένα πολυδιάστατο οικοσύστημα που βρίσκεται σε φάση σταθερής ανάπτυξης.

Οι τράπεζες το κυρίως μενού

Παρότι οι επιχειρήσεις δίνουν το δικό τους στίγμα, το μεγάλο ενδιαφέρον θα συγκεντρώσει το εγχώριο πιστωτικό σύστημα.

Οι Φωκίων Καραβίας (Eurobank), Παύλος Μυλωνάς (Εθνική), Χρήστος Μεγάλου (Πειραιώς) και Βασίλης Ψάλτης (Alpha Bank) συμμετέχουν σε ειδικό πάνελ όπου παρουσιάζουν την εικόνα ενός τραπεζικού συστήματος που έχει αφήσει οριστικά πίσω τις κρίσεις του παρελθόντος με εξαιρετικές οικονομικές επιδόσεις:

3,509 δισ. ευρώ καθαρά κέρδη στο εννεάμηνο του 2025.

Προβλέψεις για άνετη υπέρβαση των 4 δισ. ευρώ φέτος.

Διαρκή ενίσχυση κεφαλαίων και δυνατότητα προσφοράς περισσότερων δανείων στην αγορά.

Υψηλή πιθανότητα γενναίων μερισμάτων που προσελκύουν επενδυτές.

Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνεται και από τους διεθνείς οίκους, οι οποίοι μαζικά τις τελευταίες ημέρες με τις εκθέσεις τους στέλνουν ηχυρό μήνυμα ότι οι ελληνικές τράπεζες κερδίζουν ξανά την εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, στηριζόμενες στο υγιές οικονομικό περιβάλλον.

Το “success story” της ελληνικής οικονομίας

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον του φετινού συνεδρίου αφορά το πώς το διεθνές επενδυτικό κοινό βλέπει πλέον την Ελλάδα. Έμπειροι αναλυτές της ελληνικής οικονομίας επισημαίνουν ότι το «αφήγημα» που έχει δομήσει το οικονομικό επιτελείο και οι Έλληνες τραπεζίτες είναι πιο ισχυρό από ποτέ και περιλαμβάνει έξι επιχειρήματα.

Η ελληνική οικονομία καταγράφει επί έξι χρόνια ανάπτυξη σχεδόν διπλάσια από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης – κάτι που δεν έχει προηγούμενο για τη σύγχρονη εποχή.

Δημοσιονομική σταθερότητα και μείωση χρέους

Η πορεία των δημοσίων οικονομικών χαρακτηρίζεται «υπερ-αποδοτική», με το χρέος να βαίνει ραγδαία προς τα κάτω, από 154,1% του ΑΕΠ το 2024, σε 101,3% το 2030 – σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των μεγάλων επενδυτικών οίκων που βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Με τη συμφωνία για τον Κάθετο Ενεργειακό Διάδρομο, η χώρα μετατρέπεται σε «πύλη» για το αμερικανικό LNG προς την Ευρώπη. Ο ενεργειακός της ρόλος ενισχύεται και αποκτά στρατηγικές διαστάσεις.

Η απόφαση της FTSE Russell να αναβαθμίσει την ελληνική κεφαλαιαγορά το 2026 θεωρείται κομβική. Πρακτικά, ανοίγει την πόρτα σε τεράστια funds που επενδύουν αποκλειστικά σε ανεπτυγμένες αγορές, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε πλουσιοπάροχες εισροές.

Με την ενσωμάτωση στο ευρωπαϊκό χρηματιστηριακό δίκτυο, η Ελλάδα αποκτά πρόσβαση σε μια αγορά διπλάσια από το Λονδίνο. Οι Έλληνες εισηγμένοι μπορούν να απευθυνθούν σε μια δεξαμενή 1.800 εταιρειών και επενδυτών από όλη την Ευρώπη.

Χρονιά ρεκόρ για μερίσματα

Οι εισηγμένες ετοιμάζονται να διανείμουν το 2025 περισσότερα από 5,4 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας ακόμη και το ιστορικό υψηλό του 2007. Αυτό δημιουργεί έντονο ενδιαφέρον από ξένα funds που αναζητούν σταθερές και αποδοτικές τοποθετήσεις.

Ως εκ τούτου τις επόμενες δύο ημέρες μπορεί να εξαχθεί σημαντικό όφελος για την ελληνική οικονομία και τις ελληνικές επιχειρήσεις. Η ελληνική αποστολή βρίσκεται στην βρετανική πρωτεύουσα για να επιβεβαιώσει και να ισχυροποιήσει μια θετική εικόνα που έχει χτιστεί με συνέπεια τα τελευταία χρόνια, ενώ η επόμενη ημέρα θα δείξει πόσο θα ανοίξει η πόρτα των διεθνών επενδύσεων για την χώρα μας.