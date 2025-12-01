Τσιάρας: Οι έντιμοι αγρότες δεν έχουν να φοβούνται τίποτα – Έρχεται πλατφόρμα ενστάσεων

Η πόρτα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι πάντα ανοικτή για διάλογο με τους αγρότες, τόνισε ο ΥπΑΑΤ, Κώστας Τσιάρας, σε συνέντευξή του στον ΑΝΤ1, επισημαίνοντας ότι «η κυβέρνηση εξαντλεί κάθε δημοσιονομικό περιθώριο στήριξης των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα».

Συγκεκριμένα αναφερόμενος στις αγροτικές κινητοποιήσεις δήλωσε πως «είναι δημοκρατικό δικαίωμα των αγροτών να διαμαρτύρονται και να διαδηλώνουν, αλλά μέχρι του σημείου που δεν προκαλούν προβλήματα σε άλλες κοινωνικές ομάδες». Υπενθύμισε παράλληλα ότι έχει συναντηθεί με όλες τις οργανώσεις αγροτών υπογραμμίζοντας ότι «η πόρτα του Υπουργείου μου είναι πάντα ανοιχτή για διάλογο με τους εκπροσώπους των αγροτών».

Ο κ. Τσιάρας επισήμανε ότι «διανύουμε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τον αγροτικό κόσμο και μάλιστα τα προβλήματα δεν αφορούν μόνο τη χώρα μας αλλά και όλους τους αγρότες της Ευρώπης», κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στα πρόσθετα προβλήματα που δημιουργεί η κλιματική κρίση και η συμπίεση των τιμών διεθνώς. Αναφερόμενος ιδιαίτερα στα προβλήματα των Ελλήνων αγροτών τόνισε ότι «υπάρχουν και τα γενικότερα προβλήματα που έχει προκαλέσει η ξηρασία στην παραγωγή, αλλά κι αυτά που απορρέουν από την διαδικασία εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Απευθύνοντας μήνυμα προς τους ανθρώπους της παραγωγής ο υπουργός με έμφαση τόνισε ότι «οι έντιμοι αγρότες δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα» και υποσχέθηκε πως «όσα χρήματα δικαιούνται οι νόμιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι, θα τα λάβουν στο ακέραιο».

Ομαλοποίηση πληρωμών ΟΠΕΚΕΠΕ και προστασία των ευρωπαϊκών πόρων

Ο κ. Τσιάρας στάθηκε εκτενώς στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και της ροής των πληρωμών, υπογραμμίζοντας ότι «έχει ξεκινήσει και ομαλοποιείται η ροή των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ». Όπως ανέφερε, «ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη άσκηση, πρέπει να το κατανοήσουμε αυτό. Υπήρχαν δύο επιστολές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι οποίες θα είχαν τον κίνδυνο της διακοπής της ροής των ευρωπαϊκών πόρων».

Παρουσιάζοντας τα στοιχεία για τις προκαταβολές, σημείωσε ότι «πέρυσι είχαν δοθεί γύρω στα 476 εκατομμύρια, φέτος δόθηκαν 363 εκατ. για προκαταβολή του 70% της βασικής ενίσχυσης».

Αιτιολογώντας τη μειωμένη προκαταβολή είπε ότι από αυτή εξαιρούνται 2.000 παραγωγοί που βρίσκονται υπό δικαστική έρευνα λόγω παρατυπιών στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επίσης σε περίπου 45.000 παραγωγούς θα γίνει επανέλεγχος στοιχείων. Σε αυτούς θα δοθεί η δυνατότητα να καταθέσουν ενστάσεις, καθώς, όπως είπε, «απ’ αυτήν την εβδομάδα θα φροντίσουμε να υπάρχει μια ειδική πλατφόρμα, μια δυνατότητα αιτήσεων θεραπείας, ενστάσεων, ώστε οι άνθρωποι οι οποίοι δικαιούνται τα χρήματά τους να τα πάρουν».

Σε αυτόν τον κατάλογο, είπε, πρέπει να προστεθούν και οι ιδιοκτήτες περί των 11.000 αγροτεμαχίων που έχουν πρόβλημα με τον ΚΑΕΚ καθώς και περίπου 13.000 κτηνοτρόφοι, βρέθηκαν εκτός επιδοτήσεων γιατί δεν υπήρχε διαθέσιμος βοσκότοπος στις περιοχές τους, παρά το ότι έχουν τιμολόγια γάλακτος, κρέατος, αγοράς ζωοτροφών. Διαβεβαίωσε, όμως, ότι «και αυτοί προφανώς θα λάβουν τις επιδοτήσεις».

Ο υπουργός κατέστησε σαφές ότι «υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα σημαντικών πληρωμών μέσα στο Δεκέμβριο» και εκτίμησε ότι «θα υπάρξει μεγάλη ανακούφιση γενικότερα σε όλο τον κόσμο του πρωτογενούς τομέα».

Και κατέληξε: «Κατανοώ ότι υπάρχει πρόβλημα. Θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό. Δεν πετάω στα σύννεφα, ούτε πολύ περισσότερο είμαι μακριά από μια πραγματικότητα η οποία αφορά στον ίδιο τον αγροτικό και τον κτηνοτροφικό κόσμο. Πρέπει να δούμε ποιες είναι οι πραγματικές δυνατότητες και να στηρίξουμε τον κόσμο αυτό με όποια δυνατότητα υπάρχει. Πάντα λέω ότι είμαστε εδώ και επιχειρούμε με κάθε δυνατό τρόπο να βρούμε τη λύση σε όλα τα ζητήματα τα οποία τίθενται».

