Υποδομές (Κατασκευές) – Ακίνητα: «Διπλό ραντεβού» με ξένα funds σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη

Κορυφαίοι εκπρόσωποι ισχυρών εγχώριων ομίλων στους τομείς κατασκευών, real estate αλλά και ευρύτερα των υποδομών θα δώσουν το παρών στο road show της Morgan Stanley στο City σήμερα και αύριο και στο event της Νέας Υόρκης στις 8/12. Οι «γεμάτες βαλίτσες», τα νέα δεδομένα, οι προοπτικές. Ποιες εισηγμένες περιλαμβάνει η λίστα.

Τις «βαλίτσες» τους για να ταξιδέψουν σε Λονδίνο και Κέα Υόρκη, μέσα σε διάστημα σχεδόν μόλις μία εβδομάδας, ετοιμάζουν υψηλόβαθμα στελέχη του εγχώριου τομέα Κατασκευών – Υποδομών αλλά και των Ακινήτων, όπως και των Μεταφορών, με σκοπό να έρθουν σε επαφή με ξένα κορυφαία επενδυτικά κεφάλαια ή να… «ανανεώσουν» σχέσεις με διεθνείς funds managers.

Όμιλοι, όπως οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΒΑΞ, AKTOR, METLEN αλλά και Lamda, Dimand, ΕΥΔΑΠ, όπως και ΑΕΕΑΠ, αναμένεται, μεταξύ άλλων σχημάτων, να παρουσιάσουν τα δεδομένα, τις προοπτικές, τα projects και τις νέες δράσεις τους σε μια συγκυρία στην οποία καταγράφεται ενισχυμένη διεθνή προβολή και δυναμική πορεία της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Με τους ξένους, βέβαια, διαχειριστές κεφαλαίου, κι ενώ ήδη δείκτες και μετοχές έχουν γράψει υψηλά, να αναζητούν το νέο «growth» ή «value story» του ΧΑ, τις εταιρείες που υπόσχονται υψηλές διανομές και μερίσματα ή και να επιβεβαιώσουν τους λόγους παρουσίας τους στα μετοχολόγια εισηγμένων, βλέποντας ακόμα και ενίσχυση θέσεων.

Προφανώς, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε σε μια φάση γεωπολιτικών ανακατατάξεων αλλά και νομισματικών αλλαγών, με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει για τη θέση της χώρας αλλά και ευρύτερα για τη ρευστότητα των επενδυτών που δεν παραβλέπουν πως ήδη έχουν καταγραφεί σημαντικά κέρδη από κάποια bets τους. Πάντως, στην παρούσα φάση παραδοσιακά οι «παίκτες κλείνουν τα βιβλία τους» αλλά έως τις γιορτές αρχίζουν να «χαράσσουν» και τις στρατηγικές για τη νέα χρονιά.

Τα δύο events

Ειδικότερα, το διήμερο 1-2 Δεκεμβρίου, η Morgan Stanley, σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών, διοργανώνει το «4ο Greek Investment Conference» στο συνεδριακό κέντρο της Morgan Stanley στο Λονδίνο. Η εκδήλωση θα συγκεντρώσει 42 κορυφαίες εισηγμένες εταιρείες μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης, προσφέροντας σε επενδυτές και λοιπούς ενδιαφερόμενους την ευκαιρία να έρθουν σε άμεση επαφή με ανώτατα στελέχη τους και να γνωρίσουν το δυναμικά εξελισσόμενο επενδυτικό τοπίο της Ελλάδας. Το φετινό συνέδριο πραγματοποιείται σε συνεργασία με τις Alpha Finance, Eurobank Equities, NBG Securities και Piraeus Securities.

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 8 Δεκεμβρίου 2025, έχει προγραμματιστεί το «27th Annual Capital Link Invest in Greece Forum» στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, μια εκδήλωση της Capital Link υπό την αιγίδα του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και τον Όμιλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με κύριους χορηγούς τις παγκόσμιες χρηματοοικονομικές δυνάμεις Goldman Sachs, Morgan Stanley και TEN Ltd.

Οι «συμμετοχές»

Ειδικότερα, με εκπροσώπηση σε ανώτατο ή έστω υψηλό επίπεδο στο Λονδίνο είχε προγραμματιστεί να «ταξιδέψουν» όμιλοι όπως οι AKTOR, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, METLEN, ΑΒΑΞ, LAMDA, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, NOVAL PROPERTY, TRADES ESTATES αλλά, αν θέλουμε να διευρύνουμε κάπως τη «λίστα» των… υποδομών, και των ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ, ΔΑΑ, HelleniQ Energy, MOTOR OIL, ΟΤΕ, ΤΙΤΑΝ, ΟΛΠ, VIOHALCO, ELVAL HALCOR, CENERGY, AEGEAN, AUTOHELLAS κ.α..

Όσον αφορά στις συμμετοχές της Νέας Υόρκης, όπου, μεταξύ άλλων, θα δώσει το παρών και ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρ. Δήμας, βάσει της ατζέντας που έχει ανακοινωθεί, στην «πρωτεύουσα» των χρηματιστηριακών (και όχι μόνο) αγορών και επενδυτών θα βρεθούν οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, METLEN, ΑΒΑΞ, LAMDA DEVELOPMENT, ΕΥΔΑΠ, DIMAND, ORILINA PROPERTIES αλλά και Hill International – Kentriki / Savills Greece. Κι εδώ, να «μεγαλώσουμε» τον κύκλο των συμμετοχών στις υποδομές, έχει προγραμματιστεί να πάνε στη Νέα Υόρκη και οι ΔΑΑ, ΔΕΗ, Helleniq Energy, ΔΕΣΦΑ αλλά και το Υπερταμείο.

Προφανώς, είμαστε σε μια περίοδο στην οποία αφενός οι όμιλοι υποδομών προωθούν μεγάλες επενδύσεις, ενισχύουν το χαρτοφυλάκιο έργων τους, εστιάζοντας σε projects με σταθερές ροές για μακροχρόνιο διάστημα (π.χ. ΣΔΙΤ/Παραχωρήσεις), αφετέρου, επιχειρούν βήματα… επέκτασης των δραστηριοτήτων τους (ενέργεια, LNG κ.α.) με το «βλέμμα» και στις ξένες αγορές, σε Βαλκάνια και Αν. Ευρώπη με «αιχμή» την Ουκρανία. Από την άλλη πλευρά, ως γνωστόν, οι εταιρείες του real estate έχουν σε εξέλιξη ή στα «σκαριά» μεγάλα projects, επενδύσεις και αναπλάσεις, κάποιες δε εξ αυτών ενδεχομένως στις τάξεις των ξένων επενδυτών να αναζητούν μετοχικούς και όχι μόνο «συμμάχους».

Γενικότερα πάντως, η Ελλάδα έχει πλέον καθιερωθεί ως success story στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, σημειώνοντας ισχυρή επιστροφή στη διεθνή σκηνή, με αναπτυξιακό story και δημοσιονομική σταθερότητα. Ενώ, μεταξύ άλλων, έχουν προηγηθεί η αναβάθμιση της χώρας ως ενεργειακού κόμβου, το deal με το Euronext που θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες και νέο καθεστώς «επαφών» με ξένα funds, η απόφαση για αναβάθμιση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς στην κατηγορία των Ανεπτυγμένων Αγορών από τον Σεπτέμβριο του 2026, η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και βέβαια η άνοδος των οικονομικών μεγεθών πολλών εισηγμένων της εγχώριας χρηματιστηριακής «ελίτ» αλλά και των αποτιμήσεων στο ταμπλό.