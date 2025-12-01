Υποψήφιος-αγοραστής-της-«la-repubblica»-ο-όμιλος-Κυριακού

Η διαπραγμάτευση για την πώληση του GEDI εισέρχεται στην τελική φάση, γράφουν ιταλικά μέσα και υποστηρίζουν ότι η «La Repubblica» θα μπορούσε να περάσει έως το τέλος της χρονιάς στον ελληνικό όμιλο της οικογένειας Κυριακού του AΝΤ1.

Η πώληση θα σηματοδοτούσε το τέλος μιας πορείας σχεδόν πενήντα ετών για μια από τις επιδραστικότερες εφημερίδες της Ιταλίας: ιδρύθηκε το 1976 από τους Eugenio Scalfari και Carlo Caracciolo, αναδομήθηκε στα 2000 από Ezio Mauro και Carlo De Benedetti και στη συνέχεια πέρασε στη διαχείριση του ομίλου GEDI υπό την καθοδήγηση του John Elkann και του διευθυντή Maurizio Molinari -διαχείριση που συχνά δέχθηκε κριτική από τμήματα της δημοσιογραφικής κοινότητας.

Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί του ομίλου –Radio Deejay, Radio Capital και m2o- θεωρούνται το πιο πιθανό «φιλέτο» της συναλλαγής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το προς πώληση πακέτο περιλαμβάνει, εκτός από τη «La Repubblica», κυρίως αυτές τις ραδιοφωνικές επιχειρήσεις του πρώην Gruppo Espresso.

Οι ραδιοφωνικές επιχειρήσεις παραμένουν στην ουσία ο πραγματικός «οικονομικός κινητήρας» του ομίλου: σύμφωνα με τα δεδομένα που αναφέρονται, αποδίδουν ετήσια έσοδα της τάξης των 60 εκατ. ευρώ και περίπου 10 εκατ. ευρώ κέρδη, εν αντιθέσει με συνολικό τζίρο του GEDI 223 εκατ. ευρώ και καθαρές ζημίες 15 εκατ. ευρώ το 2024.

Η οικογένεια Κυριακού, που παλαιότερα ασχολείτο κυρίως με τον ναυτιλιακό τομέα, σήμερα δραστηριοποιείται στα μέσα ενημέρωσης μέσω του ομίλου ANT1 Group, με παρουσία σε Ελλάδα, Σερβία, Κύπρο και Τουρκία.