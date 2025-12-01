Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Monday, December 1
    Υπ.-Ανάπτυξης:-Πρόσκληση-για-τη-θέση-του-διοικητή-της-νέας-Αρχής-Ελέγχου-της-Αγοράς
    Υπ. Ανάπτυξης: Πρόσκληση για τη θέση του διοικητή της νέας Αρχής Ελέγχου της Αγοράς

    Υπ. Ανάπτυξης: Πρόσκληση για τη θέση του διοικητή της νέας Αρχής Ελέγχου της Αγοράς

    Οικονομία 1 Min Read

    Στην ιστοσελίδα του υπουργείου Ανάπτυξης αναρτήθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του διοικητή της νέας Ανεξάρτητης Αρχής με την επωνυμία «Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή».

    Η Αρχή συστάθηκε με τον ν.5255/28.11.2025 (Α’219).

    Βιογραφικό σημείωμα στο υπουργείο Ανάπτυξης εντός 10 ημερών

    Με βάση την πρόσκληση, την οποία υπογράφει ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την πλήρωση της θέση του διοικητή, οι οποίοι διαθέτουν τα κατά νόμον 5255/2025 (Α’ 219) προσόντα, να υποβάλουν εντός 10 ημερών, από τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025, βιογραφικό σημείωμα στο υπουργείο Ανάπτυξης (-: [- -]).

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com