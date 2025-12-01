«Φραπές»:-Θα-πάω-στην-εξεταστική-στις-11-Δεκεμβρίου-και-θα-τρέχουν-πολλοί

Ο Γιώργος Ξυλούρης, επονομαζόμενος και ως «Φραπές», μετέφερε σε φιλικό του πρόσωπο πως θα πάει στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στις 11 Δεκεμβρίου και πως θα μιλήσει για όλους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το OPEN, δήλωσε τα εξής: «Στις 11 Δεκεμβρίου, στις 9 το πρωί θα είμαι στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής. Δεν θα χρειαστεί καμία βίαιη προσαγωγή. Θα πάω και θα μιλήσω. Θα πάω με φορτωτή, γεμάτο με ντοσιέ, φακέλους και στοιχεία. Θα μιλήσω για όλους, για όλους».

Και συνεχίζει: «Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Και πολλοί θα τρέχουν μετά. Θα έχουμε… μαραθώνιο».

Υπενθυμίζεται πως πριν από λίγες ημέρες, η Νέα Δημοκρατία εισηγήθηκε την άμεση επανακλήτευση του Γιώργου Ξυλούρη, με την αντιπολίτευση να επιμένει στη βίαιη προσαγωγή του μάρτυρα.

«Να κληθεί εκ νέου άμεσα για να μας καταθέσει και εκείνος τι γνωρίζει για τον κ. Αντωνόπουλο και το σύστημα ΠΑΣΟΚ στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αν δεν προσέλθει εκ νέου, θα σταλεί στον εισαγγελέα να κρίνουν θεσμικά για το γεγονός ότι δεν έρχεται στην επιτροπή μας», τόνισε ο Μακάριος Λαζαρίδης, με τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας να ξεκαθαρίζει πως «η κυβερνητική πλειοψηφία επιφυλάσσεται για τα επόμενα βήματα με το βασικότερο που απομένει να είναι η βίαιη προσαγωγή του».

Παράλληλα, ο Ανδρέας Στρατάκης, ο λεγόμενος «Χασάπης», μίλησε επίσης στο OPEN και έδωσε απαντήσεις σχετικά με τα λαχεία που έχει κερδίσει η κόρη του, και για τα οποία ερωτήθηκε και στην εξεταστική.

Όπως ανέφερε: «Επειδή μετά την κατάθεσή μου και όσα με ρώτησαν στην εξεταστική, αν η κόρη μου κέρδισε λαχείο μια, δυο ή τρεις φορές, πολλοί διατυπώνουν υπονοούμενα για περίεργες συμπτώσεις και μαύρο χρήμα, ξεκαθαρίζω ότι: πρόσωπο της οικογένειάς μου, κέρδισε μια φορά και συγκεκριμένα το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο, την Πρωτοχρονιά του 2017. Ήταν περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ. Εισπράξαμε τα χρήματα από τα κεντρικά γραφεία του ΟΠΑΠ στην Αθήνα, τον Φεβρουάριο του 2017. Όλα νόμιμα και με τους φόρους που αναλογούν. Όποιος από δω και πέρα συνεχίζει να λέει για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και να δείχνει εμένα και την οικογένειά μου, θα με βρει απέναντί του στη δικαιοσύνη. Θα προσφύγω στη δικαιοσύνη».

