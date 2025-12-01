Χατζηδάκης: Μήνας πληρωμών για τους αγρότες ο Δεκέμβριος – Ανοιχτή η πόρτα για διάλογο

«Οι ίδιοι θα κρίνουν τελικά, αν στην προσπάθεια που κάνουν για να προβάλλουν τα αιτήματά τους, το κλείσιμο δρόμων στρέφεται εναντίον άλλων κοινωνικών ομάδων αλλά και των τοπικών κοινωνιών» ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, σχολιάζοντας τις αγροτικές κινητοποιήσεις.

«Κατανοώ απολύτως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, ειδικά ορισμένες κατηγορίες που έχουν υποστεί πρόσθετη πίεση φέτος. Και η πόρτα μας ήταν και παραμένει ανοιχτή για διάλογο, ανά πάσα στιγμή. Τα στοιχεία που δίνουμε είναι απολύτως ακριβή και ως προς τα ποσά που θα καταβληθούν και ως προς την αλλαγή του συστήματος. Το κράτος φέτος, έως τις 31 Δεκεμβρίου θα έχει δώσει συνολικά περισσότερα λεφτά στους αγρότες από τον πρώτο και δεύτερο πυλώνα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής σε σύγκριση με πέρυσι. Στο τέλος, όλοι θα αντιληφθούν ότι δημιουργείται ένα σύστημα αξιόπιστο, δικαιότερο και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Αυτό ανέφερε σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και πρόσθεσε ότι φέτος ο Δεκέμβριος θα είναι ο μήνας των μεγάλων πληρωμών προς τον αγροτικό τομέα. «Αν σπεύδαμε να πληρώσουμε χωρίς να έχουμε πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ήταν χειρότερο και για τον προϋπολογισμό και για τους ίδιους τους αγρότες. Γιατί τα λεφτά που θα δίναμε χωρίς ελέγχους και χωρίς συμφωνία με τις Βρυξέλες θα τα ζητούσε πίσω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή θα απαγόρευε περαιτέρω επιδοτήσεις», πρόσθεσε.

Ο κ. Χατζηδάκης επανέλαβε ότι με το νέο σύστημα η χώρα δεν θα χάσει ούτε ένα ευρώ, αλλά θα γίνει μια εσωτερική ανακατανομή υπέρ των ειλικρινέστερων δηλώσεων, «ώστε τελικά να υπάρχει και ένα κοινωνικό πρόσημο στην προσπάθεια που κάνουμε».

Τσιάρας: Οι αγρότες έχουν δίκιο, αλλά έως ένα σημείο

Ενώ σε ερώτηση για τις αγροτικές κινητοποιήσεις ανέφερε:

«Οι ίδιοι θα κρίνουν τελικά, αν στην προσπάθεια που κάνουν για να προβάλλουν τα αιτήματά τους, το κλείσιμο δρόμων στρέφεται εναντίον άλλων κοινωνικών ομάδων αλλά και των τοπικών κοινωνιών. Αλλά δεν θέλω να κουνήσω το δάκτυλο, διότι έχει προϋπάρξει όλο αυτό το διάστημα με τις αναταράξεις, τις καθυστερήσεις και τα προβλήματα τα οποία προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε συντονισμένα, σοβαρά και με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Προσπαθούμε να κάνουμε την κρίση ευκαιρία έτσι ώστε το κράτος να τοποθετείται με ένα σωστότερο και κυρίως δικαιότερο τρόπο απέναντι στους αγρότες, να τελειώσουν τα φαινόμενα που συζητούνται στην Εξεταστική Επιτροπή και τα οποία προκαλούν το δημόσιο αίσθημα και να πάμε σε ένα σύστημα κοινωνικά δίκαιο για όλους».

Απαντώντας σε ερωτήσεις ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ακόμη:

– Για τη μεταρρύθμιση στις Πολεοδομίες: «Είναι μια από τις 25 βασικότερες μεταρρυθμίσεις για αυτό το εξάμηνο. Επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα πιο λειτουργικό και πιο αξιόπιστο, καθώς οι πολεοδομίες ήταν στον πάτο του πίνακα, από πλευράς ικανοποίησης των πολιτών. Από το 2027 και μετά τα 77 κτηματολογικά γραφεία της χώρας θα έχουν δύο λειτουργίες: Η μια θα είναι η λειτουργία της κτηματογράφησης και η δεύτερη οι πολεοδομικές άδειες. Στους Δήμους θα παραμείνει οτιδήποτε σχετίζεται με τα τοπικά ρυμοτομικά σχέδια και οτιδήποτε τους αντιστοιχεί από το Σύνταγμα».

– Για τον εκλογικό νόμο: «Δεν είναι στο μυαλό του Πρωθυπουργού η αλλαγή του εκλογικού νόμου. Εμείς είμαστε υπέρ της ενισχυμένης αναλογικής και των αυτοδύναμων κυβερνήσεων. Από εκεί και πέρα, όταν έρθει εκείνη η ώρα θα το δούμε. Εμείς δεν θα αφήσουμε ακυβέρνητη τη χώρα, αλλά το ταγκό θέλει δύο. Επομένως, έχουμε μια ξεκάθαρη και υπεύθυνη τοποθέτηση από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας ενώ από την άλλη πλευρά υπάρχουν κόμματα τα οποία με τη στάση τους δεν βοηθάνε να υπάρξει μια σταθερότητα στον τόπο. Δεν είναι καθόλου έτοιμα για συνεργασία, ούτε μαζί μας, ούτε μεταξύ τους».

– Για το βιβλίο του κ. Τσίπρα και αν προβληματίζουν οι εξελίξεις στην αριστερά: «Εμείς πρέπει να έχουμε ένα ξεκάθαρο μπούσουλα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, ξέροντας ότι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι εκείνο που θα μας κρίνει. Μας προβληματίζει το πρόβλημα της ακρίβειας όπως και όλους τους Έλληνες πολίτες που πλήττονται από αυτό. Μας προβληματίζει να τρέξουμε πάλι καινούριες μεταρρυθμίσεις που έχουμε στα σκαριά και θα παρουσιαστούν στο τέλος του χρόνου – αρχές του επόμενου. Ο κ. Τσίπρας παραδοσιακά ήτανε στο χώρο της αριστεράς. Μεταξύ του κ. Τσίπρα και του δικού μας κόμματος μεσολαβούν άλλα κόμματα στο ενδιάμεσο. Ο κ. Τσίπρας εκ των πραγμάτων δεν απευθύνεται, πιστεύω εγώ, στο δικό μας χώρο».

«Γίνονται συγκεκριμένα βήματα τα οποία φαίνονται και στην εξωτερική πολιτική και άμυνα και στην ενέργεια και στην οικονομία», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης. «Οι πρωτοβουλίες της ΔΕΘ είναι ξεκάθαρο βήμα. Όπως και το γεγονός ότι σήμερα που μιλάμε ο Υπουργός Οικονομικών είναι ένας εκ των δύο υποψηφίων στο Eurogroup. Το γεγονός ότι είμαστε μια χώρα που πριν από δέκα χρόνια ήμασταν στην πόρτα της εξόδου από το ευρώ και τώρα θεωρούμαστε παράδειγμα επιτυχίας, νομίζω είναι και μια απόδειξη ότι όσα λέμε δεν είναι προπαγάνδα. Βεβαίως δεν έχουν γίνει θαύματα. Βεβαίως υπάρχουν θέματα προς αντιμετώπιση. Αλλά όπως και να το κάνουμε, όταν έχεις σχεδόν διπλασιασμό των επενδύσεων, υπερδιπλασιασμό των εξαγωγών τη μεγαλύτερη μείωση του χρέους και όλα αυτά έχουν συμβάλει ώστε να έχουμε μείωση της ανεργίας από το 18% στο 8%, αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί αποτυχία».