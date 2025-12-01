ΧΑ:-Αναμέτρηση-με-τις-2100-μονάδες,-με-το-βλέμμα-στο-Λονδίνο

Υποχώρηση κατά 0,79% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. κλείνοντας στις 2083,15 μονάδες (στο +1,04% ο ΓΔ & στο +0,72% οι τράπεζες στην εβδομάδα, στο +4,41% ο ΓΔ & στο +4,02% οι τράπεζες στο μήνα, στο +41,74% ο ΓΔ & στο +80,97% οι τράπεζες στο έτος).

Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε χαμηλά στα 154,4 εκ. ευρώ. Οι πωλητές είχαν την υπεροπλία σε όλη τη συνεδρίαση καθώς η διάθεση για ρευστοποιήσεις τραπεζών και άλλων blue chips ήταν κυρίαρχη. Με το ΓΔ να αποτυγχάνει στην προσπάθεια υπέρβασης των 2100 μονάδων και να κλείνει στις δημοπρασίες στα χαμηλά σχεδόν της ημέρας. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετώ διαμορφώθηκαν στο 3,318% με τις ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται ανοδικά. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-0,99%) κατέγραψε απώλειες με τη Eurobank (+1,87%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόμη κατέγραψε η Credia Bank (-2,01%), η ΕΛΧΑ (- 1,67%), η Aktor (-0,86%),o OTE (-1,27%), η Cenergy (-1,34%), o Τιτάν (-0,66%) και η Metlen (-1,87%).

Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε ο Ελλάκτωρ (+2,99%), η ΕΥΔΑΠ (+2,78%), η Βιοχάλκο (+1,02%) αλλά και ο ΟΛΠ (+1,78%), η Intralot (+1,52%) και η ΕΥΑΠΣ (+4,14%). Απολογιστικά, 38 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 69 εκείνων που υποχώρησαν. Ξεκινάει σήμερα στο Λονδίνο το Road-Show της Morgan Stanley & της ΕΧΑΕ με τη συμμετοχή και του Πρωθυπουργού ενώ η Alpha Bank αποκόπτει προμέρισμα €0,05/μετχ.

Την Παρασκευή η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει τα στοιχεία για το ΑΕΠ του 3ου τριμήνου.

Με κοντινότερη στήριξη στις 2083 μονάδες ο ΓΔ αναμένεται, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, να αναμετρηθεί με τις 2100 μονάδες και να προσεγγίσει την κρίσιμη τεχνικά αντίσταση των 2111 μονάδων.

Επιχειρηματικά Νέα

Η οικονομία και η προσέλκυση διεθνών επενδύσεων θα βρεθούν στο επίκεντρο της παρουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Λονδίνο στο Επενδυτικό Συνέδριο που συνδιοργανώνουν η Morgan Stanley & το Ελληνικό Χρηματιστήριο. Στην Οξφόρδη ο Πρωθυπουργός τη Δευτέρα. Με τη συμμετοχή 42 κορυφαίων εισηγμένων εταιρειών το Roadshow στο διήμερο 1-2 Δεκεμβρίου. Υποψηφιότητα του Κυριάκου Πιερρακάκη για τη θέση του Προέδρου του Eurogroup.

ΟΔΔΗΧ: την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου ποσού €500 εκ.

Τιτάν: Διπλή ψήφος εμπιστοσύνης στη μετοχή από Kepler (τιμή-στόχος 56 ευρώ) και Wood (τιμήστόχος στα 57,3 ευρώ).

Coca-Cola HBC: Η κορυφαία επιλογή της Deutsche Bank για το 2026, τιμή στόχος στις GBP44,7.

Interlife: Στον Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών η μετοχή, διεγράφη από τον δείκτη μικρής κεφαλαιοποίησης

ΕΛΣΤΑΤ: στο -1,4% ο Γενικός Δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Οκτώβριο. Στο -0,7% ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο λιανικό εμπόριο κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2025.