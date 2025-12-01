«Ψήνεται» συνεργασία Intel – Apple στα τσιπ;

Νέα συνεργασία Apple και Intel στα μελλοντικά τσιπ Mac.

Σε deal με την Αpple φαίνεται πως καταλήγει η Intel σύμφωνα με ρεπορτάζ διεθνών ΜΜΕ, με την μετοχή της να καταγράφει έντονη κινητικότητα προσυνεδριακά τη Δευτέρα μετά το ράλι 10,19% την Παρασκευή.

Ο τίτλος του γίγαντα των τσιπ σημείωσε διψήφιο άλμα πριν από 3 ημέρες, αφού ο αναλυτής της TF International Securities, Μινγκ – Τσι Κουό, αναμένει ότι θα ξεκινήσει την αποστολή του επεξεργαστή M χαμηλότερης κατηγορίας στον τεχνολογικό γίγαντα από το δεύτερο ή τρίτο τρίμηνο του 2027.

Σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες του ίδιου στον κλάδο, «η ορατότητα στο να γίνει η Intel προηγμένος node supplier για την Apple έχει βελτιωθεί σημαντικά πρόσφατα». Ωστόσο η μετοχή της προσυνεδριακά τη Δευτέρα υποχωρεί 1,26%.

Τα τσιπ πυριτίου της Apple για τα προϊόντα iPhone, iPad και Mac παρέχονται επί του παρόντος από την TSMC.

Ο αναλυτής εκτίμησε πως η απόφαση της Apple να μοιράσει την παραγωγή των χαμηλότερης κατηγορίας M-series τσιπ θα μπορούσε να ευθυγραμμιστεί με την επιθυμία της κυβέρνησης Τραμπ για περισσότερα προϊόντα «Made in USA», ενώ παράλληλα θα ενίσχυε τη διαφοροποίηση της εφοδιαστικής της αλυσίδας.

«Σε απόλυτους όρους, ο όγκος παραγγελιών για τον επεξεργαστή M χαμηλότερης κατηγορίας είναι σχετικά μικρός και ουσιαστικά δεν έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στα θεμελιώδη στοιχεία της TSMC ή στην τεχνολογική της ηγεσία τα επόμενα χρόνια» πρόσθεσε.

«Εάν η Intel τα καταφέρει, υπάρχει η δυνατότητα να κερδίσει μεγαλύτερο όγκο και αξία πωλήσεων από την Apple» συμπλήρωσε, ενώ ο τίτλος της έχει ανακάμψει τους τελευταίους 12 μήνες μετά από χρόνια πτώσης.